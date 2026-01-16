Brutalitás az Eb-rangadón, mégis a Fradi-klasszis tettét vélte gyilkolásnak a kapitány + videó

A világbajnoki bronzérmes Görögország a harmadik negyed elején már három góllal is vezetett, az olimpiai ezüstérmes Horvátország azonban mindössze három perc alatt ledolgozta hátrányát a belgrádi férfivízilabda Eb csoportrangadóján. A Bajnokok Ligája-győztes FTC játékosa, Sztilianosz Argiropulosz vezérletével a záró játékrészben ismét kettővel elléptek a görögök, ám 10-8-nál, bő három perccel a mérkőzés vége előtt Konsztantinosz Geniduniasz visszaúszás közben megrúgta ellenfelét, a VAR-vizsgálat után pedig piros lapot kapott – a brutális szabálytalanság ötméterest vont maga után, míg csapatának négyperces emberhátrányt, neki pedig eltiltást jelentett.

Sztilianosz Argiropulosz volt a görög válogatott hőse a horvátok ellen, a férfivízilabda Eb csoportrangadóján. Fotó: europeanaquatics.org

A büntetőt belőtték a horvátok, de Argiropulosz hét méterről svédcsavaros mozdulattal visszaállította a kétgólos különbséget. Bár Ivica Tucak együttese ismét szépített, az utolsó két és fél percben emberelőnyben sem voltak eredményesek, így a görögök zártak a csoport élén.

Argiropulosz svédcsavaros, győztes gólja:

💥 | What did we just see by Stelios Argyropoulos?!



Accompanied by what probably will be the goal of the tournament, our boys beat Croatia for the first time in a European tournament and go 3/3#Greece #WaterPolo #ewpc2026 pic.twitter.com/yodaTHehU8 — The Red Sea Podcast (@RedSeaPodcast) January 15, 2026

Férfivízilabda Eb: Argiropulosz „gyilkolása" a görög–horvát rangadón

A horvátok sportszerűen elismerték, hogy a görögök megérdemelték a sikert, Ivica Tucak szövetségi kapitány pedig a Ferencváros 29 éves klasszisának megmozdulását is kiemelte.

– Összességében megérdemelt győzelmet aratott Görögország, ehhez nem fér kétség. Végig ők vezettek, 1-0 után egyszer sem mi voltunk előnyben. Az elején túl sok hibát követtünk el, túl sok volt a dekoncentráltság, és túl későn kezdtünk el jól játszani – nyilatkozta a horvát kapitány. –

És az az Argiropulosz-gól... Egy ilyen gól, egy ilyen csavart lövés teljesen kiszámíthatatlan, és ezúttal az derékba tört és gyakorlatilag meggyilkolt bennünket.

Emlékeztet Álvaro Granados góljára a két évvel ezelőtti, zágrábi Európa-bajnoki döntőből. Úgy látszik, a sors úgy hozza, hogy pont ellenünk szereznek ilyen gólokat – mondta Tucak.

Az MTI megjegyezte, hogy a görög válogatott története során először győzte le kontinensviadalon a horvátokat, az ezt megelőző 13 Eb-összecsapásukon négy döntetlen mellett kilencszer vereséget szenvedett. Ebből a négyesből a görög és a horvát csapat mögött a georgiai jutott a középdöntőbe, ahol az olaszokkal, a románokkal és a törökökkel mérkőznek majd meg. Az első két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadik az ötödik, a negyedik pedig a hetedik helyért játszanak.