Václav Klaus: Tagadhatatlan az európai politikai döntéshozatal egyre növekvő ügyetlensége

A VI. PEuCET konferencia megnyitóján kormányzati és civil vezetők egyaránt arra hívták fel a figyelmet, hogy Európa alapértékei és politikai irányai válságba kerültek. Latorcai Csaba szerint a „sötétzöld klímahisztéria” és az ultraliberális ideológiai nyomás veszélyezteti a kontinens hagyományos rendjét, míg Csizmadia László a brüsszeli vezetés hibás döntéseit és a választói bizalom megingását emelte ki. Václav Klaus volt cseh elnök a Trump-győzelem okozta geopolitikai átrendeződést és az EU irányvesztését hangsúlyozta.

Gábor Márton
2025. 11. 28. 11:12
– Mi, magyarok és a Közép-Európában élő nemzetek keserűen megtapasztaltuk, hogy a XX. század hogyan tette tönkre nemzeteinket és hogyan tette hazáinkat nagyhatalmak játszóterévé – mondta el a VI. PEuCET konferencián Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. 

Kiemelte, 

most az eltörlés kultúrája sötétzöldbe öltözött, és klímahisztériával átitatott erőszakos képviselői újmarxista hévvel üldöznek mindent, ami eddig meghatározta Európa mindennapjait. Támadják keresztény hitünket, amely erkölcsi talapzata Európának. 

Az államtitkár elmondta, véleménye szerint kritikus időszakot élünk, ahol a háború, a gender és a migráció kritikátlan szorgalmazása és annak megvalósításába vetett vak hit a pusztulás szélére lökték a kontinenst. 

Szintén az esemény megnyitóján Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke elmondta, 

Európában közel négy éve folyik a testvérnemzetek közötti értelmetlen háború. Oroszok és ukránok nem akarják eldönteni, ki ütött először. Mindketten hiszik, hogy ők csak visszaütöttek. Nem feledhetjük el azonban az Európai Unió intézményrendszerének felelősségét sem.

Az elnök kiemelte, az unió vezetői közül többek most már saját hazájukban is érzik, hogy hibás döntéseik következményeként elvesztették választópolgáraik bizalmát. 

Mi, szellemi honvédők, patrióták azonban tudjuk, hogy hitünk, értelmünk, hazánk iránt érzett hűségünk győzelemre ítéltetik. Összefogásunk napról napra erősödik. Képesek vagyunk arra, hogy az eltorzult ultraliberalizmust legyőzzük, a hibás döntéseiket kijavítsuk

Csizmadia elmondta, valódi demokráciát akarnak, ahol a vezetők megkérdezik a választóikat, és azok érdekei szerint cselekednek.

Az eseménye megnyitóján Václav Klaus, a Cseh Köztársaság korábbi elnöke, a konferencia tavalyi díjazottja kiemelte, 

az elmúlt hónapban Donald Trump amerikai elnökválasztási győzelme és hivatalba lépése földrengésszerű változásokat hozott. Ez pedig kihívás elé állított néhány régi berögződést amerikában és más nyugati társadalmakban, rávilágított azok tarthatatlanságára. 

A volt köztársasági elnök szerint egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Donald Trump kezdeményezései nem úgy működnek, ahogy ígérte és ahogy sokan várták, ugyanis ezeket a célokat néhány európai politikus és politikai csoportosulás igyekszik blokkolni.

Szintén tagadhatatlan az európai politikai döntéshozatal egyre növekvő ügyetlensége, és az, hogy nincs semmilyen koncepció arra vonatkozóan, mit kellene tennie az EU-nak, kivéve az ukrajnai háború folytatásához való ragaszkodást és a gazdaságilag romboló zöldmegállapodásba vetett makacs hitet

– jelentette ki  Václav Klaus.

A VI. PEuCET konferencián Tordai Máté, a CÖF–CÖKA külügyi igazgatója kiemelte,

Amikor az európai integrációról és annak jövőjéről beszélünk, nem csupán intézményekre, rendeletekre vagy költségvetési tételekre gondolunk, hanem arra a szellemi örökségre is, amelyre az egész európai projekt épül. 

Hozzátette, az európai integrációt nem technokrata kísérletként, hanem a polgárokért vállalt közös felelősségként képzelték el az unió alapítói. 

Európa csak akkor lehet erős, ha az alkotó nemzetek is azok maradnak. A szuverenitások nem feloldódnak, hanem egymást erősítve társulnak. A keresztény értékrend vallási és kulturális gyökereit nem lehet következmények nélkül kihúzni a kontinens lába alól

– jelentette ki Tordai Máté. Kiemelte, kényelmes brüsszeli bársonyszékekből birodalmi logika mentén immár több mint tíz éve próbálják ráerőltetni a brüsszeliták a nemzetállamokra azt a migrációs politikát, amely nem a helyi közösségek érdekeit, hanem kizárólag ideológiai célokat szolgál. 

Nem törődnek a biztonsági kockázatokkal, nem törődnek a kulturális integráció realitásaival, nem törődnek az európai polgárok akaratával. Legújabb terveik szerint évente legalább 30 ezer bevándorlót kellene elosztani a tagállamok között

– mondta el a CÖF–CÖKA külügyi igazgatója. 

Szintén felszólalt az eseményen Volker Schnurrbusch, az AfD európai parlamenti képviselője. Kiemelte, közvetlenül Strasbourgból érkezett a konferenciára, ahol ezen a héten részt vett az Európai Parlament plenáris ülésén. 

Az egyik téma, amiről beszéltem, a keresztényekre leselkedő veszélyek Afrikában és a Közel-Keleten. Nyugat-Európában szemmel láthatóan hagyjuk, hogy az iszlám egyre nagyobb teret nyerjen, meghódítsa a közterületeket, aláássa hagyományainkat és megváltoztassa életmódunkat. Ami itt kezdődik, az afrikai és közel-keleti országokban már régóta valóság

– jelentette ki a képviselő. 

Hozzátette, a néhány napja Nigériában keresztény iskolások ellen történt támadás egy sor keresztények elleni támadás része, amelyek Nyugat- és Észak-Afrikában, Törökországban és Ciszjordániában is történnek. 

Emellett pedig Németország már ma is az élen jár az európai országok között, ugyanis hazámban követik el a legtöbb támadást a templomok ellen, a tendencia növekszik. Ez az egyik pusztító következménye az ellenőrizetlen tömeges bevándorlásnak

– emelte ki a politikus.

