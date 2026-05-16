Európai TanácsOroszországUkrajnaháborús bűntettek

Az ukrán külügyminiszter szerint nincs visszaút

Elfogadták a végrehajtási megállapodást az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozó különleges törvényszék létrehozásáról az Európa Tanács tagországainak külügyminiszterei. Az eseményen az ukrán külügyminiszter is felszólalt, és jelezte, ezzel a lépéssel többé már nincs visszaút Vlagyimir Putyin orosz elnök számára.

2026. 05. 16. 17:25
Fotó: DANIEL GNAP Forrás: NurPhoto
Ma átléptük a visszafordíthatatlanság pontját. A különleges törvényszék jogi valósággá válik. Nagyon kevesen hitték, hogy ez a nap eljön, de eljött. Egy évvel ezelőtt Lvivben politikai döntést hoztunk. Mindössze egy év alatt megszületett a végrehajtási megállapodás. A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás számára ez a gyorsaság valódi jogi rekord

– hangsúlyozta a miniszter.

Megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindig is be akart kerülni a történelembe, és ez a bíróság segít neki ebben. „Be fog kerülni a történelembe mint bűnöző, és nemcsak ő. Putyin, Sojgu, Geraszimov, Bortnyikov, Zolotov, Medvegyev, Patrusev, Aljakszandr Lukasenka és mások ma megkapták a jegyüket Hágába” – fogalmazott Szibiha, felsorolva a Kijev által az Ukrajna elleni háború fő felelőseinek tartott orosz politikusokat és katonai vezetőket, valamint a fehérorosz vezetőt.

 

Szavai szerint Ukrajna az elmúlt évszázadok során túl sok szörnyűséget, elnyomást, megszállást, világháborút, népirtást, sztálini elnyomást és más bűntettet élt át, de valódi igazságszolgáltatást soha nem kapott. „A törvényszék megtöri ezt az ördögi kört. A mai nap nem a vég, hanem a kezdet. Több ország fog csatlakozni. Lesz épület Hágában. Megalakul az első bizottság, és lesznek ítéletek is. Ukrajnának és Európának is szüksége van erre. Sőt, még Oroszországnak is szüksége van erre a törvényszékre” – jelentette ki a külügyminiszter.

Leszögezte még, hogy a felelősségre vonás soha nem lehet kompromisszum tárgya, hangsúlyozva, hogy az igazságosság a tartós béke elengedhetetlen része.

 

A jelenlegi állás szerint egyébként a szervezet finanszírozását az aláíró országoknak kell majd biztosítania. Ezek között szerepel Andorra, Ausztria, Belgium, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Moldova Köztársaság, Monaco, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, San Marino, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Ukrajna és az Egyesült Királyság is. 

A jogi oldalról nézve azonban akadhatnak problémák, miután Vlagyimir Putyinnal szemben már a Nemzetközi Büntetőbíróság is kiadott elfogatóparancsot, azonban az orosz elnök ettől még továbbra is szabad ember. 

A tervek szerint a frissen felálló különleges törvényszéknek elméletben joga van börtönbüntetések kiszabására is, azonban ameddig Vlagyimir Putyin Oroszországban marad, egy jogerős határozat sem jelent többet, mint a korábbi körözés kiadása. 

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
