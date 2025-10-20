Orbán Viktorharcosok klubjaBudapesti békecsúcsAlice WeidelparlamentAlekszandar Vucsics

Orbán Viktor csihi-puhira készül

A parlamentben beszél a miniszterelnök, aztán fogadja Alice Weidelt és Alekszandar Vucsicsot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 14:27
Orbán Viktor interjút adott a Mandinernek MTI/Miniszterelnöki Kommunikác Fischer Zoltán
„Hétfő, pörgés van. Délelőtt a parlamentben tájékoztatom a pártok képviselőit az uniós helyzetről. Trump békét akar. Ha Brüsszel nem akadályozná Trumpot, Ukrajnában már régen béke lenne. Mi Trump mellett állunk, nagy erőkkel szervezzük a budapesti békecsúcsot” – írta a Harcosok Klubjának a miniszterelnök.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet: délután kezdődik a parlament,

jön a csihi-puhi, azonnali kérdésekre válaszolok.

A nap végén viszont már a diplomáciáé lesz a főszerep: Magyarországra jön Alice Weidel, aki napról napra erősödik Németországban. Este pedig megérkezik a szerb elnök, Alekszandar Vucsics is.

„Szerbia stratégiai szövetségesünk, békepárti és bevándorlásellenes ország. Nem lehetséges stabilitás a Balkánon Szerbia nélkül. És még utána egyeztetés a gyermekvédelmi intézmények pluszpénz-igényeiről. Aztán jó éjszakát” – ismertette a napi tervét a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

