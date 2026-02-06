Kocsis Máté: Brüsszel nyíltan beavatkozik a kampányba Magyar Péter érdekében + videó

Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt: az Európai Bizottság felszólította Magyarországot arra, hogy AI-videókkal ne „bántsák” Magyar Pétert.

Kijelentette:

az uniós csatlakozás óta nem volt példa arra, hogy az Európai Bizottság egy választási kampányban nyíltan kiálljon valamelyik fél mellett.

Úgy fogalmazott: ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter „brüsszeli ember egy brüsszeli projektben”.

Kocsis Máté ízléstelennek nevezte, hogy a bizottság a félrevezető tartalmak közzétételéről beszél, miközben szerinte nem zavarta őket, hogy Magyar Péter az elmúlt másfél-két évben „végighazudta az egész életét”, és másokról valótlanságokat állított. Hozzátette: amikor ők AI-videó felhasználásával elmondják az igazat, az már zavarja Brüsszelt annak ellenére, hogy minden alkalommal jelzik, hogy AI-videóról van szó. Szerinte

példátlan és nevetséges, hogy a bizottság egy választási kampányban közleményt ad ki az egyik fél érdekében.

A videóban többször is hangsúlyozta: Brüsszel Magyar Péter mellett áll ki.

Mint arról lapunk is beszámolt, egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak az Európai Bizottságnál. Brüsszelben szóvá tették a Magyar Péterről készült MI-videót.