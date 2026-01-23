magyar női vízilabda-válogatottvízilabdanői vízilabda Európa-bajnokságCseh Sándor

A női pólósok megtették azt, amit a férfiaktól is várunk az Eb-elődöntőben

A belgrádi férfi-kontinensviadal zárultát követően hétfőn kezdődik Funchalban a női vízilabda Európa-bajnokság, melyre Cseh Sándor elképzelésének megfelelően a magyar csapat úgy igyekezett felkészülni, hogy legyen esélye akár megnyerni a tornát. A szövetségi kapitány hozzátette, a magyar válogatott megoldotta a feladatot a felkészülés során.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 10:12
Cseh Sándor elégedett azzal, ahogyan a női pólósok felkészültek az Európa-bajnokságra Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavaly világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott itthon tréningezett, az edzőtáborozás – az ünnepek miatti megszakításokkal – december 17-e óta zajlott. Erős ellenfelek segítették a csapat megfelelő szintre kerülését, mivel edzőpartner volt az amerikai, majd a világbajnoki címvédő görög együttes. A 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben olimpiai bajnok tengerentúliakkal több kétkapuzás, illetve egy nem hivatalos mérkőzés után kétszer hivatalos keretek között csaptak össze a magyarok. Múlt csütörtökön, Szolnokon ötméteresekkel 12-11-re maradtak alul úgy, hogy 14 percen keresztül nem kaptak gólt, majd szombaton a Komjádi Uszodában a találkozó második felében már nem tudták tartani a lépést az ellenféllel, s 13-8-es vereséget szenvedtek. Az ezeket megelőző edzőmeccsen viszont nyert a vendéglátó együttes. Az amerikaiakat a görögök váltották – akikkel a férfiak pénteken megküzdenek az elődöntőben –, velük is voltak edzőmeccsek, majd szerdán egy hivatalos találkozó is, ugyancsak a Komjádi Uszodában. Ezen a magyarok parádés kezdés után magabiztos, 18-14-es győzelmet arattak.

A női magyar válogatott már legyőzte a görögöket, most a férfiakon a sor
A női magyar válogatott már legyőzte a görögöket, most a férfiakon a sor. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az Európa-bajnokság megnyerése a cél

A kapitány január elején úgy fogalmazott, az is lehet, hogy akár száz százalékot nyújt a csapat vagy nagyon jól játszik az Eb-n, mégis csak ötödik lesz, de ezt el kell viselni. – Viszont én nem szeretnék e mögé bújni, és azt se szeretném, hogy a csapat e mögé bújjon.

Nekünk az a célunk, minden nap azért jövünk le az uszodába, hogy megpróbáljuk megnyerni az Európa-bajnokságot.

– Az amerikaiak és a görögök ellen a felkészülési meccseken és az edzéseken is el kell már érni ezt a színvonalat. Az nem működik, hogy kitaláljuk, hogy szeretnénk Európa-bajnokok lenni, de egy-másfél héttel a verseny előtt esetleg nem tudunk ezen a szinten játszani – mondta Cseh Sándor, aki az edzőtáborozásokon és a lejátszott mérkőzéseken szerzett tapasztalatokat összegezve szerdán kiemelte: – Soha nem vagyok százszázalékosan elégedett, de úgy gondolom, hogy mindent megtettünk. Picit fájt nekem, hogy bár az amerikaiak ellen nagyon jól küzdött a társaság, az utolsó napra kipukkadt, és pont azt látta a nagyközönség. De ha azt a másfél negyedet leszámítom, akkor azt mondom, hogy körülbelül azon a szinten vagyunk, amit szerettünk volna elérni – utalt vissza a szombati meccsre.

 

Sikerült elvégezni a feladatot

A kapitány beszélt arról is: mindig szeretné elérni, hogy nagyon erősen kezdjenek, akár egy kicsit nagyobb rizikóval is, mert akkor vagy vezetnek, vagy ha nem, az azért legyen, mert bár nagy az iram, valami nem működik. – Sokszor egy kicsit lassabban kezdünk, és akkor abból már nehéz felpörögni – tette hozzá.

Emlékeztetett rá, hogy a három hivatalos meccsen a világ elitjéhez tartozó csapatok ellen született egy-egy döntetlen, vereség és győzelem. – Teljesen mindegy, hogy mi lesz az Eb-n, a feladatot megoldottuk a felkészülés során. Ezeken a meccseken mi is ott voltunk a világelit környékén, és ez nekem nagyon nagy öröm – mondta, hozzátéve, hogy mindez mire lesz elég, az persze majd a kinti medencében fog eldőlni. – De hát ennél jobb előjelekkel nem mehetünk ki.

Az eredetileg 22-es keretet a szakvezető az amerikaiak elleni két meccs között, múlt pénteken szűkítette 15 fősre. Tizenhárman ott voltak a tavalyi, szingapúri világbajnokságon, melyen ezüstérmes lett a csapat, Aubéli Tekla és Golopencza Szonja viszont karrierje első felnőtt világversenyére készülhet. Ők Peresztegi-Nagy Kinga és Torma Luca helyére kerültek a keretbe.

– Tavalyhoz képest, amikor több védőt vittünk, most plusz egy centert raktunk be a csapatba. Szeretném, hogy több taktikai variációnk legyen elöl – indokolta a döntést.

A női Eb-k 1985-ös indulása óta az eddigi húsz viadalon a magyar csapat 14-szer végzett dobogón: háromszor első, ötször második és hatszor harmadik lett. Eddig csupán négyszer fordult elő, hogy nem jutott négy közé, 1997, 2010 és 2022 után legutóbb, 2024-ben Eindhovenben az ötödik helyen zárt.

A 16 részt vevő válogatottat négy négyes csoportba sorolták. A körmérkőzések után az A és a C, illetve a B és a D kvartett első és második helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező két riválissal találkoznak, és az első két-két gárda bejut az elődöntőbe, míg a harmadikok és a negyedikek az 5–8. helyért játszanak.

Az új formátummal eltűnik a keresztbejátszás és a negyeddöntő, egyúttal megnő a csoportkörös meccsek jelentősége.

A magyar válogatott hétfőn az olimpiai bajnok spanyolokkal, kedden a románokkal, csütörtökön pedig a házigazda portugálokkal játszik a B csoportban. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese – továbbjutás esetén – a D csoportból kap ellenfelet, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland gárda közül az egyiket meg kell előzni.  

A magyar válogatott kerete a női vízilabda Eb-re

  • Kapusok: Neszmély Boglárka, Golopencza Szonja
  • Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Hajdú Kata, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Sümegi Nóra, Szilágyi Dorottya, Tiba Panna, Vályi Vanda, Varró Eszter

A csoportok beosztása:
A csoport: Görögország, Franciaország, Szlovákia, Németország
B csoport: Magyarország, Románia, Spanyolország, Portugália
C csoport: Olaszország, Szerbia, Horvátország, Törökország
D csoport: Hollandia, Svájc, Nagy-Britannia, Izrael

A magyar csapat programja az első szakaszban:
hétfő: Magyarország–Spanyolország 18.00
kedd: Magyarország–Románia 14.45
csütörtök: Magyarország–Portugália 16.30 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu