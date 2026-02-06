Királygyilkosság a Szentföldön

Egy békés séta véres vége
Montferrati Konrád egy barátjával, Beauvais püspökével tartott közös vacsora után épp a legnagyobb nyugalomban sétált hazafelé, amikor váratlanul két férfival találta szembe magát. A jelenet valószínűleg gyorsan lezajlott: a fiatalok tört rántottak és gyomron döfték a Jeruzsálemi Királyság királyjelöltjét.
A gyilkosokat szerencsére hamar elkapták: egyiküket még a helyszínen megölték, a másikukat pedig egy templomban elfogták és vallatni kezdték.
Kiderült, hogy a fiatal férfiak egy hírhedt bérgyilkos szekta, a Nizári iszmáiliták (ismertebb nevükön: asszaszinok) közé tartoztak. A vallatások során a merénylő azt is beismerte, hogy az ún. Hegyi Öreg (a társulás titokzatos vezetője) parancsára már egy jó ideje Montferrati közelében tartózkodtak. A gyilkosság módja és körülményei tehát ismertek voltak; a megbízó kilétére azonban sosem derült fény.
Ki rendelte el a gyilkosságot?
A kortársak természetesen számos teóriát gyártottak. Sokan Oroszlánszívű Richárdot vádolták a merénylettel, aki korábban hevesen ellenezte Konrád trónigényét. A francia források különösen aktívan terjesztették ezt a verziót, állítva, hogy Richárd orgyilkosokat küldött Franciaországba is. Az angol krónikások felháborodva tagadták a vádat, és hangsúlyozták: Konrád halála inkább járt hátrányokkal Richárd számára, semmint előnyökkel.
Mások a templomosokat, Guy de Lusignant vagy éppen II. Henrik champagne-i grófot sejtették az ügy hátterében. Utóbbi különösen gyanús volt, mivel Konrád halála után ő lett Jeruzsálem új királya és feleségül vette elődje özvegyét. Bizonyítékot azonban egyik verzióra sem találtak.
Egy prózaibb magyarázat
Steve Tibble kutató szerint elképzelhető a fentebbieknél sokkal hétköznapibb megoldás is. A Nizáriak vezetője, Sinán, személyes konfliktusban állt Konráddal, a márki ugyanis lefoglalt egy hozzájuk tartozó hajót Tírusz kikötőjében, amit nem volt hajlandó visszaadni.
Ettől kezdve lehetséges, hogy a gyilkosság egy látszólag jelentéktelen kereskedelmi vita következménye volt.
