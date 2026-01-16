Brutalitás az Eb-rangadón, mégis a Fradi-klasszis tettét vélte gyilkolásnak a kapitány + videó

A világbajnoki bronzérmes Görögország a harmadik negyed elején már három góllal is vezetett, az olimpiai ezüstérmes Horvátország azonban mindössze három perc alatt ledolgozta hátrányát a belgrádi férfivízilabda Eb csoportrangadóján. A Bajnokok Ligája-győztes FTC játékosa, Sztilianosz Argiropulosz vezérletével a záró játékrészben ismét kettővel elléptek a görögök, ám 10-8-nál, bő három perccel a mérkőzés vége előtt Konsztantinosz Geniduniasz visszaúszás közben megrúgta ellenfelét, a VAR-vizsgálat után pedig piros lapot kapott – a brutális szabálytalanság ötméterest vont maga után, míg csapatának négyperces emberhátrányt, neki pedig eltiltást jelentett.
A büntetőt belőtték a horvátok, de Argiropulosz hét méterről svédcsavaros mozdulattal visszaállította a kétgólos különbséget. Bár Ivica Tucak együttese ismét szépített, az utolsó két és fél percben emberelőnyben sem voltak eredményesek, így a görögök zártak a csoport élén.
Argiropulosz svédcsavaros, győztes gólja:
Férfivízilabda Eb: Argiropulosz „gyilkolása" a görög–horvát rangadón
A horvátok sportszerűen elismerték, hogy a görögök megérdemelték a sikert, Ivica Tucak szövetségi kapitány pedig a Ferencváros 29 éves klasszisának megmozdulását is kiemelte.
– Összességében megérdemelt győzelmet aratott Görögország, ehhez nem fér kétség. Végig ők vezettek, 1-0 után egyszer sem mi voltunk előnyben. Az elején túl sok hibát követtünk el, túl sok volt a dekoncentráltság, és túl későn kezdtünk el jól játszani – nyilatkozta a horvát kapitány. –
És az az Argiropulosz-gól... Egy ilyen gól, egy ilyen csavart lövés teljesen kiszámíthatatlan, és ezúttal az derékba tört és gyakorlatilag meggyilkolt bennünket.
Emlékeztet Álvaro Granados góljára a két évvel ezelőtti, zágrábi Európa-bajnoki döntőből. Úgy látszik, a sors úgy hozza, hogy pont ellenünk szereznek ilyen gólokat – mondta Tucak.
Az MTI megjegyezte, hogy a görög válogatott története során először győzte le kontinensviadalon a horvátokat, az ezt megelőző 13 Eb-összecsapásukon négy döntetlen mellett kilencszer vereséget szenvedett. Ebből a négyesből a görög és a horvát csapat mögött a georgiai jutott a középdöntőbe, ahol az olaszokkal, a románokkal és a törökökkel mérkőznek majd meg. Az első két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadik az ötödik, a negyedik pedig a hetedik helyért játszanak.
Férfivízilabda Európa-bajnokság
A kvartettek végeredménye:
- A csoport: 1. Magyarország 9 pont, 2. Montenegró 6, 3. Franciaország 3, 4. Málta 0.
- B csoport: 1. Görögország 9 pont, 2. Horvátország 6, 3. Georgia 3, 4. Szlovénia 0.
- C csoport: 1. Szerbia 8 pont, 2. Spanyolország 6, 3. Hollandia 4, 4. Izrael 0.
- D csoport: 1. Olaszország 9 pont, 2. Románia 6, 3. Törökország 3, 4. Szlovákia 0.
A középdöntős csoportok állása:
- E csoport: 1. Magyarország 6 pont, 2. Szerbia 5, 3. Spanyolország 3 (25-19), 4. Montenegró 3 (23-25), 5. Hollandia 1, 6. Franciaország 0.
- F csoport: 1. Olaszország 6 pont (39-14), 2. Görögország 6 (31-16), 3. Horvátország 3 (28-18), 4. Románia 3 (26-39), 5. Törökország 0 (27-39), 6. Georgia 0 (13-38).
A magyarok középdöntős programja:
- péntek: Magyarország–Hollandia 18.00
- vasárnap: Magyarország–Szerbia 20.15
- kedd: Magyarország–Spanyolország 18.00
