Keszthelyi Rita vigasztalhatatlan, nem kárpótolja a nagy elismerés sem

Keszthelyi Rita és Garda Krisztina is bekerült a női vízilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Mindkét 2016-ben aranyérmes játékos két gólt lőtt a csütörtöki döntőben, amelyet 10-10 után ötméteresekkel veszített el Magyarország Hollandia ellen. Klasszisaink három holland és két görög közé kerültek, a magyar válogatott sorozatban a harmadik döntőbe jutott be és vesztette el. Vályi Vanda szerint közel voltak, Aubéli Tekla amondó, a fiatalok könnyebben építkezhetnek a történtekből, mint a rutinosabbak. Keszthelyi Rita készülhet a hazai vb-re és az olimpiára.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 06. 4:45
Keszthelyi Rita Funchal, 2026. február 5. Keszthelyi Rita (b) és a holland Simone Van De Kraats a női vízilabda Európa-bajnokság eredményhirdetésén a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Nagy sportember: Keszthelyi Rita (balra) gratulált a döntő legjobbjának, a holland Simone van de Kraatsnak Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női vízilabda-válogatott összesítésben 15-13-ra kikapott a címét így megvédő Hollandiától az Európa-bajnokság döntőjében, így ezüstérmet szerzett – ahogy néhány napja a férfiak a belgrádi Eb-n. A tavaly világbajnoki duplázás után ezúttal is mindkét válogatottunk a második helyen végzett. Keszthelyi Rita és Garda Krisztina hiába volt vezére ezúttal is a csapatnak, mint tíz éve, amikor aranyérmes lett Magyarország, ezúttal nem sikerült visszavágni a hollandoknak. 

Keszthelyi Rita
Keszthelyi Rita és Garda Krisztina is bekerült a női vízilabda Európa-bajnokság álomcsapatába Fotó: European Aquatics

Keszthelyi Rita keserűsége

Keszthelyi Rita számtalan egyéni elismerést érdemelt ki 2009 óta (!) tartó válogatottbeli pályafutása során. Világ- és Európa-bajnokságok gólkirálynője volt többször, választották meg több torna legjobb játékosának. 

Góljai és váratlan, nem tanítható megoldásai ellenére igazi csapatember, akinek a nemzeti együttesben eddig egyszer sikerült aranyérmet szereznie: a 2016-os Európa-bajnokságon. 

Olimpián a harmadik nekifutásra sikerült érmet szereznie (2021), ami a női szakág számára történelmi tett volt. Ugyanakkor immár elvesztett döntőkből több is akad, 3 világbajnoki (2022, 2024, 2025), 2 világliga (2020, 2022), egy világkupa (2025), s immár egy Európa-bajnoki. Utóbbi – vélhetően a párbajban ihagyott ötméterese miatt – láthatóan megviselte a győzelemre született világklasszist, aki a sokadik generációt támogatja, s nem kér felmentést a terhelések alól. Csak remélni lehet, hogy a rangidős csapatkapitány hite és lendülete kitart a Los Angeles-i olimpiáig, amire a 2027-es budapesti világbajnokságon át vezet az út.

„Nekünk, fiatalabbaknak könnyebb”

A fent említett 7 elvesztett fináléban szerepelt a középkorosztályhoz tartozó, házi gólkirály Vályi Vanda is, aki elárulta, miért sajnálja a most elszalasztott lehetőséget.

– Szeretném megköszönni a csapatnak és mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy így tudtunk kijönni erre az Eb-re, mind a szövetségnek, mind a kluboknak. Nagyon büszke vagyok a lányokra, ilyen a sport, néha igazságos, néha igazságtalan, még eggyel több kell legközelebb. Ösztönből játszottunk, mindent megéltünk, az biztos, hogy a hét döntőből itt voltunk legközelebb a sikerhez – fogalmazott az M4 sportnak Vályi Vanda, miközben az első felnőtt-Eb-jén szerepelt, világkupa-ezüstérmes Aubéli Tekla másként éli meg a történéseket.  

 Nagyon jó érzés, hogy az első világversenyemen döntőt játszottam. Szerintem nekünk, fiatalabbaknak könnyebb ebből építekezni, mint a rutinosabbnak, szeretnénk tanulni ebből. Nagyon jó érzés ebben a csapatban játszani, most hiányzott valami, de megyünk tovább előre, segítjük egymást 

– fogalmazott a 21 esztendős Aubéli Tekla.

 

