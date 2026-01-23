vízilabda-EbGörögországmagyar válogatottelődöntő

Mestermunka Manherczéktől, bejutott az Eb-döntőbe a görögök ellen a magyar válogatott

A magyar férfi-vízilabdaválogatott 15-12-re legyőzte Görögországot a belgrádi Európa-bajnokság első elődöntőjében. Manhercz Krisztiánék kétgólos hátrányból egyenlítettek, s a harmadik negyedben átvették a vezetést, s biztosan nyertek. Kiválóan védekeztek Varga Zsolt játékosai, akik közül a csapatkapitány, Manhercz 4, Vigvári Vendel 3 gólig jutott. A görögök szövetségi kapitányát kiállították. A magyar férfi-vízilabdaválogatott vasárnap a Szerbia-Olaszország csata továbbjutójával vívja a döntőt.

2026. 01. 23.
magyar férfi-vízilabdaválogatott Belgrád, 2026. január 23. A magyar csapat tagjai a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Nagybetűs csapatként harcolt a magyar férfi-vízilabdaválogatott Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar férfi-vízilabdaválogatott kereken egy évtizede is játszott sorsdöntő mérkőzést Belgrádban az Európa-bajnokságon. Akkor, 2016-ban az elődöntő tétje az olimpiai kvóta megszerzése volt, de Montenegró nyert 8-5-re, Benedek Tibor csapata pótselejtezőre kényszerült, s hidegrázós izgalmakat átélve jutott ki Rióba. Ezúttal nincs ekkora jelentősége a kontinensviadalnak az új olimpiai ciklus elején, a görögök számára azonban extra motivációt adott, hogy soha nem szeretek még Eb-érmet.

magyar férfi-vízilabdaválogatott
A magyar férfi-vízilabdaválogatott már hetedszer hallgatta a himnuszt Belgrádban Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Gólesővel kezdődött

Ahogy a szakemberek és Varga Vince is számított rá , centereikre játszottak Theodorosz Vlachos eddig mind a hat mérkőzésüket megnyerő, az olaszokat és a horvátokat is megverő játékosai. Az első akcióból Kakarisz büntetőt harcolt ki, Jeniduniasz elemi erővel, a léc segítségével lőtte be Vogel Soma kapujába. Csapatkapitányunk, Manhercz Krisztián blokk alatt pattintott válaszul Zerdevasz hálójába. Kakarisszal nem bírtunk, emberelőnyt harcolt ki és értékesített közelről a Pro Recco centere. 

Szkumpaisz váratlan átlövésével már 3-1-re vezetett Görögország az első negyed derekán. Az első két fórunkat remek kapáslövéssel váltotta gólra Tátrai Dávid és a balkezes Nagy Ákos, egy perc alatt egyenlítettünk. 

Nem tudtunk leszállni a hullámvasútról: Szkumpakisz balról és a jobbkezes Gkillasz jobbról lepte meg Vogelt (3-5). Vigvári Vendel is villant, a 9 gólt hozó eső nyolc perc után 5-4-es hátrányban volt Varga Zsolt együttese.

magyar férfi-vízilabdaválogatott
A fiatal Nagy Ákos a  magyar férfi-vízilabdaválogatott fontos láncszeme lett Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nem sikerült fordítani

Manhercz hosszúsarkos találatával, majd kapufás bombájával kétszer is utolérte ellenfelét Magyarország. A 28 éves klasszis már tíz éve is ott volt a medencében, amikor a bronzmeccsen 13-10-re vertük a görögöket. A sokkal szorosabb, precízebb védekezés közepette elapadt a gólcsap, közben vészjóslóan gyűltek a személyi hibáink. Aztán 6-6-ról újabb tökéletes fórmegjátszás után a rivális törte lépett előre egyet, Kakarisz „zsákolta” be a labdát a kapu torkából úgy, ahogy korábban Papanasztasziu is (6-7). A legifjabb magyarok, a 21 éves Varga Vince és Nagy Ákos is bátran vállalkoztak és gólokat lőttek, így 8-8-cal zártuk a félidőt, amely során egyszer sem vezettünk.

magyar férfi-vízilabdaválogatott
Manhercz Krisztián volt a mieink vezére Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkeszőség

Remeklő magyar férfi-vízilabdaválogatott

Szerencsére a görögök gólzsákja, a klubszinten a Ferencvárosban játszó Sztilianosz Argiropulosz nem aktivizálta magát, két hibával a kispadon pihent. Purosz igen, de nem gólra törően, kiosztott egy taslit Jansik szilárdnak, megúszta egy szimpla kiállítással. 

Ez viszont arra elég volt, hogy először vezessen Magyarország: Manhercz negyedik gólját középről vágta be a jobb felső sarokba (9-8). Nagy Ádám elhajolva mattolta a csereként beállt Corcátoszt, majd Vismeg Zsombor víz alól bekotort góljával 10-7-re elhúztunk.

Üvöltött az időt kérő Theodorosz Vlachos, mint a 2023-ban a mieink ellen ötméteresekkel elveszített világbajnoki döntő után. Argiropulosz minden dühe benne volt saját maga első, a görögök nyolcadik góljában. A horvát és a francia bíró is tett róla, hogy szoros legyen a meccs: mi lövésig sem juthattunk, Angyal Dániel kipontozódott, egyre olvadt az előnyünk. Sopánkodás helyett a végre kiérdemelt emberelőnyünket kapásszélről Vigvári Vendel a rövid sarokba lőtte, s Vogel-bravúrral és némi szerencsével 12-10-zel fordultunk az utolsó negyedre.

Óriási csapatmunka hátul

Remek blokkokkal indítottunk, azonban elöl Kovács Péter által kiharcolt emberelőnyből Nagy Ádám mellé pattintott, a megúszó Fekete Gergő a kapufát találta telibe. 

Jansik közeli, balkezes (!) ejtése úgy tűnt, nem csorgott be. Videózást kértünk, és megérte: gólt ítéltek, 13-10-re módosult az állás. 

Ezt már nem bírta idegekkel a görögök 12 éve hivatalban lévő szövetségi kapitánya, reklamálásért kapott egy sárga lapot, később jogtalanul kért videózásért ki is állították. Nikolaidisz csavarja kijött a kapufáról, Kovács ismét kiállíttatott egy bekket. Varga Zsolt időt kért, Nagy Ádám ellentmondást nem tűrően bombázott a jobb felső sarokba. Kevesebb mint 4 perccel a vége előtt négygólosra nőtt amagyar előny úgy, hogy nem kaptunk gólt ebben a játékrészben. Azért kettőt végül összeszorgoskodtak Argiropuloszék (14-12), magához is rendelte csapatát Varga Zsolt 44 másodperccel a lefújás előtt. Vigvári Vendel harmadik gólja végleg pontot tett a meccs végére.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott 15-12-re legyőzte Görögországot, és bejutott a belgrádi Európa-bajnokság döntőjébe. 

Három sikeres világbajnoki- után először nyertünk kontinensviadalon elődöntőt a dél-európaiak ellen, akik olimpiai és világkupa elődöntőben már törtek borsot az orrunk alá. Vasárnap a Szerbia-Olaszország csata továbbjutójával vívja a döntőt Magyarország. Görögország előtt még adott a lehetőség, hogy a bronzmeccsen megszerezze első Eb-érmét. 

