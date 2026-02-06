Rendkívüli

A hollandok kendőzetlenül kimondták a véleményüket a magyar válogatottról az Eb-döntő után

A magyar női válogatott elvesztette az ötméterespárbajt, így összesítésben 15-13-ra kikapott Hollandiától a vízilabda Eb döntőjében csütörtök este. A portugál Funchalban rendezett finálé után a hollandok a magyar csapatról is beszéltek, görög szövetségi kapitányuk pedig elmondta, kis szerencsével nyerték meg az Eb-döntőt.

2026. 02. 06. 6:50
Ahogy a férfiak, úgy a nők is ezüstérmesek lettek a vízilabda Eb-n
Ahogy a férfiak, úgy a nők is ezüstérmesek lettek a vízilabda Eb-n Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Csütörtök este a magyar női vízilabda-válogatott hatalmasat küzdött az Európa-bajnokság döntőjében, de végül az ötméterespárbajt Hollandia nyerte meg (a meccset összesítésben 15-13-ra), így ahogy a férfiak pár hete, úgy Cseh Sándor együttese is ezüstérmes lett. A vízilabda Eb fináléja után a magyar szövetségi kapitány, noha bosszúsan kezdte az értékelését, a végén már mosolygott és feltette a kérdést: „Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Büszke vagyok a csapatra, ventiláltam, és most már nem érdekel.” A torna álomcsapatába két magyar játékos került be – Keszthelyi Rita és Garda Krisztina –, a lefújás után a fiatal játékosok, köztük a 21 esztendős Aubéli Tekla nem szomorkodott, míg Vályi Vanda és Keszthelyi már a hetedik döntőjét vesztette el a válogatottal, nekik minden bizonnyal több idő lesz a funchali vereséget megemészteni. 

Holland öröm a női vízilabda Eb-döntő után a portugál Funchalban
Holland öröm a női vízilabda Eb-döntő után a portugál Funchalban  Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI 

Vízilabda Eb: elismerő szavak Hollandiából

A címvédőként a tornára érkező holland csapatnál mindeközben hatalmas az öröm. Az elmúlt öt Európa-bajnokságból hármat is Hollandia nyert meg, s a mostani tornán kétszer is legyőzték a mieinket. Evangelosz Doudeszisz szövetségi kapitány már 2021 óta ül a hollandok kispadján, ahol sok mindent megélt, de egy ilyen döntő után ő is kereste a szavakat.

Magyarország fantasztikus volt ma, nem volt különbség a két csapat között. De az egyik csapatnak nyernie kellett, és az ötmétereseknél szerencsésebbek voltunk. Ma jó pár ősz hajszálam kinőtt, nem igazán tudok többet mondani erről...

– nyilatkozta Doudeszisz, miután az ötmétereseknél a hollandok mind az ötöt bedobták, magyar részről mindössze Keszthelyi hibázott. 

Büntetőgyilkos magyar kapus

A két csapat középdöntős meccse sokkal kevesebb gólt hozott, mint a finálé, előbbit a hollandok 5-4-re nyerték meg, azon a meccsén a magyar kapus, Neszmély Boglárka három ötméterest is kifogott. S akkor még ott van Golopencza Szonja, aki a görögök elleni elődöntőben az ötméterespárbaj utolsó két lövésére beállt a kapuba, s mindkettőt kivédte. A hollandok játékosa, Lola Moolhuijzen – aki az utolsó büntetőt dobta be a döntőben Neszmélynek – utalt is erre az értékelésében.

– Nagyon ideges voltam, mielőtt eldobtam a labdát, mivel a magyar kapus köztudottan büntetőgyilkos. Még soha nem lőttem be ilyen fontos büntetőt, ez nagyszerű pillanat. A mosolyom egész este nem fog eltűnni egy ilyen thriller után.

A magyar válogatott egymás után harmadszor játszott döntőt nagy tornán: tavaly áprilisban a világkupa szuperdöntőjének utolsó mérkőzésén, majd júliusban a világbajnokság fináléjában kikapott a görögöktől, most pedig nagyon szoros csatában ismét alulmaradt. Reméljük, hogy a jövő évi budapesti vb-n a döntős sorozat folytatódik, csak annak végeredménye lesz más.

