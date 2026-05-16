Ukrán zászló okozott vitát a briteknél

Harris így fogalmazott:

Az ukrán zászló lecserélése nem csökkenti azt a támogatást és nagylelkűséget, amelyet Essex lakosai 2022 óta tanúsítanak Ukrajna népe iránt, és biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben is folytatódni fog.

Egy szóvivő közölte, hogy egyeztetéseket folytatnak a megye ukrán közösségével, mielőtt új helyet találnának a zászlónak.

Scott ugyanakkor azt mondta, a zászló eltávolítása „mélységesen csalódást keltő”, és „rossz üzenetet” küld, a lépést pedig „látványos politikai gesztusnak” nevezte. Hozzátette: ha Essex hátat fordít a szolidaritás látható jelképének, azzal fennáll a veszélye annak, hogy a Kreml-párti politika nyelvezetét és ösztöneit importálják a megyébe, éppen akkor, amikor európai szövetségeseink továbbra is határozottan kiállnak Ukrajna támogatása mellett.

Borítókép: (Fotó: AFP)