Brüsszel bevédi Magyar Pétert

Tisztességes véleménynyilvánítást és a félrevezetés kerülését kéri az Európai Bizottság a magyar kormánytól egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt . A videót Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-csatornáján is közzé tették, Brüsszel emiatt aggódik.

Egy mesterséges intelligenciával készült videó miatt aggódnak Brüsszelben

Forrás: Facebook

A film továbbra is elérhető a miniszterelnök Facebook-oldalán, eddig másfél millióan látták.