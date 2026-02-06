Rendkívüli

Elkezdődött a téli olimpia megnyitó ünnepsége

Szijjártó Pétermiskolccsöbör katalinavasi tv - torony

Szijjártó Péter: Hamarosan újabb beruházások érkezhetnek Miskolcra + videó

Egy különleges ajándékról és a miskolci beruházásokról beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy közösségi oldalán közzétett videóban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 20:52
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy miskolci fóruma végén Csöbör Katalin országgyűlési képviselőtől ajándékot kapott. 

Elmondta:

a meglepetés az Avasi tévétorony kicsinyített mása volt, amely arra emlékezteti, hogy a beruházásokat Miskolcra kell vinni, és ott kell munkahelyeket teremteni.

A miniszter felidézte: az elmúlt 11 évben 54 alkalommal sikerült beruházásokat Miskolcra vinni, amelyek nyomán több mint 5000 munkahely jött létre. Hozzátette:

a városnak a jövőben is szüksége van új fejlesztésekre, és márciusban újabb beruházási bejelentés várható.

 Megjegyezte: az Avasi tévétorony kicsinyített mása a Wizz Airhez és a kínai lovakhoz hasonlóan helyet kap az íróasztalán, emlékeztetőként.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu