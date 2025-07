A korábbi válogatott szerint a Fradin kívül még két csapat nem eshet ki az NB I-ből

Péntek este egy igencsak pikáns összecsapással, az Újpest-Diósgyőr találkozóval kezdetét veszi a 2025/26-os bajnoki szezon. Abban szinte mindenki egyetért, hogy a bajnoki cím megszerzésére a Fradi a legesélyesebb – ha öszejön, zsinórban nyolcadik alkalommal végeznek az élen a zöld-fehérek –, ám a korábbi magyar válogatott, Rudolf Gergely az Origónak elárulta, szerinte a csapatok többsége – a kivételt a Ferencváros, a Puskás és a Paks jelenti – a nagy szavak ellenére a kiesés ellen fog küzdeni.

Varga Barnabás vezetésével a Fradi lehet zsinórban nyolcadszor is a bajnok (Forrás: X/Ferencvárosi TC/Molnár Ádám)

A Fradi kihívóinak csak a száma kérdéses

A Puskás Akadémia és a Paks mellett a tavalyi szezon meglepetéscsapata, a Győr és a Mol által megvásárolt Újpest egész biztosan a dobogóért kíván harcolni. Sőt, a lelkük mélyén talán bíznak a Ferencváros megcsípésében is. A korábbi évek tapasztalatai alapján a címvédő itthon sebezhető addig, amíg érdekelt a nemzetközi porondon, ám az elmúlt évek tapasztalatai alapján az FTC a kupából való kiesését követően magához tér a sokkból, és megállíthatatlanul robog a dobogó teteje felé. Az elmúlt szezonban ugyanakkor már igencsak megizzadtak a zöld-fehérek, ugyanis az utolsó fordulóig nyílt volt a harc a Puskással az aranyéremért.

– A Puskás Akadémián és a Pakson kívül nem látok olyan csapatot, amely komoly üldözője lehetne a Fradinak. Az Újpest stabilabb lábakon áll, de nehéz megmondani, mire lehet képes.

Ha a Fradit, a Puskást és a Paksot levesszük, akkor nagyon keménynek tűnik a bajnokság, rendkívül nehéz előre megjósolni, hogy mely klubok esnek majd ki.

A három említett csapaton kívül mindenki a kiesés ellen játszik. Nagyon kiegyenlített a mezőny, nem lehet megmondani, ki lesz ott a végén – mondta Rudolf Gergely az esélyekről.

Rudolf Gergely szerint a most induló bajnokság egyik meglepetéscsapata a Kazincbarcika lehet

Az olasz és a francia bajnokságban is megfordult támadó úgy véli, ahogy korábban a Kecskemét, majd az előző szezonban a Győr frissen feljutott gárdaként az év meglepetéscsapata lett, úgy szerinte a fennállása első NB I-es szereplésére készülő újonc, a Kazincbarcika is hasonló utat járhat be a most kezdődő pontvadászatban.

– Azt láttam, hogy a feljutást kivívó mag, tehát a kulcsjátékosok eligazoltak, ráadásul edzőváltás is történt a csapatnál. Nem mondom azt, hogy borítékolható a kiesésük, de valószínűleg erre számít mindenki.

Azt azért érdemes megemlíteni, hogy az NB II sokkal fizikálisabb, mint az NB I, pont ezért nehezebb is.

Aki képes feljutni az élvonalba, abban lehetnek olyan tartalékok, melyek révén még a bennmaradás is összejöhet. Meg kell nézni az első pár fordulót, utána okosabbak leszünk – tette hozzá az egykori válogatott labdarúgó.

Böde Dániel 38 évesen lett gólkirály, és a Pakssal idén is odaérne a dobogó valamelyik fokára (Fotó: paksifc.hu)

A volt debreceni csatár remek ötletnek tartja az MLSZ új magyarszabályát

Rudolf Gergely kifejezetten támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetség új, magyar és fiatal játékosokra vonatkozó ösztönzőrendszerét. Egyszerűen nem érti, hogy a klubok egy része miért ágál ellene.

– Nagyon örülök ennek a szabálynak, ezt a kluboknak meg kellett volna lépniük. Amennyi pénz ment az utóbbi években az elitakadémiákba, a magyar utánpótlásképzésbe, ez abszolút jogos és várható döntés volt. Azt gondolom, hogy

az MLSZ hagyott bőven elég időt arra a kluboknak, hogy ezekből a pénzekből kineveljenek olyan játékosokat, akik alkalmasak arra, hogy az NB I-ben futballozzanak.

Látom azt, hogy több klubvezető is megfogalmazott kritikát ezzel szemben, de én személy szerint ezzel nem értek egyet – jelentette ki a kétszeres magyar bajnok futballista.

Rudolf Gergely szerint Pécsi Ármin esete is bizonyítja, a magyar bajnokság is képes piacképes fiatalokat kinevelni (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Tóth Alex és Pécsi Ármin a legjobb példa arra, hogy igenis vannak tehetséges fiatal játékosok

Jelenleg olyan összegeket biztosít az állam az akadémiáknak, hogy ezek bizony vetekednek a nyugat-európai klubok akadémiáinak a költségvetéseivel. Éppen ezért nem érti Rudolf, hogy akkor miért nem tudnak NB I-re alkalmas fiatalokat kinevelni, és helyette inkább különböző okokkal támadják a szövetséget.

– Hosszú távon az nem tartható, hogy nagy pénzekből csak külföldről igazoljanak játékosokat a klubok. A magyar labdarúgásnak egy fontos pillérét kellene alkotnia annak, hogy a fiataljainkat kineveljük és külföldre értékesítjük. Remek példa rá, hogy a Liverpool leigazolta a Puskás Akadémia kapusát, Pécsi Ármint. Több ilyen kellene, és ez nyilván a klubok felelőssége is, hogy kineveljenek ilyen játékosokat.

Azt gondolom, hogy ilyen remek lehetőségek még soha nem voltak a magyar futballban. Elképesztő, hogy milyen összegekkel gazdálkodhatnak a klubok, de ha ebből nem tudnak kinevelni tehetségeket, akkor ott nagy baj van

– közölte a Debrecen egykori csatára, aki szerint Tóth Alex példája is jól mutatja, hogy érdemes a tehetséges fiatalokat a mély vízbe dobni, és lehetőséget adni nekik az NB I-ben.