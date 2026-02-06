Andrius KubiliusEurópai BizottságUkrajna támogatásaháborúorosz-ukrán háború

Brüsszel szerint Európának többet kell áldoznia a háborúra

Andrius Kubilius szerint az Európai Unió eddigi vállalásai messze nem elegendők Ukrajna számára. A brüsszeli biztos nyíltan kimondta: ha Európa nem küld sokkal több pénzt és fegyvert, Oroszország átveheti az irányítást a csatatéren. Kijelentette azt is, hogy amíg Moszkva folytatja a háborút, addig nincs helye a „normális párbeszédnek”.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 12:14
Kubilius szerint Európának többet kell áldoznia a háborúra Forrás: AFP
Az Európai Bizottság védelmi biztosa szlovéniai látogatása során uniós képviselők előtt beszélt arról, hogy az Ukrajnának szánt, évente mintegy harmincmilliárd eurós hitelkeret nem jelent megoldást. Elmondása szerint nyugati – köztük norvég – számítások azt mutatják, hogy változatlan támogatás mellett Moszkva akár katonai fölénybe is kerülhet. Kubilius úgy érvelt: Európának most kell döntenie arról, hogy többet áldoz-e Ukrajnára, vagy később sokszoros árat fizet a háború következményeiért. Ezek után még tovább ment: kijelentette azt is, hogy a Kremllel való párbeszédnek nincs helye, amíg az orosz támadások folytatódnak – számolt be róla az RTV forrásaira hivatkozva az Origo.

Háborús matek Brüsszelben: több fegyver és pénz, kevesebb béke
Háborús matek Brüsszelben: több fegyver és pénz, kevesebb béke Fotó: AFP

„Az amerikai hadsereg nem marad örökké Európában” – figyelmeztetett Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért felelős biztosa, amikor az illetékes parlamenti bizottságok előtt szólalt fel. A volt litván miniszterelnök világossá tette: Európának számolnia kell azzal, hogy Washington idővel visszafogja katonai jelenlétét a kontinensen.

Európának felelősséget kell vállalnia a saját védelméért, és fel kell készülnie az amerikai kivonulásra

– fogalmazott. Kubilius szlovéniai látogatásának kezdetén arról beszélt, hogy az Európai Uniónak le kell számolnia azzal a szerinte hamis biztonságérzettel, miszerint „az amerikaiak mindig itt lesznek”, és automatikusan tovább finanszírozzák az európai védelem fenntartását. Andrius Kubilius szerint Európának fel kell készülnie arra az esetre, ha Washington visszafogja katonai jelenlétét a kontinensen. Úgy fogalmazott: ilyen helyzetben az Európai Uniónak saját erőből kell pótolnia azokat a katonai képességeket, amelyeket jelenleg az Egyesült Államok biztosít. Ennek érdekében elengedhetetlennek nevezte a NATO európai pillérének megerősítését.

Ha az amerikaiak elkezdik csökkenteni a jelenlétüket, akkor választ kell találnunk arra a kérdésre is, hogy hogyan fogjuk helyettesíteni azt a körülbelül százezer amerikai katonát, akik jelenleg az európai kontinensen állomásoznak, és nagyon fontos stratégiai szerepet játszanak

– idézte az STA

Hozzátette: az amerikai erők egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül gyorsan képesek átcsoportosítani egységeiket Európa különböző térségei között, miközben a 27 uniós tagállam hadseregei erre jelenleg nem képesek. Kubilius egy másik kulcskérdésként az Európai Védelmi Unió létrehozását említette, amely lehetőséget adna arra, hogy az EU-n kívüli országok is részt vegyenek az európai védelmi képességek fejlesztésében. 

Példaként Ukrajnát hozta fel, amely szerinte egyedülálló harctéri tapasztalatokkal rendelkezik.

An operator fires a MILAN portable anti-tank missile system (ATGM) under the supervision of an instructor during professional training sessions to improve ATGM operators' skills from the 65th Mechanised Brigade and attached units in Ukraine, on January 4, 2026. (Photo by Dmytro Smolienko/Ukrinform)NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)
Kubilius szerint az Európai Unió jelenlegi vállalásai nem elegendők ahhoz, hogy Ukrajna tartós katonai fölénybe kerüljön Fotó: AFP

Andrius Kubilius szerint az Európai Unió jelenlegi vállalásai nem elegendők ahhoz, hogy Ukrajna tartós katonai fölénybe kerüljön. 

Úgy vélte, az idei és a jövő évi, évente mintegy harmincmilliárd eurós uniós hitelkeret nem biztosítja Kijev számára a szükséges erőfölényt. 

Kubilius szerint a jelenlegi támogatás költsége jóval alacsonyabb lenne annál, mint amit egy későbbi vereség politikai és gazdasági következményeinek kezelése jelentene. Az Európa és Oroszország közötti közvetlen tárgyalások újraindításának kérdésében határozott álláspontot képviselt. 

Kijelentette: „a Kremllel való normális párbeszéd nem lehetséges mindaddig, amíg Oroszország folytatja az agressziót”. 

Ugyanakkor hozzátette, hogy az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy adott esetben tárgyalásokat folytasson Vlagyimir Putyin orosz államfővel, ami szerinte nem azonos a politikai párbeszéd újraindításával. Kubilius szlovéniai látogatását Robert Golob miniszterelnökkel közös munkareggelivel kezdte, ezt követően pedig több uniós vezető politikussal is egyeztetett.

Egy háborúban Európa nem tudná ellátni saját lakosságát

A háború hatalmas veszélyt jelent mindannyiunkra nézve. Horváth József biztonságpolitikai szakértőt korábban arról kérdezte a Magyar Nemzet, hogy hová vezethetnek a sorozatos nyugati provokációk, és mi vár Európára akkor, ha a kontinens valóban belesodródik a háborúba. 

Egy biztos: a több évtizede békében élő emberek élete egyik napról a másikra gyökeresen megváltozhat. 

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője élesen bírálta az Európai Unió következetlenségét: említette a Mercosur-megállapodást, valamint az ukrán mezőgazdasági termékek beengedését, amelyek szerinte együtt oda vezetnek, hogy „egy háború esetén sem a hadsereget, sem a lakosságot, sem a hátországot nem tudnák saját forrásból élelmiszerrel ellátni”.

Borítókép: Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért felelős biztosa (Fotó: AFP)

