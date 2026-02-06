A Pécsi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Amanda Vanessza ügyében – adta hírül a rendőrségi portál.
Napok óta nem kerül elő a 14 éves pécsi lány, a rendőrség nagyon keresi + fotó
Ha látta, segítsen!
A 14 éves lány február 1-jén engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 166 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú, barna szemű.
További Belföld híreink
Utolsó ismert ruházata: fehér sportcipő, világoskék farmernadrág, fekete póló, rövid, steppelt dzseki, karika fülbevaló, fekete válltáska.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Háborús állapotok a fővárosi utakon
Ilyen, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát.
Erre sokan nem gondolnak: Ekkora arányban szükséges a lombik a férfiak meddősége miatt
Az OKFŐ friss kutatása szerint a hazai meddőségi kezelések során sokkal kevesebb a szövődmény és nagyobb eredményesség.
Rába Tímea: Most ez a tét! + videó
Béke és biztonság vagy háború és migráció?
Az Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozó bíró nem tud leállni: politikai tisztogatást indítana a bírák között a Tisza Párt + videó
Példaként a lengyelországi reformokat tekintik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Háborús állapotok a fővárosi utakon
Ilyen, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát.
Erre sokan nem gondolnak: Ekkora arányban szükséges a lombik a férfiak meddősége miatt
Az OKFŐ friss kutatása szerint a hazai meddőségi kezelések során sokkal kevesebb a szövődmény és nagyobb eredményesség.
Rába Tímea: Most ez a tét! + videó
Béke és biztonság vagy háború és migráció?
Az Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozó bíró nem tud leállni: politikai tisztogatást indítana a bírák között a Tisza Párt + videó
Példaként a lengyelországi reformokat tekintik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!