Rendkívüli

Megjöttek a magyarok a téli olimpia megnyitó ünnepségén, hivatalosan is megnyitották a játékokat

Berlinújranyitásrepülőtér

Visszaállt a rend a berlini nemzetközi repülőtéren

Péntek kora délután újra megnyitották a berlini Brandenburg repülőteret, ahol az időjárás miatt csütörtök este teljesen leállt a légiforgalom. Az első járat Amszterdam felé indult el, de az üzemelés egyelőre csak fokozatosan áll helyre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 21:31
Hóborította reptér
Hóborította reptér Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A péntek kora délután újraindult a légiforgalom a berlini Brandenburg nemzetközi repülőtéren (BER), ahol a járatokat az előző este kialakult kedvezőtlen időjárási körülmények miatt felfüggesztették.

A berlini repülőteret hivatalosan is újranyitották
A berlini repülőteret hivatalosan is újranyitották Fotó: AFP

A repülőteret hivatalosan délben nyitották meg újra, az első járat nem sokkal 13 óra előtt indult el Amszterdam irányába

 – mondta el a szóvivő. 

A forgalom fokozatosan áll helyre, ugyanakkor az utasoknak továbbra is késésekre és járattörlésekre kell számítaniuk. A repülőtér csütörtök este óta nem fogadott és nem indított járatokat, mivel a futópályákon és más üzemi területeken kialakult jegesedés, valamint a tartós ónos eső nem tette lehetővé a biztonságos üzemelést. 

A korlátozások péntek délelőtt is érvényben maradtak. 

Az éjszaka folyamán a téli üzemeltetésért felelős egységek folyamatosan jégmentesítették a kifutópályákat és az egyéb kiszolgáló területeket, a körülmények azonban továbbra sem voltak alkalmasak a légiközlekedés újraindítására.

Berlin térségében hetek óta hideg, csapadékos időjárás uralkodik, amelyet hó és ónos eső kísér, és amely jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben.

Borítókép: Hóborította reptér (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu