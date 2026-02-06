A hollandok kendőzetlenül kimondták a véleményüket a magyar válogatottról az Eb-döntő után

Csütörtök este a magyar női vízilabda-válogatott hatalmasat küzdött az Európa-bajnokság döntőjében, de végül az ötméterespárbajt Hollandia nyerte meg (a meccset összesítésben 15-13-ra), így ahogy a férfiak pár hete, úgy Cseh Sándor együttese is ezüstérmes lett. A vízilabda Eb fináléja után a magyar szövetségi kapitány, noha bosszúsan kezdte az értékelését, a végén már mosolygott és feltette a kérdést: „Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Büszke vagyok a csapatra, ventiláltam, és most már nem érdekel.” A torna álomcsapatába két magyar játékos került be – Keszthelyi Rita és Garda Krisztina –, a lefújás után a fiatal játékosok, köztük a 21 esztendős Aubéli Tekla nem szomorkodott, míg Vályi Vanda és Keszthelyi már a hetedik döntőjét vesztette el a válogatottal, nekik minden bizonnyal több idő lesz a funchali vereséget megemészteni.

Holland öröm a női vízilabda Eb-döntő után a portugál Funchalban Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Vízilabda Eb: elismerő szavak Hollandiából

A címvédőként a tornára érkező holland csapatnál mindeközben hatalmas az öröm. Az elmúlt öt Európa-bajnokságból hármat is Hollandia nyert meg, s a mostani tornán kétszer is legyőzték a mieinket. Evangelosz Doudeszisz szövetségi kapitány már 2021 óta ül a hollandok kispadján, ahol sok mindent megélt, de egy ilyen döntő után ő is kereste a szavakat.

Magyarország fantasztikus volt ma, nem volt különbség a két csapat között. De az egyik csapatnak nyernie kellett, és az ötmétereseknél szerencsésebbek voltunk. Ma jó pár ősz hajszálam kinőtt, nem igazán tudok többet mondani erről...

– nyilatkozta Doudeszisz, miután az ötmétereseknél a hollandok mind az ötöt bedobták, magyar részről mindössze Keszthelyi hibázott.