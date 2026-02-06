bírságSzegedi Törvényszékkúria

Közel százmillió forintra bírságoltak egy vállalkozót, aki azt színlelte, hogy az emírségekbe költözött

A férfi az adózást akarta elkerülni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 19:18
illusztráció Forrás: Pexels
Adóügyben 83 millió forintos mulasztási bírságot kapott Egyesült Arab Emírségekbe csak színleg kitelepült vállalkozó a Szegedi Törvényszéktől – közölte honlapján a bíróság. A törvényszék a Kúria határozata miatt megismételt eljárásban szerdán meghozott jogerős ítéletével a felperesek keresetét elutasítva megállapította, hogy az adóhatóság jogszerűen döntött, amikor határozataival a felperesi vállalkozásokat az utólagos adóellenőrzés alapján több mint 83 millió forint mulasztási bírság megfizetésére kötelezte.

kalapács, bíró, bíróság, ítélet,
Fotó: AFP

A perbe érdekeltként belépett magánszemély 2016-ban megszüntette magyarországi lakcímét azzal az indokkal, hogy kivándorol az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol a magánszemélyek külföldről kapott osztaléka adómentes. Az emírségekben ingatlant vásárolt, céget alapított, amelynek vezérigazgatója lett. A cég, amely 2018-ban a felperesi társaságokban részesedést is szerzett, biztosította számára a letelepedéséhez szükséges állást, fizetési igazolást.

A felperesi érdekelt vállalkozó 1990–2000 között az elsőrendű felperes ügyvezetője volt, majd 2016-tól abban 10 százalékos tulajdonrészt szerzett. Egy 2017-es társaságiszerződés-módosítás szerint szavazati aránya egy százalékra csökkent, míg osztalékrészesedési aránya 95 százalékra nőtt, miközben a másik két tulajdonos korábbi, összesen 90 százalékos osztalékrészesedési aránya a tulajdoni arányuk változatlansága mellett öt százalékra csökkent. 

A társaság által 2017-ben kifizetett kétmilliárd forint osztalékból egymilliárd-kilencszázmillió forintot a felperesi érdekelt kapott – az emírségekbeli illetőségre tekintettel adómentesen.

Hasonló módosítások és nagy összegű osztalékkifizetések voltak a másik két felperesi cégben is.

A felperesi érdekeltnek mint tulajdonosnak kifizetett – a három felperesi cég esetében – összesen több mint hárommilliárd forint összegű osztalék után a felperesek a közterhek (személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó) levonását mellőzték, figyelemmel arra, hogy a tulajdonos igazolta külföldi adóügyi illetőségét.

Az adóhatóság szerint a felperes cégeknek kifizetőként figyelembe kellett volna venniük a rendeltetésszerű joggyakorlás szabályait. Ez ebben az ügyben azt jelentette, hogy fel kellett volna ismerniük: az érintett személy valójában csak a külföldre költözés látszatát keltette, miközben továbbra is Magyarországon élt, és így több mint hárommilliárd forint osztalék után akarta elkerülni az adófizetést. Mivel a tényleges életvitele nem változott, a cégeknek a külföldi illetőség papíron történő igazolása ellenére is le kellett volna vonniuk az adót. Ennek elmulasztása vezetett a perben vitatott, jelentős összegű mulasztási bírsághoz.

A bíróság szerdai ítélete szerint az adóhatóság helyesen állapította meg, hogy az érintett személy valójában irányította mindhárom felperesi céget. Emiatt társas vállalkozónak számított, ami számára biztosítási jogviszonyt, a cégeknek pedig különböző adófizetési kötelezettségeket jelentett. Ezeket azonban a felperesek elmulasztották teljesíteni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


