Putyin Indiával épít óriási szövetséget

India emellett arra számít, hogy korszerűsítheti orosz gyártmányú Szu–30MKI vadászgépeit, és felgyorsíthatja a létfontosságú katonai felszerelések szállítását. India növelni szeretné gyógyszer-, mezőgazdasági és textilipari exportját Oroszországba, és a nem vámjellegű korlátok eltörlését kéri. Újdelhi továbbá hosszú távú műtrágya-ellátást is vár Moszkvától.

Egy másik fontos terület, ahol a két ország megállapodást remél véglegesíteni, az indiai képzett munkavállalók oroszországi alkalmazásának biztonsága és szabályozása.

Putyin legutóbb 2021-ben járt Indiában. Modi tavaly Moszkvában járt, és a két vezető röviden találkozott szeptemberben Kínában is, a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján.

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Vlagyimir Putyin négy év után ismét Indiába látogatott, ahol Narendra Modival folytatott tárgyalásokat. Modi egyértelművé tette: India nem semleges az ukrajnai konfliktusban, hanem a békét támogatja, és kész minden kezdeményezést segíteni, amely a rendezést szolgálja. A felek emellett a gazdasági és katonai együttműködés további bővítéséről is egyeztettek. Oroszország továbbra is India egyik legfontosabb fegyver- és olajszállítója, a két ország célja pedig az, hogy 2030-ra a kereskedelmi forgalom elérje a 100 milliárd dollárt. A csúcstalálkozót követően több új megállapodás bejelentése várható.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Narendra Modi (Fotó: AFP)