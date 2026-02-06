Brüsszelmesterséges intelligenciaMagyar Péter

Brüsszel bevédi Magyar Pétert

Egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak az Európai Bizottságnál. Brüsszelben szóvá tették a Magyar Péterről készült MI-videót.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 16:39
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Tisztességes véleménynyilvánítást és a félrevezetés kerülését kéri az Európai Bizottság a magyar kormánytól egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt . A videót Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-csatornáján is közzé tették, Brüsszel emiatt aggódik. 

Egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak Brüsszelben Forrás: Facebook
Egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak Brüsszelben 
Forrás: Facebook

A film továbbra is elérhető a miniszterelnök Facebook-oldalán, eddig másfél millióan látták.

Az Euronews megkérdezte az Európai Bizottság szóvivői szolgálatától, hogy jogszabályba ütközik-e a videó közzététele, és kívánják-e kommentálni a bizottsági elnök ábrázolását.

Vannak tiszteletteljes módjai is annak, hogy valaki kifejezze az eltérő politikai nézeteit. Arra szólítok fel, tiszteletteljesen fejezzék ki a véleményüket

– mondta Paiula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője.

Az Európai Unió nemrég elfogadott digitális jogszabályai értelmében a mesterséges intelligenciával létrehozott videókat egyértelműen jelölni kell. Ezt Orbán Viktor egyébként meg is tette a posztjában. 

A magyar kormányfő azt írta bejegyzésében:

Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

