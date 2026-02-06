Ilyen színű Trabanttal utazott gyerekkorában Orbán Viktor + videó

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában gyerekkori emlékeit idézte fel egy utazás kapcsán. Elmondta: ezt az utat gyerekkorában rengetegszer megtette, és mindig csodálkozott azon, hogy a felnőttek nem alszanak el közben.

A miniszterelnök felidézte, hogy

gyerekkorában Trabanttal utaztak, amelyet nagyon szerettek. Elmondása szerint a család egyszer egészen Brnóig is eljutott az autóval, ez volt az egyetlen olyan gyerekkori útja, amelyre kifejezetten emlékszik.

A kormányfő kérdésre válaszolva azt felelte, libaszínű volt a Trabant. Hozzátette azt is: az autóban mindig megvolt a saját helye, jobb hátul ült, ott, ahol a videóban is helyet foglalt.