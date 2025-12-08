Putyin ellen továbbra is élni fog az elfogatóparancs

A Nemzetközi Büntetőbíróság szerint az orosz elnök ellen egy békekötés esetén is érvényben lesz az elfogatóparancs. Vlagyimir Putyin csak akkor lenne újra „szabad” ember, ha az ENSZ határozatot hoz a kérdésben – írja az Origo.

Putyin ellen egy béke esetén is marad az elfogatóparancs

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészei közölték, hogy a Vlagyimir Putyin elnök és öt másik, ukrajnai háborús bűncselekményekkel vádolt orosz állampolgár ellen kiadott letartóztatási parancsok érvényben maradnak, még akkor is, ha az Egyesült Államok vezette béketárgyalások során általános amnesztiát hagynak jóvá.

A szenegáli Mame Mandiaye Niang és a fidzsi-szigeteki Nazhat Shameem Khan helyettes ügyészek, akik a főügyész szabadságra vonulása óta a bíróságon vezették a nyomozást, azt mondták, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatára lesz szükség a bíróság által kiadott elfogatóparancsok felfüggesztéséhez.

A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Putyin és a másik öt vádlott ellen, akik állítólagosan szerepet játszottak az ukrajnai 2022-es orosz invázióval kezdődött háború során elkövetett atrocitásokban. Putyint és Marija Lvova-Belovát, az orosz gyermekjogi biztost azzal vádolják, hogy több száz gyermeket illegálisan deportáltak Ukrajnából.