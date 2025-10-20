Orbán Viktor csihi-puhira készül

„Hétfő, pörgés van. Délelőtt a parlamentben tájékoztatom a pártok képviselőit az uniós helyzetről. Trump békét akar. Ha Brüsszel nem akadályozná Trumpot, Ukrajnában már régen béke lenne. Mi Trump mellett állunk, nagy erőkkel szervezzük a budapesti békecsúcsot” – írta a Harcosok Klubjának a miniszterelnök.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet: délután kezdődik a parlament,

jön a csihi-puhi, azonnali kérdésekre válaszolok.

A nap végén viszont már a diplomáciáé lesz a főszerep: Magyarországra jön Alice Weidel, aki napról napra erősödik Németországban. Este pedig megérkezik a szerb elnök, Alekszandar Vucsics is.

„Szerbia stratégiai szövetségesünk, békepárti és bevándorlásellenes ország. Nem lehetséges stabilitás a Balkánon Szerbia nélkül. És még utána egyeztetés a gyermekvédelmi intézmények pluszpénz-igényeiről. Aztán jó éjszakát” – ismertette a napi tervét a kormányfő.