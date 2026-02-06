Szijjártó Péter: Hamarosan újabb beruházások érkezhetnek Miskolcra + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy miskolci fóruma végén Csöbör Katalin országgyűlési képviselőtől ajándékot kapott.

Elmondta:

a meglepetés az Avasi tévétorony kicsinyített mása volt, amely arra emlékezteti, hogy a beruházásokat Miskolcra kell vinni, és ott kell munkahelyeket teremteni.

A miniszter felidézte: az elmúlt 11 évben 54 alkalommal sikerült beruházásokat Miskolcra vinni, amelyek nyomán több mint 5000 munkahely jött létre. Hozzátette:

a városnak a jövőben is szüksége van új fejlesztésekre, és márciusban újabb beruházási bejelentés várható.

Megjegyezte: az Avasi tévétorony kicsinyített mása a Wizz Airhez és a kínai lovakhoz hasonlóan helyet kap az íróasztalán, emlékeztetőként.