Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

margitszigeti színházkurt ellingmario biondiBalázs János

Világsztárok a platánok alatt

A főváros kulturális tüdeje, a Margitszigeti Színház magasra tette a mércét a 2026-os esztendőre. A szabadtéri játszóhely bejelentette programsorozatának kiemelt fellépőit, akik között a nemzetközi jazz- és soulélet igazi állócsillagait is üdvözölhetjük. Az évad egyik legnagyobb szenzációjának a Grammy-díjas Kurt Elling és az olasz soul-mágus, Mario Biondi fellépése ígérkezik a hazai nagyságok mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 6:42
Fotó: Mohai Balázs Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az idei nyáron a Margitszigeti Színház ismét a világ és hazánk kiemelkedő művészeit látja vendégül. Május 22-én a műfaj egyik legkarizmatikusabb alakja, a többszörös Grammy-díjas Kurt Elling varázsolja el a közönséget. 

Az amerikai bariton nem csupán egy énekes, hanem a jazz igazi poétája, 

aki technikai bravúrjaival és mélyen intellektuális előadásmódjával világszerte kivívta a szakma és a közönség tiszteletét. Fellépései alkalmával az a ritka és megfoghatatlan varázslat születik újjá előadásról-előadásra, amiért az élőzenét élőben érdemes, sőt kell élvezni – közölte a színház.

Margitszigeti Színház
A Margitszigeti Színház vendége lesz a Grammy-tulajdonos Kurt Elling is Fotó: Simon Bierwald /  Wikipédia


Mario Biondi: Húsz év soul és szenvedély


Alig egy nappal később, május 23-án a nagyszínpad ad otthont az olasz soul koronázatlan királyának. Mario Biondi egy jubileumi turné keretében érkezik Budapestre, hogy megünnepelje világraszóló slágere, a This Is What You Are megjelenésének huszadik évfordulóját. Biondi mély, bársonyos orgánuma – melyet gyakran hasonlítanak Barry White-éhoz – és az olasz temperamentum garantálja a fülledt, elegáns nyáresti hangulatot. Madrid, Barcelona, Tallinn és Prága mellett Budapest válik a művész európai útjának egyik legfontosabb állomásává, tovább erősítve a magyar főváros helyét a nemzetközi kulturális térképen.


Hazai ikonok is fellépnek


A 2026-os kínálat természetesen a magyar kultúra kiválóságait sem nélkülözi. A Margitszigeti Színház 2026-os nyári évadát június 5-én ünnepi nyitókoncerttel indítja a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Az est vendége Vadim Repin, korunk egyik legkeresettebb hegedűművésze, valamint Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Cziffra György Fesztivál művészeti vezetője, a koncertet Vashegyi György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmester vezényli. A Margitszigeti Színház immár 15 éve rendezi meg ezt a kiemelt eseményt a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen, 2026-ban pedig a Cziffra Fesztivállal együttműködésben.

Szulák Andrea a Nine (Kilenc) című musicalben.
Szulák Andrea Fotó: Vígszínház/Juhász Éva

Egy napra rá, június 6-án Szulák Andrea „Az élet az úr!” című jubileumi koncertjével érkezik a szigeti fák közé. Az eMeRTon és Máté Péter-díjas énekesnő több évtizedes pályafutásának legizgalmasabb pillanatait eleveníti majd fel.

 

Műfaji sokszínűség a köbön


A változatosság jegyében a Postmodern Jukebox a múlt század báját vetíti majd elénk június 10-én: különböző, jazz, swing, soul, blues vagy éppen doo-wop stílusban átdolgozott világslágereket adnak elő, semmihez sem hasonlítható élményt nyújtva a hallgatóknak, míg a gospel rajongóit a London Community Gospel Choir spirituális ereje várja az őszbe nyúlóan, szeptember 4-én.

Június 13-án látványos Queen Symphony & Koncertshow is lesz, ahol a brit együttes legikonikusabb dalait mutatják be szimfonikus hangszerelésben, Magyarország kitűnő énekesei és a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában.

Borítókép: Mario Biondi (Fotó: MTI)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

