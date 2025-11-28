Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

Palóc André: A Tisza Párt tudatosan tenné tönkre a magyar vállalkozásokat

Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről a napokban nyilvánosságra került dokumentumokból. Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint a tervezet egyértelműen egy radikális, baloldali megszorító csomag képét mutatja. A javaslatcsomag megvalósulása soha nem látott terheket róna a hazai gazdasági szereplőkre, ami a szóvivő értékelése szerint a magyar vállalkozások tudatos tönkretételével érne fel.

2025. 11. 28. 11:50
Súlyos árat fizetne a magyar gazdaság a Tisza Párt programjának megvalósulása esetén. A napvilágot látott tervek alapján a párt olyan adóemeléseket készít elő, amelyek éves szinten mintegy 3700 milliárd forinttal növelnék a vállalkozások terheit. Ez az összeg példátlan a magyar gazdaságtörténetben, és alapjaiban rengetné meg a versenyszférát. Palóc André határozottan fogalmazott a terv drasztikus jellegével kapcsolatban.

Palóc André a Facebookon elemezte a várható következményeket. /Fotó: Facebook / Palóc André
Videóban vázolta a helyzetet Palóc André

A dokumentum négy fő ponton avatkozna be a jelenlegi rendszerbe, mindegyik esetben súlyos érvágást okozva a piaci szereplőknek. A tervek között szerepel a társasági adó drasztikus megemelése, valamint öt új járulék bevezetése. Ez a lépés brutális béremelési kényszert és költségnövekedést jelentene a munkaadóknak. 

A Tisza 3700 milliárdos adóemelése a magyar vállalkozások tudatos tönkretétele 

– jelentette ki az NGM szóvivője.

A legfájdalmasabb csapás a kis- és középvállalkozások számára biztosított kedvezményrendszer felszámolása lenne.
Palóc André részletezte a veszélyeket: 

Eltűnne a KATA, eltűnne az EKHO, a KIVA kiüresedne, a teljes egyszerűsített adórendszer pedig eltűnne.

A negyedik csapásirány a szigorú áfaszabályok bevezetése lenne. Ennek következtében kevesebb forrás maradna a cégeknél fejlesztésre vagy bérekre. A szóvivő figyelmeztetése szerint ezek az intézkedések nem állnának meg az adóterhek növekedésénél. A lépések dominóhatást indítanának el a teljes gazdaságban.

A teljes videót itt tekinthetik meg:

A Tisza baloldali adóemelési terve csődhullámot, tömeges elbocsátásokat, bérbefagyasztásokat, áremelkedéseket, romló versenyképességet és a KKV-k teljes térdre kényszerítését hozná

 – vázolta a sötét jövőképet Palóc André.
A kormány ezzel szemben kitart a bevált gazdaságpolitikai irányvonal mellett. A kabinet célja a jövőben is az adócsökkentés politikájának folytatása. Kiemelt feladat Európa legalacsonyabb, mindössze 9 százalékos társasági adójának megvédése. A nemzeti kormány a megszorítások helyett újabb adócsökkentésekkel kívánja segíteni a magyar vállalkozásokat.

A kiemelt kép forrása: Facebook / Palóc André

