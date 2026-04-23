Kemény év vár Ukrajnára, a volt ukrán külügyminiszter szerint nem elég Magyar Péter győzelme

A magyar belpolitikai változásokat illetően Kuleba szerint az új helyzet kedvezőbb Ukrajna számára, mivel az új vezetés kevésbé hajlamos negatív színben feltüntetni az országot.

Kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatok továbbra is nehézkesek maradhatnak, és nem várható jelentős fordulat Budapest álláspontjában az ukrán EU-tagság kérdésében. Pozitívumként említette az uniós hitel felszabadítását, de hangsúlyozta, hogy a csatlakozás még mindig komoly kihívásokat tartogat.

Orbán Viktor távozásával kapcsolatban Kuleba rámutatott, hogy bár a magyar miniszterelnök meghatározó szereplő volt, nem egyedüliként képviselt Oroszországhoz közelebb álló álláspontot az EU-ban. Veresége ugyanakkor gyengítette azokat az erőket, amelyek az uniót kritizálták, és szerinte több európai vezető nyitottabb lehet egy együttműködőbb irány felé.

A közel-keleti helyzetről szólva Kuleba úgy gondolja, hogy Európa belső stabilitása javulhat, ami segítheti az egységes külpolitikai álláspont kialakítását. Ugyanakkor nem számít jelentős európai szerepvállalásra a térségben, amely továbbra is elsősorban az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus marad, a Perzsa-öböl államainak részvételével.

Donald Trump politikájával kapcsolatban Kuleba azt mondta, hogy az amerikai elnök várhatóan nem módosítja alapvetően Ukrajnával kapcsolatos hozzáállását.

Szerinte Trump célja, hogy területi engedményekre kényszerítse Ukrajnát – különösen a Donbasz ügyében – egy tűzszünet érdekében.

Úgy véli, ez a szemlélet a nagyhatalmi logikából fakad, amelyben a kisebb országoknak alkalmazkodniuk kell az erősebbekhez. Hozzátette, hogy az amerikai diplomácia gyakran inkább elfogad egy kedvezőtlen megállapodást, mintsem hogy ne szülessen egyezség.