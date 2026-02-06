Visszaállt a rend a berlini nemzetközi repülőtéren

A repülőteret hivatalosan délben nyitották meg újra, az első járat nem sokkal 13 óra előtt indult el Amszterdam irányába

– mondta el a szóvivő.

A forgalom fokozatosan áll helyre, ugyanakkor az utasoknak továbbra is késésekre és járattörlésekre kell számítaniuk. A repülőtér csütörtök este óta nem fogadott és nem indított járatokat, mivel a futópályákon és más üzemi területeken kialakult jegesedés, valamint a tartós ónos eső nem tette lehetővé a biztonságos üzemelést.