Menczer Tamás: A tiszások kifele hazudnak

Manfred Weber nagy álma, hogy európai zászlós katonák menjenek Ukrajnába – fogalmazott közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Pártról szólva úgy fogalmazott: „ezek kifele hazudnak és mindent végrehajtanak, amit Weber parancsol. Egyébként pedig a megszorítócsomag összes eleme valós.”

Ha jön a Tisza, akkor Weber parancsára mehetünk a háborúba, egyébként meg a magyarok pénzét el fogják venni, és oda fogják adni Ukrajnának. Jön a Tisza-adó, a vagyonadó meg minden egyéb

– sorolta. Úgy folytatta: el fogják venni a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét, és oda fogják adni az ukránoknak, a Shellnek és a többi energiacégnek (…), a multiknak és a bankoknak. Ez a Kármán nevű ember, ez fogja a bankadót eltörölni.

Tehát le van itt osztva minden

– fogalmazott Menczer Tamás, és kiemelte: a Fidesz a biztos választás.

