Kocsis Máté: Brüsszel nyíltan beavatkozik a kampányba Magyar Péter érdekében + videó

Példátlannak nevezte az Európai Bizottság fellépését Kocsis Máté, miután a testület felszólította Magyarországot, hogy AI-videókkal ne támadják Magyar Pétert.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 18:47
Kocsis Máté Forrás: Facebook
Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt: az Európai Bizottság felszólította Magyarországot arra, hogy AI-videókkal ne „bántsák” Magyar Pétert. 

Kijelentette: 

az uniós csatlakozás óta nem volt példa arra, hogy az Európai Bizottság egy választási kampányban nyíltan kiálljon valamelyik fél mellett.

 Úgy fogalmazott: ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter „brüsszeli ember egy brüsszeli projektben”.

Kocsis Máté ízléstelennek nevezte, hogy a bizottság a félrevezető tartalmak közzétételéről beszél, miközben szerinte nem zavarta őket, hogy Magyar Péter az elmúlt másfél-két évben „végighazudta az egész életét”, és másokról valótlanságokat állított. Hozzátette: amikor ők AI-videó felhasználásával elmondják az igazat, az már zavarja Brüsszelt annak ellenére, hogy minden alkalommal jelzik, hogy AI-videóról van szó. Szerinte 

példátlan és nevetséges, hogy a bizottság egy választási kampányban közleményt ad ki az egyik fél érdekében. 

A videóban többször is hangsúlyozta: Brüsszel Magyar Péter mellett áll ki.

Mint arról lapunk is beszámolt, egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak az Európai Bizottságnál. Brüsszelben szóvá tették a Magyar Péterről készült MI-videót.

Borítókép. Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

