Lassan örök kérdéssé válik az NB I rajtján: lesz-e komoly kihívója a Fradinak?

Jó ideje egy nagy kérdés fogalmazódik meg a labdarúgó NB I rajtjánál: lesz-e trónfosztója a Ferencvárosnak? A Fradi zsinórban a hetedik bajnoki címénél tart, ezzel beérte a hetvenes évek ugyanilyen sorozatát produkáló Újpestjét, de ahhoz, hogy magyar csúcstartó lehessen, még háromszor egymás után az élen kell végeznie, ugyanis az MTK 1917 és 1925 között kilencszer nyert megszakítás nélkül aranyérmet.

Az NB I bajnoka a legutóbb sorozatban hetedszer a Fradi volt (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)

A válasz a kérdésre pedig az, hogy aligha. Egy éve Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője jelentette ki határozottan, hogy bajnok szeretne lenni, és nem beszélt a levegőbe, a csapata szorongatta is derekasan a Ferencvárost, ám a végén meg kellett elégednie az ezüstéremmel. Egy ideig a Paks is esélyesnek tűnt, ám boldogan beérte a bronzzal és a Magyar Kupával, különösen úgy, hogy az utóbbit éppen a Fradi orra elől happolta el…

Az NB I dobogójáért nagy harc várható

Egyelőre az idén még nem hallani, olvasni hangzatos nyilatkozatokat a bajnoki címről, legalábbis olyat nem, amely a ma kezdődő idényről szólna. Az Újpest nyíltan felvállalja, hogy minden téren,

még a stadion méretében is szeretné felülmúlni ősi vetélytársát, ám a vezetők most még csak a dobogóról és az azzal járó nemzetközi szereplésről beszélnek. Mivel a Mol áll a klub hátterében, illik a törekvéseket nagyon is komolyan venni,

ráadásul a cél érdekében az MLSZ 4+1-es szabályának sem akar megfelelni, de azt a lilák is pontosan tudják, hogy egy bajnokcsapat építésére nem feltétlenül elegendő egy év. Bár szemlátomást hatalmas lépésekkel igyekeznek a csúcs felé, inkább csak az valószínűsíthető, hogy a következő nyárig közelebb kerülnek a Fradihoz, az esetleges trónfosztás viszont csak utána jöhet.

A Puskás Akadémia, a Paks, a Győr, a már említett Újpest egész biztosan a dobogóért kíván harcolni, de a lelkük mélyén talán bíznak a Ferencváros megcsípésében is. A korábbi évek tapasztalatai alapján a címvédő itthon sebezhető addig, amíg érdekelt a nemzetközi porondon, és ha most is talpon marad a tavaszi folytatásig, netán ott is tovább tud haladni, akkor ez az időszak növelheti a hazai vetélytársak esélyeit. Persze, ez is csak feltételes mód, a rajt pillanatában minden jel arra utal, hogy ezúttal a Fradi a bajnokság legnagyobb esélyese.

Nem tudni, az érkezők valóban erősítések-e

Ezeket az esélyeket megítélni nemigen lehet csupán az eddig lezajlott erősítésekre alapozni. Már csak azért sem, mert kívülállóként nem tudhatjuk, az újonnan érkezők valóban komoly erősítést jelentenek-e, hiszen Európa-szerte ismert nevek ezúttal sem érkeztek az NB I-be, ami persze egyáltalán nem meglepő. Ennek igazolására elég csupán éppen a Ferencvárosnál történt változásokat példának venni. A címvédő nyolc új játékost igazolt:

a középpályára a brazil Cadu a cseh Viktoria Plzentől, az ír Callum O’Dowda a Cardiff Citytől, az izraeli Gavriel Kanikovski a Makkabi Tel-Avivtól, Ötvös Bence a kupagyőztes Pakstól és a svéd Jonathan Levi a bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémiától érkezett, a védelembe Nagy Barnabást szerződtették Nyíregyházáról és a belga Toon Raemaekerst a Mechelentől, s az új szerzemények sorát a Melbourne Victory együttesétől igazolt ausztrál válogatott szélső, Daniel Arzani teszi teljessé.

Ugyanakkor olyan távozók is akadnak, akik korábban meghatározó szerepet töltöttek be a csapatban, ilyen Saldanha, Eldar Civic, Cristian Ramírez és Mohamed Ben Romdhane, emellett találhatók a keretben futballisták, akik bár még a klub kötelékéhez tartoznak, a távozásuk valószínűsíthető, ilyen például Raul Gustavo, Adama Traoré és Mohammed Abu Fani. Valljuk be, az érkezők zöméről eddig nem sokat hallottunk, menet közben derül majd ki, hogy velük valóban előrébb tart-e majd a Ferencváros. Ugyanez igaz a többi klubra is, ezért nem érdemes elmerülni abban, hogy ki hogyan erősített: egyelőre csak a mennyiségben lehetünk biztosak, a minőség pedig majd kiderül.

Jonathan Levi (jobbra) eddig a Fradi ellen, mostantól a Fradiban érhet el sikereket (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ma úgy tűnik, az MTK és a Diósgyőr a mezőny közepén végezhet, és akadnak úgynevezett sötét lovak. Ilyen például a Debrecen, ahol rengeteg változás történt a klubban és a csapatban is, a kispadra szerződtetett

spanyol Sergio Navarro szakmai pedigréje veretes, ám vezetőedzőként most kapott először lehetőséget, nem tudni, a kiesést éppen elkerülő DVSC milyen szerepre lesz képes az új bajnokságban.

Zalaegerszegre argentin tulajdonos és sportért felelő elnök érkezett, aki portugál stábot szerződtetett Nuno Campos vezetésével, ember legyen a talpán, aki ma meg tudja mondani, mire hivatott az átalakított csapat – mindenesetre a rajton a ZTE és a DVSC éppen egymással csap össze.

Sokan a Budafokot látják a Kazincbarcikában

Szabó István az előző bajnokság végére stabil csapattá tette a Nyíregyházát, most folytatja a munkát, és marad még a két feljutó együttes, a Kisvárda és a Kazincbarcika. Előbbinél Gerliczki Máté 2013 őszén beugróként már ült néhány meccsen a kispadon, most viszont kinevezett vezetőedzőként bizonyíthat, a cél természetesen az, hogy ne a kiesés árnyékában játsszák le az idényt a várdaiak. A Kazincbarcikára nézve pedig egyáltalán nem sértő, hogy többen a Budafokhoz hasonlítják, amely öt éve ugyancsak nagy meglepetésre jutott fel az élvonalba, majd azzal a lendülettel ki is esett, de az NB I-ben eltöltött egy év így gyönyörű emlék a számára, hiszen nem sok szól a bennmaradása mellett. Ezzel együtt a futball kiszámíthatatlan, akár a dacot is előhozhatja a barcikaiakból az, hogy szinte mindenki előre temeti őket.