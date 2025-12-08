Vlagyimir PutyinNemzetközi Büntetőbíróságháború

Putyin ellen továbbra is élni fog az elfogatóparancs

Az orosz elnök ellen egy esetleges békekötés után is érvényben lesz az elfogatóparancs. Vlagyimir Putyin csak egy ENSZ határozattal kerülhetne le a Nemzetközi Büntetőbíróság listájáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:49
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
A Nemzetközi Büntetőbíróság szerint az orosz elnök ellen egy békekötés esetén is érvényben lesz az elfogatóparancs. Vlagyimir Putyin csak akkor lenne újra „szabad” ember, ha az ENSZ határozatot hoz a kérdésben – írja az Origo

A Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészei közölték, hogy a Vlagyimir Putyin elnök és öt másik, ukrajnai háborús bűncselekményekkel vádolt orosz állampolgár ellen kiadott letartóztatási parancsok érvényben maradnak, még akkor is, ha az Egyesült Államok vezette béketárgyalások során általános amnesztiát hagynak jóvá.

A szenegáli Mame Mandiaye Niang és a fidzsi-szigeteki Nazhat Shameem Khan helyettes ügyészek, akik a főügyész szabadságra vonulása óta a bíróságon vezették a nyomozást, azt mondták, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatára lesz szükség a bíróság által kiadott elfogatóparancsok felfüggesztéséhez.

A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Putyin és a másik öt vádlott ellen, akik állítólagosan szerepet játszottak az ukrajnai 2022-es orosz invázióval kezdődött háború során elkövetett atrocitásokban. Putyint és Marija Lvova-Belovát, az orosz gyermekjogi biztost azzal vádolják, hogy több száz gyermeket illegálisan deportáltak Ukrajnából.

Oroszország következetesen tagadja a felhozott vádakat, valamint a szervezet joghatóságát is elutasítja. 

A Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött egyéb magas rangú orosz gyanúsítottak között van Szergej Sojgu volt védelmi miniszter és Valerij Geraszimov orosz tábornok, akiket háborús bűncselekmények és emberiség elleni bűncselekmények miatt köröznek civilek elleni támadások miatt.

„Ha létrejön egy békemegállapodás, amely arra készteti a Biztonsági Tanácsot, hogy felkérjen minket egy nyomozás elhalasztására, akkor az egy kérdés – ez a Biztonsági Tanács politikai folyamata. De ami minket illet, végső soron ez nem állítja meg az igazságszolgáltatást” – mondta Khan helyettes ügyész, hivatkozva a bíróság alapító római statútumára.

A kérdés azután került ismét előtérbe, hogy az amerikai 28 pontos béketerv egyik pontja a háborúban érintett felek teljes amnesztiája volt. 

Andrij Kosztyin, Ukrajna hollandiai nagykövete, aki korábban főügyészként szolgált, elutasította az általános amnesztia ötletét. „Az évek során elkövetett tömeges atrocitások láttán lehetetlen büntetlenséget biztosítani minden felelősnek, mindazoknak, akik ezeket a bűncselekményeket elkövették és akik elrendelték ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetését” – mondta.

A Nemzetközi Büntetőbíróságnak, a háborús bűnökkel foglalkozó állandó világbíróságnak a világ vezető hatalmai közül több – Oroszország, Kína és az Egyesült Államok – vagy nem tagja a szervezetnek, vagy nyíltan ellenzi azt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

