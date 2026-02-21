Világsztárok a platánok alatt

Az idei nyáron a Margitszigeti Színház ismét a világ és hazánk kiemelkedő művészeit látja vendégül. Május 22-én a műfaj egyik legkarizmatikusabb alakja, a többszörös Grammy-díjas Kurt Elling varázsolja el a közönséget.

Az amerikai bariton nem csupán egy énekes, hanem a jazz igazi poétája,

aki technikai bravúrjaival és mélyen intellektuális előadásmódjával világszerte kivívta a szakma és a közönség tiszteletét. Fellépései alkalmával az a ritka és megfoghatatlan varázslat születik újjá előadásról-előadásra, amiért az élőzenét élőben érdemes, sőt kell élvezni – közölte a színház.

A Margitszigeti Színház vendége lesz a Grammy-tulajdonos Kurt Elling is Fotó: Simon Bierwald / Wikipédia



Mario Biondi: Húsz év soul és szenvedély



Alig egy nappal később, május 23-án a nagyszínpad ad otthont az olasz soul koronázatlan királyának. Mario Biondi egy jubileumi turné keretében érkezik Budapestre, hogy megünnepelje világraszóló slágere, a This Is What You Are megjelenésének huszadik évfordulóját. Biondi mély, bársonyos orgánuma – melyet gyakran hasonlítanak Barry White-éhoz – és az olasz temperamentum garantálja a fülledt, elegáns nyáresti hangulatot. Madrid, Barcelona, Tallinn és Prága mellett Budapest válik a művész európai útjának egyik legfontosabb állomásává, tovább erősítve a magyar főváros helyét a nemzetközi kulturális térképen.



Hazai ikonok is fellépnek



A 2026-os kínálat természetesen a magyar kultúra kiválóságait sem nélkülözi. A Margitszigeti Színház 2026-os nyári évadát június 5-én ünnepi nyitókoncerttel indítja a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Az est vendége Vadim Repin, korunk egyik legkeresettebb hegedűművésze, valamint Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Cziffra György Fesztivál művészeti vezetője, a koncertet Vashegyi György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmester vezényli. A Margitszigeti Színház immár 15 éve rendezi meg ezt a kiemelt eseményt a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen, 2026-ban pedig a Cziffra Fesztivállal együttműködésben.

Szulák Andrea Fotó: Vígszínház/Juhász Éva

Egy napra rá, június 6-án Szulák Andrea „Az élet az úr!” című jubileumi koncertjével érkezik a szigeti fák közé. Az eMeRTon és Máté Péter-díjas énekesnő több évtizedes pályafutásának legizgalmasabb pillanatait eleveníti majd fel.