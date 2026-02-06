A péntek kora délután újraindult a légiforgalom a berlini Brandenburg nemzetközi repülőtéren (BER), ahol a járatokat az előző este kialakult kedvezőtlen időjárási körülmények miatt felfüggesztették.
Visszaállt a rend a berlini nemzetközi repülőtéren
Péntek kora délután újra megnyitották a berlini Brandenburg repülőteret, ahol az időjárás miatt csütörtök este teljesen leállt a légiforgalom. Az első járat Amszterdam felé indult el, de az üzemelés egyelőre csak fokozatosan áll helyre.
A repülőteret hivatalosan délben nyitották meg újra, az első járat nem sokkal 13 óra előtt indult el Amszterdam irányába
– mondta el a szóvivő.
A forgalom fokozatosan áll helyre, ugyanakkor az utasoknak továbbra is késésekre és járattörlésekre kell számítaniuk. A repülőtér csütörtök este óta nem fogadott és nem indított járatokat, mivel a futópályákon és más üzemi területeken kialakult jegesedés, valamint a tartós ónos eső nem tette lehetővé a biztonságos üzemelést.
A korlátozások péntek délelőtt is érvényben maradtak.
Az éjszaka folyamán a téli üzemeltetésért felelős egységek folyamatosan jégmentesítették a kifutópályákat és az egyéb kiszolgáló területeket, a körülmények azonban továbbra sem voltak alkalmasak a légiközlekedés újraindítására.
Berlin térségében hetek óta hideg, csapadékos időjárás uralkodik, amelyet hó és ónos eső kísér, és amely jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben.
Borítókép: Hóborította reptér (Fotó: AFP)
