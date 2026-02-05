Szívszorító segélykiáltást küldött a közel százmillió forinttal átvert olimpiai bajnokunk

Kopasz Bálint ritkán posztol az interneten, ha igen, akkor túlnyomórészt a kajakozással, szponzoraival kapcsolatos rövid megnyilvánulásokat tesz közzé. Ezúttal kivételt tett, s maga is felhívta a figyelmet arra, milyen ingatlanos átverés áldozata lett. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakos közel 100 millió forintot bukott, miután Algyőn, ahol díszpolgár, hoppon maradt, s végül le kellett bontatnia félkész, életveszélyes házát.

Kopasz Bálintból előtörtek az érzelmek: 2025-ben harmadszor lett a királyszám világbajnoka Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Kopasz Bálint üzenete

Az óriási anyagi veszteségen túl legalább olyan hangsúlyos az a lelki trauma, amely ebből az ügyből kifolyólag érint engem 3 éve. Ez a szörnyűség életem végéig elkísér. Remélem, lesz igazságszolgáltatás, és legalább a káromat megtérítik!

– írta Kopasz Bálint, és egyúttal mindenkit óvatosságra intett, aki építkezés előtt áll.

Nem vették komolyan?

Kopasz Bálint története nem egyedi, ugyanakkor sok kérdést felvet. Például miért nem hallották meg hamarabb a segélykiáltását, illetve ők maguk miért és mire vártak? A 2024-es Európa-bajnokságon csalódást keltő ezüstérme után úgy nyilatkozott az M4 Sportnak, hogy túl sokat vállalt, nem csak a kajakozásra koncentrált. Az olimpiai előtt edző-édesanyja beszélt arról a Mandinernek, hogy komoly trauma történt az életükben:

Csodálattal nézem Bálintot, hogy ezt a terhet hogyan tudta így kezelni, és így félretenni. Mind a civil, mind a sporttársadalomban erre kevés példát látnánk, hogy ezt valaki meg tudta így oldani. Csodálatra méltó, hogy ilyen lelki teherrel ezt végig tudta csinálni!

Kopaszné Demeter Irén akkor sajtótájékoztatót ígért, s jelezte: segítséget fognak kérni. Hogy ez mikor történt meg, nem tudni, sajtótájékoztató nem volt. Az olimpiai bronzérem után nem hivatkoztak a problémákra, de a versenyző a visszavonulásán is gondolkodott. Közel másfél évvel később a Magyar Olimpiai Bizottság sportévkönyvében és a Nemzeti Sportban beszélt nyilvánosan az ingatlanos átverésről.

Kopasz Bálint most fut a pénze után, s talán még nem futott ki az időből.