Az ukrán külügyminiszter szerint nincs visszaút

Ma átléptük a visszafordíthatatlanság pontját. A különleges törvényszék jogi valósággá válik. Nagyon kevesen hitték, hogy ez a nap eljön, de eljött. Egy évvel ezelőtt Lvivben politikai döntést hoztunk. Mindössze egy év alatt megszületett a végrehajtási megállapodás. A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás számára ez a gyorsaság valódi jogi rekord
– hangsúlyozta a miniszter.
Megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindig is be akart kerülni a történelembe, és ez a bíróság segít neki ebben. „Be fog kerülni a történelembe mint bűnöző, és nemcsak ő. Putyin, Sojgu, Geraszimov, Bortnyikov, Zolotov, Medvegyev, Patrusev, Aljakszandr Lukasenka és mások ma megkapták a jegyüket Hágába” – fogalmazott Szibiha, felsorolva a Kijev által az Ukrajna elleni háború fő felelőseinek tartott orosz politikusokat és katonai vezetőket, valamint a fehérorosz vezetőt.
