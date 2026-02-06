Orbán Viktor: A helyzet úgy áll, hogy áprilisban vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztet, a helyzet úgy áll, hogy áprilisban vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk.

A videóban Orbán Viktor bemutatta Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetőjének mondatait Magyar Péterről, és egy ukrán sztárvlogger szavait is idézi. Ő arról beszél, Zelenszkij miért érzi felhatalmazva magát arra, hogy beavatkozzon a választásba. Orbán Viktor a bejegyzésében kiemelte:

A Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)