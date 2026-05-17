Szokatlan, formabontó és provokatív – Háromszoros Grammy-díjas énekesnő érkezik a Müpa színpadára
Kimagaslóan tehetséges, végtelenül kreatív, művészi kiteljesedése útján mindig új ösvényeket taposó előadóként jellemzik Cécile McLorin Salvant-t, aki május 19-én a Müpában ad koncertet. A Grammy-díjas énekesnő haramdszor lép hazánk egyik legjelentősebb kulturális intézményének színpadára, kvartettjével változatos műsort tár elénk, amelynek középpontjában az elektronikus zenét, a kortárs popot, a folkot és a jazzt egybegyúró Oh Snap című album áll majd.
