Királygyilkosság a Szentföldön

1192 áprilisában sokkoló merénylet rázta meg a Szentföld keresztesek által uralt világát: Montferrati Konrádot, Jeruzsálem frissen megválasztott – de meg nem koronázott – királyát leszúrták Akkó egyik szűk utcájában. Habár a merényletnek számos részlete ismert, hogy ki és miért ölette meg Montferratit, sosem derült ki – bár jelölt akadt a gyilkosságra jócskán.

2026. 02. 06.
A gyilkosságot a hírhedt szekta, az asszaszinok tagjai követték el Fotó: thefilmstage.com
Egy békés séta véres vége

 

Montferrati Konrád egy barátjával, Beauvais püspökével tartott közös vacsora után épp a legnagyobb nyugalomban sétált hazafelé, amikor váratlanul két férfival találta szembe magát. A jelenet valószínűleg gyorsan lezajlott: a fiatalok tört rántottak és gyomron döfték a Jeruzsálemi Királyság királyjelöltjét. 

Asszaszin erőd Alamutban   Fotó: Wikimedia Commons

A gyilkosokat szerencsére hamar elkapták: egyiküket még a helyszínen megölték, a másikukat pedig egy templomban elfogták és vallatni kezdték. 

Kiderült, hogy a fiatal férfiak egy hírhedt bérgyilkos szekta, a Nizári iszmáiliták (ismertebb nevükön: asszaszinok) közé tartoztak. A vallatások során a merénylő azt is beismerte, hogy az ún. Hegyi Öreg (a társulás titokzatos vezetője) parancsára már egy jó ideje Montferrati közelében tartózkodtak. A gyilkosság módja és körülményei tehát ismertek voltak; a megbízó kilétére azonban sosem derült fény. 

Ki rendelte el a gyilkosságot?

A kortársak természetesen számos teóriát gyártottak. Sokan Oroszlánszívű Richárdot vádolták a merénylettel, aki korábban hevesen ellenezte Konrád trónigényét. A francia források különösen aktívan terjesztették ezt a verziót, állítva, hogy Richárd orgyilkosokat küldött Franciaországba is. Az angol krónikások felháborodva tagadták a vádat, és hangsúlyozták: Konrád halála inkább járt hátrányokkal Richárd számára, semmint előnyökkel. 

II. Oroszlánszívű Richárdot is hírbe hozták a gyilkossággal kapcsolatban  Fotó:  Ian Glen

Mások a templomosokat, Guy de Lusignant vagy éppen II. Henrik champagne-i grófot sejtették az ügy hátterében. Utóbbi különösen gyanús volt, mivel Konrád halála után ő lett Jeruzsálem új királya és feleségül vette elődje özvegyét. Bizonyítékot azonban egyik verzióra sem találtak. 

Egy prózaibb magyarázat 

Steve Tibble kutató szerint elképzelhető a fentebbieknél sokkal hétköznapibb megoldás is. A Nizáriak vezetője, Sinán, személyes konfliktusban állt Konráddal, a márki ugyanis lefoglalt egy hozzájuk tartozó hajót Tírusz kikötőjében, amit nem volt hajlandó visszaadni. 

Lusignani Guidót -aki Jeruzsálem királya lett- is szóba hozták felbújtóként  Fotó: Pinterest/Kingdom of Heaven

Ettől kezdve lehetséges, hogy a gyilkosság egy látszólag jelentéktelen kereskedelmi vita következménye volt. 

A rejtély öröksége

Hogy végül ki rendelte el Montferrati Konrád meggyilkolását, máig nem tudjuk. Egy dolog azonban biztos: Akkó utcáin azon az éjszakán nemcsak egy ember halt meg, hanem a keresztes államok egyik legnagyobb reménye is. 

