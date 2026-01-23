Vogel megint kifogja a görögök szemét? Veretlent kell verni a döntőért

Amikor a 2021-re halasztott tokiói olimpián a csoportkörben Görögország 10-9-re legyőzte a Nagy Viktorral és Varga Dénessel felálló magyar csapatot, sokan felvonták a szemöldöküket. Meglepetés volt a javából, hát még az, amikor a görögök az elődöntőben másodszor is, akkor 9-6-re felülmúlták a mieinket, derékba törve egy generáció aranyéremről szőtt álmait. Utóbb kiderült, ez nem is véletlen eredmény volt, a legutóbbi négy világbajnokságon például háromszor érmet szereztek a hellének. 2023-ban csak azért nem aranyat, mert Vogel Somáék ötméteres párbajban felülmúlták őket.

Theodorosz Vlachos (balra) talán Vogel Somáék titkán elmélkedik Varga Zsolt mellett Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Összeálltak a görögök

Eddig Belgrádban is ellentmondást nem tűrően menetel Theodorosz Vlachos csapata. A görög válogatottat 2014 óta irányító szakember együttese a georgiaiak (20-6) és a szlovénok elleni (23-8) „felhozó” meccsek után a csoportrangadón 11-10-re legyőzte a horvátokat. A középdöntőben a törökök kiütését (20-8) követően az olaszokkal is elbánt (15-13), s a románok ellen gálázva (19-9) biztosította be azt, hogy első helyen jusson be a legjobb négy közé. A gárda vezére, a Ferencváros pólósa, Sztilianosz Argiropulosz, aki félelmetes hatékonysággal 26 lövésből húsz gólt szerzett (77 százalékos teljesítmény), amivel még a gólkirályi cím is elérhető neki. A szereplésüket már befejező, 9. helyen zárt franciák kulcsembere, Thomas Vernoux (26 gól) és a máltai Steven Camilleri (22 gól) is utolérhető, főképp, hogy a görög kiválóságnak még két meccse van hátra.

Ehelyett persze sokkal inkább az foglalkoztatja a görögök sztárját és társait, hogy történelmet írjanak: Görögország férfi Európa-bajnokságon még soha nem szerzett érmet.

Argiropulosz mellett nincsenek akkora világklasszisai, mint korábban Funtulisz, Geniduniasz vagy Vlachopulosz, ám az Olimpiakosz Pireuszra épülő keret tagjai egységes csapatot alkotnak.

Vogel Somáék sorozata

A kontinensviadalok legsikeresebb nemzetéhez hűen Magyarország az utóbbi viadalokon is maradandót alkotott. Azok után, hogy 21 évet kellett várni 2020-ig az újabb, összességében a 13. aranyéremre, azóta is mindig a legjobb négy közé jutott a magyar válogatott. A játékosként olimpiai és kétszeres Európa-bajnok bajnok szövetségi kapitány, Varga Zsolt, miután 2022-ben átvette az együttest a balul sikerült, hetedik hellyel zárult budapesti világbajnokság után, egyből a döntőbe vezette Jansikékat a spliti Eb-n. A 2022-es ezüstérmet 2024-ben egy, a magyar vízilabdában ritkán látott módon elismert negyedik hely követte: fiatalokkal teletűzdelt kerettel fricskázta meg az olaszokat és a szerbeket. Akkor egyébként a nyitányon kikapott Görögországtól (8-10), az volt a rivális egyetlen sikere Magyarország ellen – tíz vereség és két döntetlen után.