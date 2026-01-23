A női pólósok megtették azt, amit a férfiaktól is várunk az Eb-elődöntőben

A tavaly világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott itthon tréningezett, az edzőtáborozás – az ünnepek miatti megszakításokkal – december 17-e óta zajlott. Erős ellenfelek segítették a csapat megfelelő szintre kerülését, mivel edzőpartner volt az amerikai, majd a világbajnoki címvédő görög együttes. A 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben olimpiai bajnok tengerentúliakkal több kétkapuzás, illetve egy nem hivatalos mérkőzés után kétszer hivatalos keretek között csaptak össze a magyarok. Múlt csütörtökön, Szolnokon ötméteresekkel 12-11-re maradtak alul úgy, hogy 14 percen keresztül nem kaptak gólt, majd szombaton a Komjádi Uszodában a találkozó második felében már nem tudták tartani a lépést az ellenféllel, s 13-8-es vereséget szenvedtek. Az ezeket megelőző edzőmeccsen viszont nyert a vendéglátó együttes. Az amerikaiakat a görögök váltották – akikkel a férfiak pénteken megküzdenek az elődöntőben –, velük is voltak edzőmeccsek, majd szerdán egy hivatalos találkozó is, ugyancsak a Komjádi Uszodában. Ezen a magyarok parádés kezdés után magabiztos, 18-14-es győzelmet arattak.

A női magyar válogatott már legyőzte a görögöket, most a férfiakon a sor. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az Európa-bajnokság megnyerése a cél

A kapitány január elején úgy fogalmazott, az is lehet, hogy akár száz százalékot nyújt a csapat vagy nagyon jól játszik az Eb-n, mégis csak ötödik lesz, de ezt el kell viselni. – Viszont én nem szeretnék e mögé bújni, és azt se szeretném, hogy a csapat e mögé bújjon.

Nekünk az a célunk, minden nap azért jövünk le az uszodába, hogy megpróbáljuk megnyerni az Európa-bajnokságot.

– Az amerikaiak és a görögök ellen a felkészülési meccseken és az edzéseken is el kell már érni ezt a színvonalat. Az nem működik, hogy kitaláljuk, hogy szeretnénk Európa-bajnokok lenni, de egy-másfél héttel a verseny előtt esetleg nem tudunk ezen a szinten játszani – mondta Cseh Sándor, aki az edzőtáborozásokon és a lejátszott mérkőzéseken szerzett tapasztalatokat összegezve szerdán kiemelte: – Soha nem vagyok százszázalékosan elégedett, de úgy gondolom, hogy mindent megtettünk. Picit fájt nekem, hogy bár az amerikaiak ellen nagyon jól küzdött a társaság, az utolsó napra kipukkadt, és pont azt látta a nagyközönség. De ha azt a másfél negyedet leszámítom, akkor azt mondom, hogy körülbelül azon a szinten vagyunk, amit szerettünk volna elérni – utalt vissza a szombati meccsre.

Sikerült elvégezni a feladatot

A kapitány beszélt arról is: mindig szeretné elérni, hogy nagyon erősen kezdjenek, akár egy kicsit nagyobb rizikóval is, mert akkor vagy vezetnek, vagy ha nem, az azért legyen, mert bár nagy az iram, valami nem működik. – Sokszor egy kicsit lassabban kezdünk, és akkor abból már nehéz felpörögni – tette hozzá.