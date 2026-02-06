Brüsszel szerint Európának többet kell áldoznia a háborúra

Az Európai Bizottság védelmi biztosa szlovéniai látogatása során uniós képviselők előtt beszélt arról, hogy az Ukrajnának szánt, évente mintegy harmincmilliárd eurós hitelkeret nem jelent megoldást. Elmondása szerint nyugati – köztük norvég – számítások azt mutatják, hogy változatlan támogatás mellett Moszkva akár katonai fölénybe is kerülhet. Kubilius úgy érvelt: Európának most kell döntenie arról, hogy többet áldoz-e Ukrajnára, vagy később sokszoros árat fizet a háború következményeiért. Ezek után még tovább ment: kijelentette azt is, hogy a Kremllel való párbeszédnek nincs helye, amíg az orosz támadások folytatódnak – számolt be róla az RTV forrásaira hivatkozva az Origo.

Háborús matek Brüsszelben: több fegyver és pénz, kevesebb béke Fotó: AFP

„Az amerikai hadsereg nem marad örökké Európában” – figyelmeztetett Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért felelős biztosa, amikor az illetékes parlamenti bizottságok előtt szólalt fel. A volt litván miniszterelnök világossá tette: Európának számolnia kell azzal, hogy Washington idővel visszafogja katonai jelenlétét a kontinensen.

Európának felelősséget kell vállalnia a saját védelméért, és fel kell készülnie az amerikai kivonulásra

– fogalmazott. Kubilius szlovéniai látogatásának kezdetén arról beszélt, hogy az Európai Uniónak le kell számolnia azzal a szerinte hamis biztonságérzettel, miszerint „az amerikaiak mindig itt lesznek”, és automatikusan tovább finanszírozzák az európai védelem fenntartását. Andrius Kubilius szerint Európának fel kell készülnie arra az esetre, ha Washington visszafogja katonai jelenlétét a kontinensen. Úgy fogalmazott: ilyen helyzetben az Európai Uniónak saját erőből kell pótolnia azokat a katonai képességeket, amelyeket jelenleg az Egyesült Államok biztosít. Ennek érdekében elengedhetetlennek nevezte a NATO európai pillérének megerősítését.

Ha az amerikaiak elkezdik csökkenteni a jelenlétüket, akkor választ kell találnunk arra a kérdésre is, hogy hogyan fogjuk helyettesíteni azt a körülbelül százezer amerikai katonát, akik jelenleg az európai kontinensen állomásoznak, és nagyon fontos stratégiai szerepet játszanak

– idézte az STA.