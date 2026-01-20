Vashegyi György: nem léteznek méltán elfeledett operák

Romantikus francia operák áriáiból összeállított műsor hangzik el vasárnap este a Müpában, Vashegyi György vezényletével. A karmester évtizedek óta elkötelezetten kutatja és népszerűsíti a francia zenei hagyomány kevésbé ismert alkotásait. Szerinte a francia opera kivételes helyzetét az is jelzi, hogy a párizsi opera mind művészileg, mind szervezetileg páratlan kontinuitással működik immár 350 éve.

Julien Henric tenor francia operaáriákat énekel vasárnap este a Müpában. Fotó: Nicolas Costy

Vashegyi György ritka zenei kincseket vezényel a Müpában

Több mint kétezer operát mutattak be ez idő alatt. Ennek a hatalmas repertoárnak ma is van professzionális kutatócsapata, a Palazzetto Bru Zane, amelynek stratégiája, hogy magas művészi színvonalon, nemzetközi együttműködések bevonásával hozza vissza ezeket a műveket a koncertéletbe. Velük és a Versailles-i barokk operaközponttal 2012 óta dolgozunk együtt, a Concerto Budapestet pedig 2023-ban kapcsoltuk be ebbe a munkába

– emelte ki Vashegyi György.

A koncert műsora tudatosan egyensúlyoz az ismert és az elfeledett szerzők között. Bizet, Gounod, Berlioz, Massenet és Offenbach neve mellett olyan komponisták operáiból is megszólalnak részletek, akik a magyar koncertéletben szinte teljesen ismeretlenek: Benjamin Godard, Victorin de Joncières, Louis Clapisson, Mel Bonis vagy Marguerite Olagnier.

Ám az áriaest különlegessége nemcsak a műsorválasztásban rejlik, hanem az előadó személyében is. Vashegyi György elmondása szerint az opera esetében az énekes megkerülhetetlen.

A szerzők adott énekesek hangjára komponáltak. Hangszereket rekonstruálhatunk, énekeseket azonban nem, ezért olyan művészt kell találni, aki hangi adottságaiban közel állhat az eredeti elképzeléshez

– tette hozzá.

Julien Henric ebben az értelemben ideális választás: fiatal kora ellenére már rangos operaházak és fesztiválok keresett vendége, technikája kifogástalan, hangszíne egyszerre férfias és lírai.

A Concerto Budapesttel közös koncert egyben lemezfelvétel is lesz, a hangverseny után még két napon át dolgozik tovább a zenekar és az alkotócsapat. – Nagy segítség, hogy nemzetközi partner áll mögöttünk, aki biztosítja a kottákat és a szakmai hátteret – mondta a karmester, aki szerint tévhit, hogy ezek a művek méltán elfeledettek. – Ha bevalljuk, hogy nem ismerjük ezeket a műveket, ahogy a szerzőiket sem, akkor nyitottá válhatunk a felfedezésre és csodálatos műveket ismerhetünk meg – mutatott rá.