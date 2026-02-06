Szentkirályi Alexandra: Ezt egy kisiskolás is ki tudná számolni, de Brüsszelnek nem megy

Ezt egy kisiskolás is ki tudná számolni, de Brüsszelnek nem megy – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: miközben az amerikaiak és a kínaiak elszárnyalnak mellettünk, és kenterbe vernek a digitális átállás és a technológia terén, mindenki látja, érzi a saját bőrén, hogy az európai gazdaság nem versenyképes, haldoklik.

Fotó: AFP

Minderről most jött ki egy jelentés: az európai országoknak évente 1200 milliárd eurót kellene célzottan befektetniük, és jó, bátor gazdasági döntéseket hozniuk, hogy talpra álljanak és visszanyerjék versenyképességüket – ismertette a fővárosi frakcióvezető. Hozzátette: a kérdés, hogy honnan és miből.

Volna nekünk, magyaroknak egy szerény ötletünk erre: az ukránok által éppen követelt 800 plusz 700 milliárd dollárt mi lenne, ha magunkra költenénk?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: mi lenne, ha a lassú, kínkeserves elmúlás helyett Európa újra a jólét ígérete lenne, és nem kellene jogosan aggódnunk attól, hogy gyerekeinknek és az ő gyerekeiknek soha nem lesz olyan jó élete, mint nekünk volt.

Történelmi időket élünk, és amikor húsz év múlva a válaszokat keressük a „mégis hogyan jutottunk ide?!” kérdésére, ezekre az időkre és a most meghozott brüsszeli döntésekre emlékezzünk – mutatott rá a frakcióvezető. Jelezte: a magyar kormánynak ilyenkor az a feladata, hogy ezekben a viharos időkben végigvezesse hazánkat, és mindenhol a legkevesebb kárt, valamint a lehető legjobb lehetőségeket keresse a magyaroknak.

Erre az erőt, észt és tapasztalatot igénylő feladatra, ha valakinek nem Orbán Viktor jut eszébe, gondolja át újra!

– emelte ki. Hozzátette: ezért is a Fidesz a biztos választás.