Kifakadt, a kamerák előtt ventillált a magyar szövetségi kapitány

A magyar női vízilabda-válogatott összesítésben 15-13-ra kikapott a címét megvédő Hollandiától az Európa-bajnokság döntőjében, így ezüstérmet szerzett. Fordulatos, gólgazdag mérkőzést játszott a címvédővel Cseh Sándor együttese, amely ötméterespárbajban maradt alul.

Cseh Sándor csapatát kétszer győzte le Hollandia az Eb-n Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Nyilván fáj, hogy elvesztettük a döntőt. Két dolog miatt lehetek egy nagyon picit bosszús.

A negyedik negyedben két gyors gólt kaptunk, nem értettem, miért nem tudtuk rögtön a középkezdés után azt csinálni, amit kell és csináltunk is harminc percen keresztül. Illetve az utolsó támadásunkban miért nem játszottunk agresszívebben és dobtuk centerbe a labdát, miközben az ellenfélnek folyamatosan megítélték az emberelőnyöket. Ezek kellettek volna a győzelemhez – kezdte hevesen az értékelését az M4 Sportnak Cseh Sándor. A szövetségi kapitány ugyanakkor büszke a csapatára.

– Fáj, nem fáj, nem hiszem, hogy ez a csapat ennél többet tudott volna adni a győzelemért. Szívét-lelkét kirakta, még annál is többet. Ilyen értelemben nagyon-nagyon büszke vagyok. Az, hogy elsők vagy másodikak vagyunk, abszolút nem mindegy. Alapvetően ezért csináljuk.

Cseh Sándor jövőképe

A nemzeti együttest a 2024-es olimpiáig Mihók Attilával közösen, azóta egyedül irányító Cseh Sándor gyakorlatilag egy generációváltást vezényel le. Két, 2016-ban Európa-bajnokságot nyert játékos, Keszthelyi Rita és Garda Krisztina mellé nyolc olyan fiatalt vitt el a portugáliai Európa-bajnokságra, akik 2023-ban U20-as világbajnokok lettek.

– A tizenöt kerettagból körülbelül hétre azt mondom, náluk a szinten tartás a cél.

Nyolc játékosnak folyamatosan erősödnie és fejlődnie kell! Ilyen értelemben van még bennünk potenciál. Nem lehet mindent taktikával, mozgással, közé állással megoldani. Fel kell venni a harcot centerben és bekkelésben is.

Ezeket a lehetőségeket nem hozza vissza semmi, nagyon furcsa érzés. Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Büszke vagyok a csapatra, ventilláltam, és most már nem érdekel. Örülök, hogy másfél éve tulajdonképpen minden nap egy picivel jobbak vagyunk – összegzett Cseh Sándor.