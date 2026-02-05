Cseh SándorEb-döntőnői vízilabda-válogatottszövetségi kapitány

Kifakadt, a kamerák előtt ventillált a magyar szövetségi kapitány

Cseh Sándor az elszalasztott lehetőségeket, elrontott támadásokat sajnálja. A magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya kritikus hangnemet ütött meg azok után, hogy csapata ötméterespárbajban, összesítésben 15-13-ra alulmaradt a címét megvédő Hollandiával szemben. Cseh Sándor büszke a játékosaira, ugyanakkor nem kertelt: nyolc kerettagjának fejlődnie kell még a nemzetközi mezőnyben. Sorozatban a harmadik döntőjébe jutott be és vesztette el Magyarország.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 05. 22:26
Cseh Sándorban vegyes érzések munkálkodtak az Eb-döntő után
Cseh Sándorban vegyes érzések munkálkodtak az Eb-döntő után Fotó: Aniko Kovacs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar női vízilabda-válogatott összesítésben 15-13-ra kikapott a címét megvédő Hollandiától az Európa-bajnokság döntőjében, így ezüstérmet szerzett. Fordulatos, gólgazdag mérkőzést játszott a címvédővel Cseh Sándor együttese, amely ötméterespárbajban maradt alul. 

Cseh Sándor csapatát kétszer győzte le Hollandia az Eb-n
Cseh Sándor csapatát kétszer győzte le Hollandia az Eb-n Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Nyilván fáj, hogy elvesztettük a döntőt. Két dolog miatt lehetek egy nagyon picit bosszús.

A negyedik negyedben két gyors gólt kaptunk, nem értettem, miért nem tudtuk rögtön a középkezdés után azt csinálni, amit kell és csináltunk is harminc percen keresztül. Illetve az utolsó támadásunkban miért nem játszottunk agresszívebben és dobtuk centerbe a labdát, miközben az ellenfélnek folyamatosan megítélték az emberelőnyöket. Ezek kellettek volna a győzelemhez – kezdte hevesen az értékelését az M4 Sportnak Cseh Sándor. A szövetségi kapitány ugyanakkor büszke a csapatára. 

– Fáj, nem fáj, nem hiszem, hogy ez a csapat ennél többet tudott volna adni a győzelemért. Szívét-lelkét kirakta, még annál is többet. Ilyen értelemben nagyon-nagyon büszke vagyok. Az, hogy elsők vagy másodikak vagyunk, abszolút nem mindegy. Alapvetően ezért csináljuk. 

Cseh Sándor jövőképe

A nemzeti együttest a 2024-es olimpiáig Mihók Attilával közösen, azóta egyedül irányító Cseh Sándor gyakorlatilag egy generációváltást vezényel le. Két, 2016-ban Európa-bajnokságot nyert játékos, Keszthelyi Rita és Garda Krisztina mellé nyolc olyan fiatalt vitt el a portugáliai Európa-bajnokságra, akik 2023-ban U20-as világbajnokok lettek. 

– A tizenöt kerettagból körülbelül hétre azt mondom, náluk a szinten tartás a cél. 

Nyolc játékosnak folyamatosan erősödnie és fejlődnie kell! Ilyen értelemben van még bennünk potenciál. Nem lehet mindent taktikával, mozgással, közé állással megoldani. Fel kell venni a harcot centerben és bekkelésben is.

Ezeket a lehetőségeket nem hozza vissza semmi, nagyon furcsa érzés. Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Büszke vagyok a csapatra, ventilláltam, és most már nem érdekel. Örülök, hogy másfél éve tulajdonképpen minden nap egy picivel jobbak vagyunk – összegzett Cseh Sándor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.