Elkezdődött a téli olimpia megnyitó ünnepsége

Kiderült az oroszok és az európaiak közös titka

Az orosz külügyminiszter egy interjúban arról beszélt, hogy Oroszország bizalmas kapcsolatokat tart fenn egyes európai vezetőkkel. Szergej Lavrov elmondása szerint ezeken az egyeztetéseken az érintettek a konfliktus befejezését sürgetik, miközben Európa hivatalosan „megalkuvást nem ismerő álláspontot” képvisel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 20:01
Lavrov szerint Oroszország bizalmas kapcsolatokat tart fenn egyes európai vezetőkkel
Lavrov szerint Oroszország bizalmas kapcsolatokat tart fenn egyes európai vezetőkkel Forrás: AFP
Szergej Lavrov szerint Oroszország titkos, úgynevezett „föld alatti” kapcsolatokat tart fenn néhány európai vezetővel. Az orosz külügyminiszter erről az orosz állami televíziónak, az RT-nek adott interjúban beszélt, ahol azt állította: a háttérben zajló egyeztetéseken az Ukrajna elleni háború befejezésének kérdése is rendszeresen szóba kerül – írja a Kanal24 portál.

Lavrov úgy fogalmazott, hogy Európa hivatalosan „megalkuvást nem ismerő álláspontot” képvisel
Lavrov úgy fogalmazott, hogy Európa hivatalosan „megalkuvást nem ismerő álláspontot” képvisel Fotó: AFP

Lavrov úgy fogalmazott, hogy Európa hivatalosan „megalkuvást nem ismerő álláspontot” képvisel, amely szerint stratégiai győzelemre van szükség Oroszország felett. Állítása szerint ezzel szemben több európai vezető a nyilvánosság kizárásával mégis kapcsolatba lép Moszkvával. 

Elmondása szerint ezek a politikusok rendszeresen felhívják az orosz felet, és kifejezetten kérik, hogy a beszélgetések ne kerüljenek nyilvánosságra. 

Hozzátette: előfordul, hogy egyes európai vezetők személyesen is megjelennek egyeztetni. Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ezeken a zárt körű, bizalmas tárgyalásokon elhangzó kijelentések tartalmukban nem térnek el attól, amit az érintett politikusok nyilvánosan is képviselnek. Elmondása szerint a háttérbeszélgetések során is ugyanazokat a felhívásokat ismétlik, amelyek a sajtóban és a hivatalos nyilatkozatokban is megjelennek: a háború befejezését sürgetik, valamint bizonyos lépések megtételét kérik Oroszországtól.

Lavrov az interjúban más kérdésekre is kitért. 

Ukrajnát belülről emészti fel a korrupció, miközben a politikai vezetés a háború folytatásához ragaszkodik
Moszkva elutasítja Volodimir Zelenszkij tűzszüneti javaslatát Fotó: AFP

Kijelentette, hogy Moszkva elutasítja Volodimir Zelenszkij tűzszüneti javaslatát, és nem támogatja a Nyugat által képviselt megoldásokat. Kijelentette azt is, hogy az ukrajnai rendezésről folytatódik a párbeszéd, de az európai országok igyekeznek megmásítani az eredeti amerikai béketervetÁllítása szerint Európa és Kijev saját dokumentumaikból eltávolította a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó elemeket, amit Oroszország elfogadhatatlannak tart.

Az orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy az orosz fél a közelmúltban konkrét javaslatokat kapott, köztük a Béketanács alapokmányának tervezetét. 

Ezzel összefüggésben pozitívan értékelte Donald Trump egyik ötletét, bár annak részleteit nem ismertette. Lavrov ugyanakkor feltételeket is szabott. 

Elmondása szerint elvárná, hogy Trump nyilvánosan kötelezze el magát amellett, hogy Zelenszkijt a Donbász feladására kényszeríti

Felidézte azt is, hogy az amerikai elnök szankciókat vezetett be orosz olajtársaságokkal szemben, amit Lavrov úgy értékelt: Washington ezzel kívánta jelezni Moszkva felé szándékai komolyságát. A külügyminiszter nyilatkozata szerint a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések a háború lezárásának lehetőségeiről.

elvárná, hogy Trump nyilvánosan kötelezze el magát amellett, hogy Zelenszkijt a Donbász feladására kényszeríti
Lavrov elvárná, hogy Trump nyilvánosan kötelezze el magát amellett, hogy Zelenszkijt a Donbász feladására kényszeríti Fotó: AFP

Lavrov szerint Zelenszkij nem akar békét

Mint ismert, Rutte az ukrán parlamentben, a verhovna radában kedden az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben és tengeri támogatást is biztosítanak Ukrajna számára. Hozzátette, hogy a NATO többi tagországa „más módon fog segíteni”.

Lavrov szerint Zelenszkij csak a saját túlélésére gondol, nincs szüksége békére Ukrajnában.

„Bármilyen béke (Ukrajnában) a politikai pályafutása végét fogja jelenteni, és lehet, hogy nem csak a politikaiét” – fogalmazott Lavrov.

A Ruttéval folytatott megbeszélést követően Zelenszkij azt mondta, hogy kész kompromisszumokra, de Oroszországnak is késznek kell lennie erre. Úgy hiszem, ez őszinte nyilatkozat volt tőle. Úgy vélem azonban, hogy a lelkiismeret és Zelenszkij nehezen összeegyeztethető. Semmi másra nem gondol, csak a saját túlélésére

– tette hozzá.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

