Igazi vagy műfenyő? – mutatjuk, melyik lehet jobb választás

Magyarországon a piaci kereskedők előrejelzése alapján a idén öt-tíz százalékkal lehetnek magasabbak a fenyőárak a tavalyinál: ezek alapján a lucfenyőt 5–5,5 ezer, az ezüstfenyőt hat-nyolcezer, míg a Nordmann-fenyőt nyolc-tízezer forint közötti méteráron kínálják a fenyőárusok – derül ki az Agroinform által közölt adatokból, amelyet a Vg szemlézett. Mint írják, ezek az árak nyilván azokat érintik, akiknek minden év decemberében program a fenyőfavásárlás karácsonyra, de létezik egy olyan tábor is, amelyik a műfenyőre esküszik, mert úgy vélik, azzal kevésbé károsítják a környezetet.

Hazai, piacra szánt fenyők. Fotó: Haon/Czinege Melinda

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint Magyarországon mintegy háromezer hektáron termesztenek fenyőfát, a legfőbb termőhelyek Vas, Zala, Somogy vármegyében vannak, de az Északi-középhegységben – a Mátra és a Bükk környékén –, valamint Nógrádban is sokan foglalkoznak ezzel. Idén aszály sújtotta az ültetvényeket, ami elsősorban a kisebb fenyőknek okozott gondot, hiány azonban az agrárkamara szerint nem lesz.

Itthon évente 1,8–2 millió fenyő talál gazdára a karácsony előtti időszakban, ennek mintegy nyolcvan százaléka Nordmann-fenyő. Bár korábban jellemzően importból származott ezek többsége, ma már a hazai termesztésű fák uralják a piacot.

Egyes árusítóhelyeken még ma is találkozhatunk földlabdás fenyőkkel, a kereslet azonban az elmúlt években látványosan csökkent ebben a szegmensben.

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is nagyobb divat a műfenyő, mint itthon, de ott is időről időre csatáznak egymással a pró és kontra érvek. A BBC az „igazi karácsonyfák” figyelmen kívül hagyott előnyeit taglalja, és már trendként azonosította be, hogy a fiatalabb generációk körében újra divatba jöhetnek a valódi fák: egy 2019-es amerikai felmérés szerint a millenniumi generáció, azaz az 1981 és 1996 között születettek csoportja, 82 százalékkal nagyobb valószínűséggel vesz élő fát, mint a 1946 és 1964 között születettek.

A karácsonyfa nem kulcsszereplő

A témában a lapnak nyilatkozó Alexandra Kosiba, a Vermonti Egyetem erdőökológusa szerint mielőtt kivágják a karácsonyfának termelt fenyőt, olyan földön nevelik, amelyet egyébként más célokra használnának. Vermontban például a karácsonyfa-ültetvények támogatják a helyi gazdaságot, és segítenek megőrizni a földet vidéki tájként.

Az erdők részét képezik a hasznos földhasználatnak, a jól kezelt erdőknek pedig óriási szerepük van az éghajlati kérdések megoldásában

– nyilatkozta a BBC-nek Andy Finton, a The Nature Conservancy, az egyesült államokbeli környezetvédelmi nonprofit szervezet tájvédelmi igazgatója. A fák kivonják a szenet a légkörből tárolják, csökkentik a szénszennyezés mennyiségét, ezáltal az éghajlatváltozás ütemét – a magyarázta. A karácsonyfák nem jelentenek rendkívül jelentős földhasználatot vagy nem játszanak jelentős szerepet a globális szénciklusban, különösen a fatermeléshez vagy az olyan növényekhez képest, mint a kukorica vagy a búza.

A karácsonyfák jellemzően fiatal luc- vagy más fenyőfák, ültetvényekről származnak, környezeti hatásuk mindig nagyban függ attól, hogy mit termesztenek helyette a szárazföldön.

A szakértők szerint az magától értetődő, hogy a régi erdőket, tőzeges területeket és más őshonos élőhelyeket soha nem szabad karácsonyfának nevelt fenyők ültetésére használni. A karácsonyfák nem szerepelnek abban az EU-vállalásban, amely szerint 2030-ig további hárommilliárd fát ültetnek el, mivel ezek a fenyők túl rövid élettartamúak. – Gyakrabban vágják ki őket, mint a fakitermelési céllal vagy a fák előrehaladott kora miatt vágott erdőket – mondja Paul Caplat, a Belfasti Queen’s University ökológusa. – Vagyis nincs sok idő arra, hogy a biodiverzitás megtelepedjen, és egészséges populációk növekedjenek – magyarázta. Ettől függetlenül a karácsonyfa-ültetvények lendületet adhatnak a biológiai sokféleségnek, különösen azokon a területeken, ahol az a mezőgazdaság intenzívebbé válásával csökken.

Környezetbarát karácsonyfa-ültetvények

Ezek az ültetvények ugyanis lehetővé teszik

a táplálékforrásokhoz való jobb hozzáférést,

megfelelő fészkelőfeltételeket biztosítanak a mezőgazdasági területeken élő madaraknak és

kevésbé intenzíven művelik, mint például a gabonatáblákat.

Ezeket az állításokat több kutatómunka is alátámasztja, például egy 2019-es belgiumi tanulmány, amelyik szerint a bogarak diverzitása – beleértve a veszélyeztetett fajokat is – magasabb volt a karácsonyfa-ültetvényekben, mint a kukoricatáblákban, bár alacsonyabb, mint a hosszabb ideig tenyésző faültetvényekben, amelyeknél kevesebb műtrágyát és növényvédő szert használnak, mint a karácsonyfának nevelt fenyőfák termesztéséhez.

Fontos adalék a karácsonyfa-ültetvények szerepének megítéléseben, hogy növekedésük során ezek a fák is megkötik a szenet.

– Folyamatos növekedési és szén-dioxid-kivonási folyamat zajlik a légkörből, ami pozitív dolog – mondja Kazer. – Mivel azonban a fa elpusztulásakor a fa által elnyelt összes szén visszakerül a légkörbe, a szén teljes eltávolítása nem történik meg – teszi hozzá.

Azt is érdemes összefüggésbe helyezni, hogy egy karácsonyfa milyen szén-dioxid-lábnyommal jár.

A Carbon Trust becslése szerint egy használat után elégetett, két méter magas karácsonyfa mindössze 3,5 kilogramm szén-dioxid-egyenértéket bocsát ki – ez a Londonból New Yorkba tartó repüléssel járó kibocsátásnak nagyjából 0,2 százaléka. Egy ugyanolyan méretű fa, amelyik a szemétlerakóba kerül, már 16 kilogramm szén-dioxid-kibocsátást jelent – ami ugyanezen a repülőút kibocsátásának egy százaléka.

Általában az a legfontosabb szempont, hogy az emberek hogyan dobják el a karácsonyfáikat használat után.

A legrosszabb forgatókönyv akkor következik be, amikor a karácsonyfák szemétlerakóba kerülnek, ekkor ugyanis metán szabadul fel, ennek szerepe az üvegházhatás kialakulásában pedig húszéves időtávon nyolcvanszor erősebb, mint a szén-dioxidé. A Carbon Trust adatai szerint az, hogy egy fa hulladéklerakóba kerül-e vagy sem, messze a legnagyobb hatással van a szénlábnyomára: a hulladéklerakókba kerülő fa mintegy négy-ötször annyi szenet bocsát ki, mint az, amelyiket máshogy használják fel.

Ideális esetben, ha egy fa földlabdás, akkor a karácsony után újratelepítik, ami a kutatók szerint tisztességes alternatíva annak biztosítására, hogy a fa szenét lassan, szén-dioxidként engedjük vissza a légkörbe. Ha a fát energiatermelés céljából elégetik, akkor a benne lévő szén egyenesen visszakerül a légkörbe szén-dioxid formájában. Érdemes azt is ellenőrizni, hogy a hely, ahol a fát vásárolta, kínál-e újrahasznosítási szolgáltatásokat, lehetővé téve a forgácsolást és a termőföldre való visszajuttatását.

Természetesen van néhány lehetőség, amellyel teljesen elkerülhető a pazarlás.

Egyes vállalkozások most karácsonyfát bérelnek – így karácsonykor kölcsönözhet egy cserepes fát néhány hétre.

És persze ott van a lehetőség, hogy egyszerűen csak egy mesterséges fát válasszunk. Ezek több száz év alatt lebomlanak a szemétlerakóban, de összességében alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást jelentenek, mint több valódi fát vásárolni, ha elég hosszú ideig újra felhasználják. A Carbon Trust becslése szerint a műanyag karácsonyfák szénlábnyoma körülbelül hét–húszszorosa a valódi fákénak, ami számos tényezőtől függően például, hogy a valódi fa hulladéklerakóba került-e vagy milyen messzire utaztak az emberek a fáért.

A magyar köztestület jelezte, hogy a műfenyők ára elég borsos, az a tévhit pedig már régen megdőlt, hogy evvel óvják a környezetet, de még sokan hisznek ebben.

A műfenyők előállítása komoly környezeti terhelést okoz. Ezek zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk.

Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók öt-hat év elteltével leselejtezik őket, miközben legalább húsz évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatíva legyen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)