Václav Klaus: Tagadhatatlan az európai politikai döntéshozatal egyre növekvő ügyetlensége

– Mi, magyarok és a Közép-Európában élő nemzetek keserűen megtapasztaltuk, hogy a XX. század hogyan tette tönkre nemzeteinket és hogyan tette hazáinkat nagyhatalmak játszóterévé – mondta el a VI. PEuCET konferencián Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára.

Latorcai Csaba felszólal a VI. PEuCET konferencián Fotó: Mirkó István

Kiemelte,

most az eltörlés kultúrája sötétzöldbe öltözött, és klímahisztériával átitatott erőszakos képviselői újmarxista hévvel üldöznek mindent, ami eddig meghatározta Európa mindennapjait. Támadják keresztény hitünket, amely erkölcsi talapzata Európának.

Az államtitkár elmondta, véleménye szerint kritikus időszakot élünk, ahol a háború, a gender és a migráció kritikátlan szorgalmazása és annak megvalósításába vetett vak hit a pusztulás szélére lökték a kontinenst.

Szintén az esemény megnyitóján Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke elmondta,

Európában közel négy éve folyik a testvérnemzetek közötti értelmetlen háború. Oroszok és ukránok nem akarják eldönteni, ki ütött először. Mindketten hiszik, hogy ők csak visszaütöttek. Nem feledhetjük el azonban az Európai Unió intézményrendszerének felelősségét sem.

Csizmadia László. Fotó: Mirkó István

Az elnök kiemelte, az unió vezetői közül többek most már saját hazájukban is érzik, hogy hibás döntéseik következményeként elvesztették választópolgáraik bizalmát.

Mi, szellemi honvédők, patrióták azonban tudjuk, hogy hitünk, értelmünk, hazánk iránt érzett hűségünk győzelemre ítéltetik. Összefogásunk napról napra erősödik. Képesek vagyunk arra, hogy az eltorzult ultraliberalizmust legyőzzük, a hibás döntéseiket kijavítsuk

Csizmadia elmondta, valódi demokráciát akarnak, ahol a vezetők megkérdezik a választóikat, és azok érdekei szerint cselekednek.

Az eseménye megnyitóján Václav Klaus, a Cseh Köztársaság korábbi elnöke, a konferencia tavalyi díjazottja kiemelte,