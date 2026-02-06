Brüsszelszankciós csomagOroszország

Itt a 20. szankciós csomag, Brüsszel tovább fokozná a nyomást

Az Európai Bizottság pénteken benyújtotta legújabb, Oroszország elleni szankciócsomagját, amely kiszélesíti az orosz energia-, bank-, áru- és szolgáltatási korlátozásokat. Brüsszel fokozza a nyomást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 17:09
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
– Mivel fontos béketárgyalások zajlanak Abu-Dzabiban, tisztán kell látnunk: Oroszország csak akkor fog valódi szándékkal tárgyalóasztalhoz ülni, ha nyomást gyakorolnak rá. Ez az egyetlen nyelv, amelyet Oroszország megért – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy nyilatkozatban. Brüsszelben ennek szellemében jelentették be a következő szankciós csomagot

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, President of the European Council Antonio Costa, President of the European Commission Ursula von der Leyen, and Ukraine's President Volodymyr Zelensky meet during the EU summit at Bella Center in Copenhagen, Denmark, on Thursday, October 2, 2025. Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community, EPC. (Photo: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2025) (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP) Brüsszelben bejelentették a legújabb szankciós csomagot
Brüsszelben bejelentették a legújabb szankciós csomagot
Fotó: AFP

A 20. oroszországi szankciócsomag teljes tengeri szolgáltatási tilalmat tartalmaz az orosz nyersolajra, és további 43 hajót céloz meg az úgynevezett árnyékflotta részeként. Tiltja az LNG-tankerhajók és jégtörők karbantartási és egyéb szolgáltatásainak nyújtását, hogy tovább gyengítse a gázexportprojekteket – ez a lépés megakadályozná őket abban, hogy európai kikötőket használjanak.

Új importtilalmat vezet be fémekre, vegyi anyagokra és kritikus ásványokra, valamint további exportkorlátozásokat vezet be az Oroszország hadszíntéri erőfeszítéseiben használt termékekre és technológiákra, például a robbanóanyagok előállításához használt anyagokra. 

A csomag további 20 orosz regionális bankot, valamint számos harmadik országbeli bankot sorol fel, amelyekről úgy tartják, hogy elősegítik a szankcionált áruk kereskedelmét.

A Politico beszámolója szerint Von der Leyen azt mondta, hogy az orosz olaj- és gázbevételek 24 százalékos csökkenése tavaly, ami 2020 óta a legalacsonyabb szintet jelenti, megerősítette, hogy a szankciók működnek. 

Továbbra is alkalmazni fogjuk őket, amíg Oroszország komoly tárgyalásokat nem folytat Ukrajnával egy igazságos és tartós béke érdekében

– fogalmazott.

Az intézkedések hatálybalépéséhez az EU-országoknak jóvá kell hagyniuk a csomagot azzal a céllal, hogy a megállapodás időben, Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborújának negyedik évfordulójára, február 24-re megszülessen.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

