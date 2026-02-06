Rendkívüli

Elkezdődött a téli olimpia megnyitó ünnepsége

magyarországhírtvlázár jánosfidesz

Lázár János: Nem migrációra, hanem integrációra van szükség

Az építési és közlekedési miniszter szerint a roma integráció egy lehetőség, a magyar kormánynak pedig feladata, hogy mindenki számára lehetőséget és munkát teremtsen.

Gábor Márton
2026. 02. 06. 20:25
Lázár János Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A legfontosabb állításom az, hogy Magyarországon nem migrációra, hanem integrációra van szükség. Tehát ennek az országnak föl kell tárni a belső aranytartalékait. Általában az ország határmenti vidékén komoly emberi erőforrás tartalék van – mondta el a HírTV Péntek 8 műsorában Lázár János. 

 

A tárcavezető kiemelte, 

mitől lehet még erősebb Magyarország, mitől dolgozhatnak még többen, miből lehet még gazdasági növekedés. Nyilvánvaló, hogyha tudunk még teremteni 2-300 ezer új munkahelyet és nem 4 millió 900 ezer ember, hanem akár 5 millió 200 ezer ember dolgozik majd Magyarországon, az óriási előrelépést jelentene.

Lázár szerint azonban ehhez be kell vetni az aranytartalékot, ami mindenki számára egy óriási lehetőség, és ebben szerintem a magyarországi cigányság felzárkóztatása, a roma integráció egy óriási lehetőség. 

A szavaim nem voltak tiszteletlenek, vagy nem annak szántam őket, hanem arról beszéltem, hogy Magyarországon a magyar kormánynak az a kötelessége, hogy minden magyarnak lehetőséget és munkát teremtsen

– jelentette ki a politikus. Azon kérdésre válaszolva, hogy miért kért bocsánatot a kijelenéseiért, Lázár János elmondta, véleménye szerint nyilvánvaló az, hogy a szavait félremagyarázták, félreértik és a kijelenései tévútra is mehettek.

Nem akartam senkit sem megbántani, és akinek fájdalmat okoztam, attól szerettem volna elnézést kérni, ezt meg is tettem. A szándékaim arra irányultak, hogy azt a folyamatot, amit a Fidesz elindított az elmúlt 16 esztendőben, hogy lehetőséget biztosítson a felzárkózásra és a polgárosodásra a magyarországi cigányságnak, azt folytassuk közösen

– emelte ki a tárcavezető. Elárulta, amióta országgyűlési képviselő, mindig azért dolgozott, hogy minden ember számára lehetőséget teremtsen, annak származásától függetlenül. 

Nem azt nézem, hogy ki a cigány, vagy ki nem cigány, mindenki számára lehetőséget kell teremteni ez a kötelességünk. Ebben a Fidesz zseniális és fantasztikus teljesítményt nyújtott, évtizedeken keresztül valódi kiugrási és előrelépési lehetőséget a magyarországi romák számára nagyon kevesen adtak

– tette hozzá Lázár János. Elmondta, a kormánypártok azonban ezt megtették, így aki ma dolgozni akar, az tud, ugyanis a Fidesz–KDNP egymillió új munkahelyet teremtett, ennek köszönhetően pedig radikálisan megnőtt a magyarországi romák között a foglalkoztatottság, és folyamatosan nő a középiskolát elvégző romák száma és aránya. 

Folyamatosan számoljuk föl a hátrányos helyzetben élő és rossz körülmények között élő élő helyeket, illetve a szegregátumokat, dolgozunk ezeknek a megszüntetésén, és minden gyerekről gondoskodunk. Hároméves korától minden roma gyerek számára fantasztikus lehetőségeket kínálunk, akár az egyetemig bezárólag

– mondta el a politikus. 

Az elmúlt 16 évet meg kell tudni védeni

– Ezek alapvetően népgyűlések, beszélgetések, ahol nagyon keveset beszél a házigazda, és én is törekszem nagyon röviden néhány gondolatot a megjelentek figyelmébe ajánlani, és utána szabad a gazda bármiről kérdezhetnek – mondta el a Lázárinfóval kapcsolatban a miniszter. Elmondta, egy ilyen eseményre jönnek kormánypárti és ellenzéki választók, olyanok, akiknek politikai és olyanok is, akiknek személyes ügye van.

Az elmúlt 16 évet meg kell tudni védeni, 16 év kormányzás után ki kell tudni állni és be kell tudni számolni az eredményekről

– jelentette ki a politikus. A Lázárinfókkal kapcsolatban kiemelte, több helyen is nagyon kemény szituációk alakultak ki, a megjelent ellenzékiek ugyanis verbálisan rátámadtak a fideszesekre.

Nagyon fontos, hogy az ember megőrizze a nyugalmát. Ebben az országban párbeszédre van szükség és a vitákat nem erőszakkal, hanem a párbeszéd segítségével kell megoldani. Mindent meg lehet beszélni. Az én fórumomra bárki eljöhet, bármilyen kérdést föltehet, a legnehezebb, legkényesebb kérdéseknek is helye van – tette hozzá a miniszter. A gyöngyösi Lázárinfóval kapcsolatban elmondta, ritkán volt példa arra az elmúlt évtizedekben, hogy egy ilyen hangulat alakuljon ki bármilyen politikai gyűlésen.

Szervezett provokáció volt, ez nem is kérdés. Nyilvánvaló, hogy a tisztások odaszerveztek 12 egyébként rendkívül fenyegetően és agresszíven fellépő embert, akik számos köztörvényes bűncselekményben ültek már és voltak elmarasztalva. A világ szégyene, hogy mi, akik ott áldozatok voltunk, mi vagyunk kitéve valamiféle számonkérésnek

– jelentette ki Lázár János. Azzal kapcsolatban, hogy ki a felelős a mostanra kialakult, kiélezett közhangulatért, a tárcavezető elmondta, a gyöngyösi fórumon a tiszások súlyos hibát követtek el, és átléptek egy a vörös vonalat.

– A tiszások abban professzionális munkát végeznek, hogy hogyan kell magyart magyar ellen uszítani. Amikor azonban a fórumokon megoldásokról és a lehetőségekről kezdtek el beszélni, akkor zuhant az érdeklődés, akkor nem voltak annyian és nem tudtak olyasmit mondani, ami hihető lett volna. Ezért decemberben abba is hagyták ezt, és most decembertől februárig Magyar Péter ki sem tette a lábát Budapestről – jelentette ki Lázár János.

Visszatérhet Varga Judit

A Hír TV műsorában szó esett Varga Judit lemondásáról és annak körülményeiről is. Számos kormánypárti politikus ugyanis arról beszélt, visszavárja a közéletbe az egykori igazságügy minisztert, ezzel szemben azonban Lázár János egyértelműen kijelentette, Varga Juditnak nincs helye továbbra a Fideszben, mint vezető politikus.

Ennek kapcsán a miniszter elmondta,

senki sem vitathatja el, hogy Varga miniszter asszonynak, komoly képességei vannak. Azonban történt a kegyelmi ügy kapcsán egy olyan hiba, ami szerintem arról szól, hogyha az ember miniszteri munkát vállal, akkor felelősséggel tartozik a hazájának, az országnak.

Lázár kijelentette, a kegyelmi ügynek nagyon súlyos következményei lettek a belpolitikára, és az ország életére nézve, ami egy nagyon komoly probléma.

Ebben nem vagyok nagyvonalú, az álláspontommal kisebbségben vagyok a Fideszben. Ez nem személyes ügy az én részemről, én egy elvi kérdést mondok csak. Az igazságügy-miniszternek az a kötelessége, hogy megóvjon bennünket, ha szükséges, a köztársasági elnök rossz döntéseitől is – emelte ki Lázár János.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Varga Judit visszatérhet-e a politikába, a politikus azt válaszolta, biztos a volt miniszter visszatérésében.

Magyarország egyelőre félkész ország

Lázár János a kormánypárok elmúlt 16 éves eredményeivel kapcsolatban elmondta, 2010 óta több mint egymillió új munkahelyet sikerült teremteni, több mint ezer kilométer új autópálya épült, miközben a négysávos úthálózat 800 kilométerről 2500 kilométerre nőtt.

Ez egy másik, egy sokkal jobb és egy sokkal minőségibb szolgáltatásokat biztosító ország, amelyekkel én nem vagyok elégedett, félreértés ne essék. Ezért mondom azt, hogy félkész ország, félúton járunk. A befejezés még hátravan, hogy föltegyük a pontot az i-re

– jelentette ki a miniszter. Elmondta, Magyarország befejezéséhez egy olyan szuverenista kormányra van szükség, amely itthon tartja a hazánkban megtermelt pénzt, és nem hagyja, hogy azt elküldjék Ukrajnába.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook/ Lázár János)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu