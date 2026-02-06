Brüsszel bevédi Magyar Pétert

Az Euronews megkérdezte az Európai Bizottság szóvivői szolgálatától, hogy jogszabályba ütközik-e a videó közzététele, és kívánják-e kommentálni a bizottsági elnök ábrázolását.
Vannak tiszteletteljes módjai is annak, hogy valaki kifejezze az eltérő politikai nézeteit. Arra szólítok fel, tiszteletteljesen fejezzék ki a véleményüket
– mondta Paiula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője.
Az Európai Unió nemrég elfogadott digitális jogszabályai értelmében a mesterséges intelligenciával létrehozott videókat egyértelműen jelölni kell. Ezt Orbán Viktor egyébként meg is tette a posztjában.
A magyar kormányfő azt írta bejegyzésében:
Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
