tenorMüpaoperafranciaConcerto BudapestVashegyi Györgykoncert

Vashegyi György: nem léteznek méltán elfeledett operák

A francia romantikus opera jóval gazdagabb annál, mint amit a koncerttermekben és operaszínpadokon rendszeresen hallunk – vallja Vashegyi György karmester, aki január 25-én ritkán játszott zenei kincsekkel és a fiatal francia tenor, Julien Henric közreműködésével lép fel a Müpában. A Concerto Budapest különleges áriaestje nem csupán hangverseny, hanem zenei utazás is egy elfeledett repertoár mélyére.

Petrovics Gabriella
2026. 01. 20. 18:00
Vashegyi György karmester Fotó: Mudra László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Romantikus francia operák áriáiból összeállított műsor hangzik el vasárnap este a Müpában, Vashegyi György vezényletével. A karmester évtizedek óta elkötelezetten kutatja és népszerűsíti a francia zenei hagyomány kevésbé ismert alkotásait. Szerinte a francia opera kivételes helyzetét az is jelzi, hogy a párizsi opera mind művészileg, mind szervezetileg páratlan kontinuitással működik immár 350 éve.

Vashegyi György
Julien Henric tenor francia operaáriákat énekel vasárnap este a Müpában. Fotó: Nicolas Costy

Vashegyi György ritka zenei kincseket vezényel a Müpában

Több mint kétezer operát mutattak be ez idő alatt. Ennek a hatalmas repertoárnak ma is van professzionális kutatócsapata, a Palazzetto Bru Zane, amelynek stratégiája, hogy magas művészi színvonalon, nemzetközi együttműködések bevonásával hozza vissza ezeket a műveket a koncertéletbe. Velük és a Versailles-i barokk operaközponttal 2012 óta dolgozunk együtt, a Concerto Budapestet pedig 2023-ban kapcsoltuk be ebbe a munkába

– emelte ki Vashegyi György.

A koncert műsora tudatosan egyensúlyoz az ismert és az elfeledett szerzők között. Bizet, Gounod, Berlioz, Massenet és Offenbach neve mellett olyan komponisták operáiból is megszólalnak részletek, akik a magyar koncertéletben szinte teljesen ismeretlenek: Benjamin Godard, Victorin de Joncières, Louis Clapisson, Mel Bonis vagy Marguerite Olagnier.

Ám az áriaest különlegessége nemcsak a műsorválasztásban rejlik, hanem az előadó személyében is. Vashegyi György elmondása szerint az opera esetében az énekes megkerülhetetlen.

A szerzők adott énekesek hangjára komponáltak. Hangszereket rekonstruálhatunk, énekeseket azonban nem, ezért olyan művészt kell találni, aki hangi adottságaiban közel állhat az eredeti elképzeléshez

– tette hozzá.

Julien Henric ebben az értelemben ideális választás: fiatal kora ellenére már rangos operaházak és fesztiválok keresett vendége, technikája kifogástalan, hangszíne egyszerre férfias és lírai.

A Concerto Budapesttel közös koncert egyben lemezfelvétel is lesz, a hangverseny után még két napon át dolgozik tovább a zenekar és az alkotócsapat. – Nagy segítség, hogy nemzetközi partner áll mögöttünk, aki biztosítja a kottákat és a szakmai hátteret – mondta a karmester, aki szerint tévhit, hogy ezek a művek méltán elfeledettek. – Ha bevalljuk, hogy nem ismerjük ezeket a műveket, ahogy a szerzőiket sem, akkor nyitottá válhatunk a felfedezésre és csodálatos műveket ismerhetünk meg – mutatott rá.

Mint megjegyezte, 

a Carmen valóban a francia romantikus operarepertoár csúcsa, de azt is csak akkor érthetjük meg igazán, ha megismerjük a Bizet körüli zeneszerzőket, akik például megírták a Carmen recitativóit, akiktől tanult, akikkel együtt dolgozott, akik hatással voltak rá.

A vasárnapi koncerten Félicien David egyik műve is elhangzik. Vashegyi György személyes kötődése erős a zeneszerzőhöz: – Részben az ő Herculanum című operájának köszönhetem, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar meghívott főzeneigazgatónak. A Schumannal és Erkel Ferenccel egy évben született francia zeneszerző különlegesen kedves számomra.

Keller András üdvözli, hogy néhány évvel ezelőtt együttműködés indult a Concerto Budapest és Vashegyi György között. Ennek részeként a francia romantikus operairodalom kiemelkedő darabjaiból kezdtek hangversenyeket rendezni, ami fontos eleme lett a zenekar repertoárjának. Bár elsősorban a szimfonikus irodalomra koncentrál, zenekarvezetőként lényegesnek tartja, hogy az együttes más műfajokban is magas színvonalon tudjon megszólalni, és hogy a zenészek megfelelő tapasztalatokat, stílusismeretet szerezzenek. Ennek érdekében évről évre áriaesteket terveznek, a sorozatot pedig gálaestekkel is bővítik.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu