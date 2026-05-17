Bruno Fernandes nem akart hazudni, megcsinálta a Manchester United klasszisa

A Manchester United győzelmével megszerezte a bronzérmet a Premier League-ben.
Premier League, 37. forduló:
- Manchester United–Nottingham Forest 3-2 (1-0)
pénteken játszották:
- Aston Villa–Liverpool 4-2 (1-0)
később:
- Brentford–Crystal Palace 16.00
- Everton–Sunderland 16.00
- Leeds United–Brighton 16.00
- Wolverhampton Wonderers–Fulham 16.00
- Newcastle United–West Ham United 18.30
hétfőn játsszák:
- Arsenal–Burnley 21.00
kedden játsszák:
- Bournemouth–Manchester City 20.30
- Chelsea–Tottenham Hotspur 21.15
