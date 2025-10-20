Kossuth térOrbán Viktorbékemenet

Orbán Viktor: Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet + videó

Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak – jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő szerint meglepetések is várhatók az október 23-i békemeneten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 12:53
Békemenet Budapesten MTI Fotószerkesztõség Koszticsák Szilárd
Monumentális lesz – így jellemezte az október 23-ra tervezett békemenetet Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában a Kossuth teret szemlélte, ahogy a szakemberek az állványzatot csinálják a beszéd helyszínéhez. Megjegyezte: az idei rendezvényen meglepetések is várhatók.

A békemenet útvonala (Forrás: Facebook)
A békemenet útvonala október 23-án (Forrás: Facebook)

– Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak – közölte a kormányfő.

 

Mi lesz az október 23-i békemeneten?

Mint arra lapunk felhívta a figyelmet, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani.

Az idei békemenetnek különös jelentősége van a szervező CÖF–CÖKA szerint.

A globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak.

A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a tavalyi békemeneten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

