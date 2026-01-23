Vogel megint kifogja a görögök szemét? Veretlent kell verni a döntőért

Görögországvízilabda-EbMagyarországelődöntő

A világbajnok és eddig Európa-bajnoki címvédő Spanyolország legyőzése után a torna egyetlen hibátlanul menetelő együttese, Görögország vár a mai elődöntőben a magyar válogatottra a Belgrádban zajló férfivízilabda Eb-n. A Fradi-sztár, Sztilianosz Argiropulosszal felálló dél-európaiak különleges motivációval ugranak majd medencébe, hiszen még soha nem szereztek érmet kontinensviadalon. Az élcsapatok közé felzárkózott görögökkel szemben az utóbbi években felemásan szerepeltek Vogel Somáék, de a 2023-as, ötméteresekkel elvesztett vb-döntő fájó pont a riválisnak.

Vogel Somáék Belgrád, 2026. január 20. Vogel Soma kapus a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Spanyolország - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 20-án. A magyar válogatott ötméteresekkel
Vogel Somáék egy ötméterespárbajt már sikerrel vívtak meg a belgrádi Eb-n Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Amikor a 2021-re halasztott tokiói olimpián a csoportkörben Görögország 10-9-re legyőzte a Nagy Viktorral és Varga Dénessel felálló magyar csapatot, sokan felvonták a szemöldöküket. Meglepetés volt a javából, hát még az, amikor a görögök az elődöntőben másodszor is, akkor 9-6-re felülmúlták a mieinket, derékba törve egy generáció aranyéremről szőtt álmait. Utóbb kiderült, ez nem is véletlen eredmény volt, a legutóbbi négy világbajnokságon például háromszor érmet szereztek a hellének. 2023-ban csak azért nem aranyat, mert Vogel Somáék ötméteres párbajban felülmúlták őket.

Theodorosz Vlachos (balra) talán Vogel Somáék titkán elmélkedik Varga Zsolt mellett
Theodorosz Vlachos (balra) talán Vogel Somáék titkán elmélkedik Varga Zsolt mellett Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Összeálltak a görögök

Eddig Belgrádban is ellentmondást nem tűrően menetel Theodorosz Vlachos csapata. A görög válogatottat 2014 óta irányító szakember együttese a georgiaiak (20-6) és a szlovénok elleni (23-8) „felhozó” meccsek után a csoportrangadón 11-10-re legyőzte a horvátokat. A középdöntőben a törökök kiütését (20-8) követően az olaszokkal is elbánt (15-13), s a románok ellen gálázva (19-9) biztosította be azt, hogy első helyen jusson be a legjobb négy közé. A gárda vezére, a Ferencváros pólósa, Sztilianosz Argiropulosz, aki félelmetes hatékonysággal 26 lövésből húsz gólt szerzett (77 százalékos teljesítmény), amivel még a gólkirályi cím is elérhető neki. A szereplésüket már befejező, 9. helyen zárt franciák kulcsembere, Thomas Vernoux (26 gól) és a máltai Steven Camilleri (22 gól) is utolérhető, főképp, hogy a görög kiválóságnak még két meccse van hátra. 

Ehelyett persze sokkal inkább az foglalkoztatja a görögök sztárját és társait, hogy történelmet írjanak: Görögország férfi Európa-bajnokságon még soha nem szerzett érmet.

Argiropulosz mellett nincsenek akkora világklasszisai, mint korábban Funtulisz, Geniduniasz vagy Vlachopulosz, ám az Olimpiakosz Pireuszra épülő keret tagjai egységes csapatot alkotnak.

Vogel Somáék sorozata

A kontinensviadalok legsikeresebb nemzetéhez hűen Magyarország az utóbbi viadalokon is maradandót alkotott. Azok után, hogy 21 évet kellett várni 2020-ig az újabb, összességében a 13. aranyéremre, azóta is mindig a legjobb négy közé jutott a magyar válogatott. A játékosként olimpiai és kétszeres Európa-bajnok bajnok szövetségi kapitány, Varga Zsolt, miután 2022-ben átvette az együttest a balul sikerült, hetedik hellyel zárult budapesti világbajnokság után, egyből a döntőbe vezette Jansikékat a spliti Eb-n. A 2022-es ezüstérmet 2024-ben egy, a magyar vízilabdában ritkán látott módon elismert negyedik hely követte: fiatalokkal teletűzdelt kerettel fricskázta meg az olaszokat és a szerbeket. Akkor egyébként a nyitányon kikapott Görögországtól (8-10), az volt a rivális egyetlen sikere Magyarország ellen – tíz vereség és két döntetlen után. 

Angyal Dániel tavasszal még a Marseille játékosaként csapott össze a Fradival és Argiropulosszal
Angyal Dániel tavasszal még a Marseille játékosaként csapott össze a Fradival és Argiropulosszal Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Eltérő stílusok találkoznak

A spanyolokat ötméteres párbajban verő magyar férfi-vízilabdaválogatott játékosai egy nappal többet pihenhettek, készülhettek a görögök elleni mai elődöntőre (17.00, Belgrád, tv: M4 Sport). A hellének 2023 óta súlyos terhet cipelnek, hiszen drámai meccsen, ötméterespárbajban veszítettek a világbajnoki döntőben hazánkkal szemben. A görög sztárcsapatban játszó Angyal Dániel amondó, az emberhátrányos védekezés kulcsfontosságú lesz. 

– Nagyon erős a tengelyük, a centereik, a védőik talán a világon a legjobbak. Nagyon építenek is erre. Jól tudják, hogy meg fogják kapni az emberelőnyöket, amelyben jól járatják a labdát. 

Szerintem ami a mi erősségünk és amivel a magunk javára billenthetjük a mérkőzést, az a nagyon nagy sebességünk és a sokmozgásos játékunk. 

A görög csapat picit statikusabban játszik, jobban épít az átlövésekre, a centerpasszokra – mondta a köztelevíziónak Angyal Dániel.

 

