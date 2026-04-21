Juhász Dorkáék megtudták, kikkel kerültek össze a berlini világbajnokságon

Kedden Berlinben elkészítették a német fővárosban szeptemberben sorra kerülő női kosárlabda-világbajnokság csoportbeosztását. Juhász Dorka és társai Franciaországgal, Nigériával és a Koreai Köztársasággal kerültek egy csoportba, Völgyi Péter szövetségi kapitány pedig gyorselemzést adott az ellenfelekről. A kosárlabda vb-n a csoportok harmadik helyezettjei is továbbjutnak.

2026. 04. 21. 21:02
Juhász Dorka a hárompontos vonalon túlról is szerzett kosarat Japán ellen Forrás: MKOSZ
Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese a negyedik kalapból várta a berlini kosárlabda-vb sorsolását, így annyi előzetesen biztos volt, hogy a szintén oda rangsorolt Törökországgal, Csehországgal és Malival nem kerülhetett azonos csoportba. A ceremónián – melynek díszvendégei az amerikaiakkal ötszörös olimpiai és négyszeres világbajnok Sue Bird és a világbajnok ausztrál Lauren Jackson voltak – Juhász Dorka és társai a B jelű négyesbe kerültek a legutóbb olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, vb-ken viszont csak egy bronzot szerzett franciák, a hétszeres Afrika-bajnok nigériaiak és a 12-szeres Ázsia-bajnok dél-koreaiak mellé.

Völgyi Péter, a női kosárlabda-áogatott szövetségi kapitánya. Fotó: Anadolu

Völgyi Péter azzal kezdte nyilatkozatát az MTI-nek, hogy csapata kapott olyan ellenfelet, amely szerepelt az előzetes álomcsoportjában. – A franciák nyilván kiemelkednek ebből a négyesből, a koreaiak nagyjából a japánokéhoz hasonló stílust képviselnek, szerintem jó ellenfelek lesznek, a nigériaiak pedig rendkívül fizikálisak, őket taktikával és finesszel lehet megverni. Huszonnyolc év után leszünk ott a vb-n, ki kell ezt élveznünk, és fel kell mérnünk, hogy hol tartunk a világ élvonalához képest. A csoportok első három helyezettje folytatja a vb-t, szerintem ez nem lehetetlen küldetés a részünkről, de az biztos, hogy nincs olyan ellenfél, amelyet extra teljesítmény nélkül le lehet győzni – tette hozzá a szakvezető.

A válogatott 2024 augusztusában kezdte meg a vb-kvalifikációt, megnyerte a Ruandában rendezett előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen selejtezőbe. A márciusban rendezett, isztambuli kvalifikációs tornán előbb 77-65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, majd 75-53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, aztán 71-58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben. Utána hosszabbítás után 92-81-re Argentínát, végül pedig 89-74-re a házigazda törököket győzte le, így csoportmásodikként zárt, és 28 év szünet után vehet részt ismét vb-n.

A szeptember 4. és 13. között sorra kerülő vb-n a világ legjobb 16 csapata lép pályára a Berlin Arenában és a Max Schmeling Csarnokban.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

A női kosárlabda-világbajnokság csoportjai:

  • A csoport: Japán, Spanyolország, Németország, Mali
  • B csoport: MAGYARORSZÁG, Koreai Köztársaság, Nigéria, Franciaország
  • C csoport: Belgium, Ausztrália, Puerto Rico, Törökország
  • D csoport: Egyesült Államok, Csehország, Olaszország, Kína

A magyar válogatott eddigi vb-szereplései:

  • 1957, Brazília: 5. hely
  • 1959, Szovjetunió: 7. hely
  • 1975, Kolumbia: 9. hely
  • 1986, Szovjetunió: 8. hely
  • 1998, Németország: 10. hely

 


 

