Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Ukrán zászló okozott vitát a briteknél

Kisebb politikai vihart kavart az Egyesült Királyságban, amikor az újonnan megválasztott Reform UK vezetésű essexi önkormányzat eltávolította az ukrán zászlót a megyei tanács épülete elől. Az új megyei vezetés szerint a lépés nem csökkenti Ukrajna támogatását, az ellenzék szerint viszont a lépés rossz üzenetet közvetít. A zászlócsere a Reform UK első intézkedéseinek sorába illeszkedik, miután a párt véget vetett a konzervatívok negyedszázados helyi dominanciájának.

2026. 05. 16. 22:04
Ukrán nemzeti zászló Forrás: AFP
A tanács vezetője, Peter Harris szerint ez „büszke pillanat” volt, ugyanakkor válaszul a konzervatív ellenzék vezetője, Lee Scott arra figyelmeztetett, hogy a lépés helyi szinten „Kreml-párti politikát” ösztönözhet.

Az ukrán zászló 2022 márciusa óta lobogott az épület előtt, néhány héttel azután, hogy Oroszország megindította teljes körű invázióját az ország ellen. Ez a legújabb lépés a Reform korai intézkedéseinek sorában, miután a párt pénteken véget vetett a konzervatívok 25 éves uralmának a helyi önkormányzatban.

A Reform korábban azt is megígérte, hogy az általa irányított önkormányzati épületek előtt kizárólag brit, nemzeti, megyei vagy a fegyveres erőkhöz kapcsolódó zászlókat engedélyez.

Harris így fogalmazott:

Az ukrán zászló lecserélése nem csökkenti azt a támogatást és nagylelkűséget, amelyet Essex lakosai 2022 óta tanúsítanak Ukrajna népe iránt, és biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben is folytatódni fog.

Egy szóvivő közölte, hogy egyeztetéseket folytatnak a megye ukrán közösségével, mielőtt új helyet találnának a zászlónak. 
Scott ugyanakkor azt mondta, a zászló eltávolítása „mélységesen csalódást keltő”, és „rossz üzenetet” küld, a lépést pedig „látványos politikai gesztusnak” nevezte. Hozzátette: ha Essex hátat fordít a szolidaritás látható jelképének, azzal fennáll a veszélye annak, hogy a Kreml-párti politika nyelvezetét és ösztöneit importálják a megyébe, éppen akkor, amikor európai szövetségeseink továbbra is határozottan kiállnak Ukrajna támogatása mellett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
