Kiderült az oroszok és az európaiak közös titka

Szergej Lavrov szerint Oroszország titkos, úgynevezett „föld alatti” kapcsolatokat tart fenn néhány európai vezetővel. Az orosz külügyminiszter erről az orosz állami televíziónak, az RT-nek adott interjúban beszélt, ahol azt állította: a háttérben zajló egyeztetéseken az Ukrajna elleni háború befejezésének kérdése is rendszeresen szóba kerül – írja a Kanal24 portál.

Lavrov úgy fogalmazott, hogy Európa hivatalosan „megalkuvást nem ismerő álláspontot” képvisel Fotó: AFP

Lavrov úgy fogalmazott, hogy Európa hivatalosan „megalkuvást nem ismerő álláspontot” képvisel, amely szerint stratégiai győzelemre van szükség Oroszország felett. Állítása szerint ezzel szemben több európai vezető a nyilvánosság kizárásával mégis kapcsolatba lép Moszkvával.

Elmondása szerint ezek a politikusok rendszeresen felhívják az orosz felet, és kifejezetten kérik, hogy a beszélgetések ne kerüljenek nyilvánosságra.

Hozzátette: előfordul, hogy egyes európai vezetők személyesen is megjelennek egyeztetni. Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ezeken a zárt körű, bizalmas tárgyalásokon elhangzó kijelentések tartalmukban nem térnek el attól, amit az érintett politikusok nyilvánosan is képviselnek. Elmondása szerint a háttérbeszélgetések során is ugyanazokat a felhívásokat ismétlik, amelyek a sajtóban és a hivatalos nyilatkozatokban is megjelennek: a háború befejezését sürgetik, valamint bizonyos lépések megtételét kérik Oroszországtól.

Lavrov az interjúban más kérdésekre is kitért.

Moszkva elutasítja Volodimir Zelenszkij tűzszüneti javaslatát Fotó: AFP

Kijelentette, hogy Moszkva elutasítja Volodimir Zelenszkij tűzszüneti javaslatát, és nem támogatja a Nyugat által képviselt megoldásokat. Kijelentette azt is, hogy az ukrajnai rendezésről folytatódik a párbeszéd, de az európai országok igyekeznek megmásítani az eredeti amerikai béketervet. Állítása szerint Európa és Kijev saját dokumentumaikból eltávolította a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó elemeket, amit Oroszország elfogadhatatlannak tart.

Az orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy az orosz fél a közelmúltban konkrét javaslatokat kapott, köztük a Béketanács alapokmányának tervezetét.

Ezzel összefüggésben pozitívan értékelte Donald Trump egyik ötletét, bár annak részleteit nem ismertette. Lavrov ugyanakkor feltételeket is szabott.