margitszigetjazzkoncert

„Ez a zene a kihívások leküzdéséről szól” – Exkluzív interjú Kurt Ellinggel

Május 22-én a kortárs jazzélet egyik legmeghatározóbb előadója, a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling lép fel a Margitszigeten. A technikai felkészültségérétől és kivételes improvizációs készségéről ismert amerikai énekes a jazz hagyományainak tisztelete mellett a folyamatos intellektuális megújulásra törekszik, ezért is tartják a műfaj egyik legkarizmatikusabb alakjának. Interjúnkban egyebek mellett arról kérdeztük, miért hozza magát szándékosan kihívásokkal teli helyzetekbe, s hogy miként mutatkozik meg művészetében filozófiai, teológiai érdeklődése.

Ménes Márta
2026. 05. 04. 5:35
Kurt Elling Fotó: Anna Webber
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyszer úgy fogalmazott, hogy folyamatosan tanul, hiszen szándékosan kihívásokkal teli helyzetekbe hozza magát. Ez nem lehet kényelmes…

Nem, nem mindig kényelmes. De ha túl akarok lépni a korábbi erőfeszítéseim korlátain, akkor tovább kell dolgoznom,

és közeledni ahhoz, amit eddig még nem sikerült elérnem.

Teológiai és filozófiai tanulmányait intellektuális szövegek, egzisztenciális témák és költői értelmezések formájában építi be a zenébe. Ez elemi igénye vagy egy a művészetét (is) gazdagító attitűd?

– Már egész fiatalon megismerkedtem a tapasztalat transzcendens lehetőségeivel, valószínűségeivel, valóságaival és titkaival, és a munkámmal igyekszem megragadni őket.

Tavaly szeptemberben debütált a Tony-díjas Hadestown című musicalben a Walter Kerr Színházban, Hermes szerepében. Biztosan különleges élmény volt. Mit tanult a színházi világról? Felteszem, egészen más élmény belülről megtapasztalni ezt az atmoszférát. A jövőben is tervez színházi projektet?

– Energiát adott az a lehetőség, hogy olyan készségeket fejlesszek, amelyek évekig szunnyadtak bennem. Szerencsére ez a darab nem egy „könnyed” mű, sőt tartalmában egyszerre időtlen és aktuális. A zene inspiráló volt, a stáb pedig kedves és befogadó. Mint az élet legtöbb területén, fogalmam sincs, mi sül ki belőle a jövőben, de készen állok arra, hogy bármi is legyen a legfőbb jó, azt befogadjam.

Mi az a zenei szemlélet, amely ön szerint a leginkább meghatározza az örökségét?

– Azért énekelek, hogy tisztelegjek a zene múltbeli hősei előtt: hogy magamat és azokat az embereket, akik engem választanak, minden szépséggel elhalmozzam, amire csak képes vagyok.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu