Karácsonyfa árak 2025: egyre több a magyar fa, de lesz-e elég?

Már csak pár nap válasz el minket advent első vasárnapjától, lélekben is és beszerzésben is készülnek a magyarok. Az ünnepi várakozás a magyar vásárlók számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen kínálattal és árakkal találkoznak majd a fenyőfaárusoknál. A Magyar Nemzet megkereste az Agrárminisztériumot, hogy segítsenek kideríteni, mi vár majd idén a fenyőfát vásárlókra. Évente mintegy 1,5 millió karácsonyfa kerül forgalomba Magyarországon, ezeknek mára már nagyjából kétharmada hazai földben nevelkedett. Ez az arány nem csupán a magyar mezőgazdaság erejét mutatja. Jelzi azt is, hogy a hazai vásárlók egyre inkább a magyar termelők munkáját részesítik előnyben.

Karácsonyfa, csomagolás közben. A kép illusztráció./Fotó: AFP

A magyar karácsonyfa belülről előz

A piac évek óta az átrendeződés állapotában van. Korábban jelentős volt a külföldi behozatal, mára azonban az import részaránya folyamatosan csökken. Különösen érzékenyen érinti ez Dániát. Az északi ország Európa egyik legnagyobb fenyőexportőre volt, a közelmúltban azonban komoly fagykárok sújtották az ottani ültetvényeket, visszavetve a termelést.

A magyar export dinamikus növekedésnek indult az elmúlt években. A hazai termelők szakértelme és a kiváló minőségű áru nemcsak itthon, hanem határainkon túl is keresetté vált. A magyar fenyők legfontosabb felvevőpiaca Németország, valamint a környező államok, ami komoly kitörési pontot jelent a szektor számára.

Sokan aggódtak az idei év időjárási viszontagságai miatt. A nyári aszály azonban nem nyomta rá bélyegét a fák minőségére. A tárca információi minden félelmet eloszlatnak. A kedvezőtlen, csapadékhiányos időjárás elsősorban azokat a területeket érintette, amelyek kívül esnek a fenyőtermesztés fő régióján. A Dunántúlon található a hazai ültetvények zöme, itt a szárazság kevésbé volt jellemző. A termelők visszajelzései alapján a fák esztétikai értékében és minőségében nem keletkezett kár.

Kihívást jelentettek ugyanakkor a tavaszi fagyok, amelyek helyenként a legnépszerűbb fafaj, a Nordmann-fenyő állományát érintették. Ez azonban az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. Az Agrárminisztérium válasza megnyugtató: kifejezett hiány egyik fenyőféléből sem várható, a választék bőséges lesz.