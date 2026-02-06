Elgázolta és alaposan meg is verte felesége szeretőjét egy férfi + videó

Biztonsági kamera rögzítette a támadást a borsodi nagyközségben, Múcsonyban. A felvételen tisztán látszik, amint a férj, megpillantva felesége szeretőjét, gázt ad és nagy sebességgel, fékezés nélkül nekipasszírozza a férfit annak saját autójához. Ezután a sofőr és utasa kiszállnak a fekete gépkocsiból, és üldözőbe veszik a súlyosan sérült csábítót. Hamar utolérik a bicegve menekülő férfit, ekkor a felszarvazott férj elkezdi ütni a fejét egy viperával – írta meg a Tények riportja alapján az Origo.

Támadás luxusautóval Múcsonyban Fotó: Tények

Akár a sértett életét is kiolthatta volna a támadás

Az agresszort most emberölés kísérletével vádolják, az ügy bíróságon, tárgyalással folytatódik. A felkért közlekedési és orvosszakértők megtekintették a felvételeket és megvizsgálták a sérüléseket. Ezek alapján megállapították, hogy az agresszív férj pszichológiai jellemzői alkalmatlanná teszik őt a járművezetésre.

