Kínszenvedés a Red Bullnál, örömünnep a Ferrarinál

Charles Leclerc-nek (Ferrari) általában nem jön ki a lépés Monacóban. Hazájában ugyan már kétszer is megszerezte a pole pozíciót a tűzpiros autóval, nemhogy győzni nem tudott, még dobogós helyezése sincs innen.

A Red Bull eddig csak küszködött a monacói pályán. Fotó: MTI/AP/Luca Bruno

A 26 éves versenyző most bizakodva várhatta az időmérőt. Jó formában van, a legutóbbi két futamot a harmadik helyen fejezte be, és Monacóban két szabadedzést is megnyert. A kvalifikáció első két szakaszában minimálisak voltak a különbségek a legjobb eredményt elérő versenyzők között. Ehhez képest a Q3 alakult a legsimábban, Leclerc másfél tizeddel volt gyorsabb a második Oscar Piastrinál (McLaren).

– Eléggé izgultam, de fantasztikus érzés az élen végezni. De korábban már megtapasztaltam, hogy az időmérőn jó eredményt elérni nem garancia a sikerre, bár nagy segítségünkre lehet a vasárnapi futamon. Mindennek tökéletesen kell működnie holnap, ez az elmúlt években nem jött össze. De most jobb csapat vagyunk, és jó helyzetben vagyunk a verseny előtt. Biztos vagyok benne, hogy nagy dolgokra leszünk képesek a futamon – mondta boldogan Leclerc.

A monacói pilótát az is segítheti a célja elérésében, hogy csapattársa, Carlos Sainz a harmadik helyről indul.

– Jól kell rajtolnom, és remélhetőleg ez Carlosnak is sikerül, és felzárkózik mögém az első kanyarban. Ha ez összejönne, az tökéletes lenne. Történjék akárhogy, de muszáj nyernünk – tette hozzá Leclerc.

Szörnyű napot zárt a Red Bull

Az első hármast Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) és (Red Bull) követi a sorban. Ez nem a címvédő napja volt. Verstappen nemigen tudott beleszólni a pole pozícióért való versengésbe, az utolsó mért körén ráadásul a falat is lekoccolta. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner abban bízik, hogy a futamon jobban fog muzsikálni az autó.

– Az igazat megvallva, kínszenvedés az egész hétvégénk. Nem feküdt az autónknak ez a pálya. Az utolsó körig még versenyben voltunk. Nem hiszem, hogy Charles-t el tudtuk volna kapni, de a másodiktól a hatodik helyezésig bármelyiket megszerezhettük volna – vélekedett Horner. – A tegnapi szabadedzéseken a szimulációk során jónak tűnt a versenytempónk, de hogy ezt holnap meg tudjuk-e mutatni, azt nem tudom. A forgalomtól is függ majd.

Sergio Pérez (Red Bull) pedig még Verstappennél is csalódottabb lehet. Ő ugyanis már az első szakaszban kiesett, vasárnap a 18. helyről rajtol, így bizakodásra nem lehet oka egy olyan pályán, ahol nehéz előzni.

Vasárnap meglátjuk, sikerül-e előreverekednie magát a két Red Bullnak. A Formula–1-es Monacói Nagydíj 15 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend 1. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

2. sor:

Carlos Sainz (spanyol, Ferrari)

Lando Norris (brit, McLaren)

3. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

(brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, RB)

5. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

6. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

7. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

9. sor:

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

10. sor:

Valtteri Bottas (finn, Sauber)

Csou Kuan-jü (kínai, Sauber)

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.