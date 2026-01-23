A bírózó görögök kiborultak az egyik magyar gól miatt, a kapitányt el is tiltották

A görög válogatott még sosem szerzett érmet Európa-bajnokságon, és hiába jutott be a belgrádi férfivízilabda Eb elődöntőjébe veretlen mérleggel, a fináléról ezúttal is lemaradt. Magyarország elsősorban a remek második félidei védekezésével 8-8 után ellépett ellenfelétől, és végül 15-12-re nyert. Mint kiderült, a győztes gólt 12-10-es vezetésnél Jansik Szilárd szerezte mintegy két méterről, ballal: a gyengébbik kezével átejtette a labdát a kapus felett. A találatot a játékvezetők először nem adták meg, de Varga Zsolt challenge-et kért, és a következő görög támadást követő videózás után mégis érvényesnek ítélték a gólt. Pedig a visszajátszásból, a kapuval egy vonalban lévő kamera képéből sem volt egyértelmű, hogy teljes terjedelmében áthaladt a labda a képzeletbeli gólvonalon.

Jansik Szilárd a végén a magyar válogatott játékosaival örülhetett, de Görögország kifakadt a férfivízilabda Eb elődöntőjében lőtt gólja miatt (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Férfivízilabda Eb: Görögország kapitányát kiállították a Magyarország elleni elődöntőben

Szűk öt perccel a vége előtt ez volt az a pont, ami végleg meg is törte Görögországot, innentől nem volt esélye az egyenlítésre sem – nem meglepő, hogy a helyi sajtó is Jansik mérkőzésen szerzett egyetlen góljával foglalkozik. A válogatottat 2014 óta irányító Theodorosz Vlahosz is kifakadt a VAR-vizsgálatot követő döntés után, a hajrában pedig piros lapot is kapott, így a bronzmérkőzésen nem lehet ott a medence partján – mentségére legyen mondva, az elődöntőt követő értékelésében a szövetségi kapitány nem panaszkodott a játékvezetésre, helyette inkább saját csapata védekezését kritizálta.

A görögök szerint ez nem perdöntő bizonyíték arra, hogy áthaladt a labda a képzeletbeli gólvonalon Fotó: X/Képernyőkép

Bírózik a görög sajtó, Jansik Szilárd gólja a téma

A görög médiában azonban szinte minden fontosabb sportlap kifakadt és külön cikket szentelt a vitatott találatnak. A SDNA, a Sport24 és a Gazzetta is kiemelte, hogy Jansik Szilárd gólja fontos szerepet játszott a magyarok győzelmében – ugyanakkor utóbbi lap elismeri: mivel vízilabdában a képzeletbeli gólvonal a felsőléc elülső részének magasságában fut végig, alighanem valóban bent lehetett a labda a lövés után.

Hungary topple Greece in an incredible showdown to reach the finals! 😱🇭🇺 #EWPC2026 pic.twitter.com/GVN0ouP4Ak — European Aquatics Water Polo (@Euro_Waterpolo) January 23, 2026

A magyar férfi-vízilabdaválogatott a vasárnap 20.30-kor kezdődő döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat péntek esti összecsapásának győztesével találkozik.