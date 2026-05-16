Az ukrán külügyminiszter szerint nincs visszaút

A jelenlegi állás szerint egyébként a szervezet finanszírozását az aláíró országoknak kell majd biztosítania. Ezek között szerepel Andorra, Ausztria, Belgium, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Moldova Köztársaság, Monaco, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, San Marino, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Ukrajna és az Egyesült Királyság is.

A jogi oldalról nézve azonban akadhatnak problémák, miután Vlagyimir Putyinnal szemben már a Nemzetközi Büntetőbíróság is kiadott elfogatóparancsot, azonban az orosz elnök ettől még továbbra is szabad ember.

A tervek szerint a frissen felálló különleges törvényszéknek elméletben joga van börtönbüntetések kiszabására is, azonban ameddig Vlagyimir Putyin Oroszországban marad, egy jogerős határozat sem jelent többet, mint a korábbi körözés kiadása.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)