Itt a 20. szankciós csomag, Brüsszel tovább fokozná a nyomást

– Mivel fontos béketárgyalások zajlanak Abu-Dzabiban, tisztán kell látnunk: Oroszország csak akkor fog valódi szándékkal tárgyalóasztalhoz ülni, ha nyomást gyakorolnak rá. Ez az egyetlen nyelv, amelyet Oroszország megért – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy nyilatkozatban. Brüsszelben ennek szellemében jelentették be a következő szankciós csomagot.

Brüsszelben bejelentették a legújabb szankciós csomagot

Fotó: AFP

A 20. oroszországi szankciócsomag teljes tengeri szolgáltatási tilalmat tartalmaz az orosz nyersolajra, és további 43 hajót céloz meg az úgynevezett árnyékflotta részeként. Tiltja az LNG-tankerhajók és jégtörők karbantartási és egyéb szolgáltatásainak nyújtását, hogy tovább gyengítse a gázexportprojekteket – ez a lépés megakadályozná őket abban, hogy európai kikötőket használjanak.