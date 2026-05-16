Ukrán zászló okozott vitát a briteknél

A tanács vezetője, Peter Harris szerint ez „büszke pillanat” volt, ugyanakkor válaszul a konzervatív ellenzék vezetője, Lee Scott arra figyelmeztetett, hogy a lépés helyi szinten „Kreml-párti politikát” ösztönözhet.
Az ukrán zászló 2022 márciusa óta lobogott az épület előtt, néhány héttel azután, hogy Oroszország megindította teljes körű invázióját az ország ellen. Ez a legújabb lépés a Reform korai intézkedéseinek sorában, miután a párt pénteken véget vetett a konzervatívok 25 éves uralmának a helyi önkormányzatban.
A Reform korábban azt is megígérte, hogy az általa irányított önkormányzati épületek előtt kizárólag brit, nemzeti, megyei vagy a fegyveres erőkhöz kapcsolódó zászlókat engedélyez.
