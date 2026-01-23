Mestermunka Manherczéktől, bejutott az Eb-döntőbe a görögök ellen a magyar válogatott

A magyar férfi-vízilabdaválogatott kereken egy évtizede is játszott sorsdöntő mérkőzést Belgrádban az Európa-bajnokságon. Akkor, 2016-ban az elődöntő tétje az olimpiai kvóta megszerzése volt, de Montenegró nyert 8-5-re, Benedek Tibor csapata pótselejtezőre kényszerült, s hidegrázós izgalmakat átélve jutott ki Rióba. Ezúttal nincs ekkora jelentősége a kontinensviadalnak az új olimpiai ciklus elején, a görögök számára azonban extra motivációt adott, hogy soha nem szeretek még Eb-érmet.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott már hetedszer hallgatta a himnuszt Belgrádban Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Gólesővel kezdődött

Ahogy a szakemberek és Varga Vince is számított rá , centereikre játszottak Theodorosz Vlachos eddig mind a hat mérkőzésüket megnyerő, az olaszokat és a horvátokat is megverő játékosai. Az első akcióból Kakarisz büntetőt harcolt ki, Jeniduniasz elemi erővel, a léc segítségével lőtte be Vogel Soma kapujába. Csapatkapitányunk, Manhercz Krisztián blokk alatt pattintott válaszul Zerdevasz hálójába. Kakarisszal nem bírtunk, emberelőnyt harcolt ki és értékesített közelről a Pro Recco centere.

Szkumpaisz váratlan átlövésével már 3-1-re vezetett Görögország az első negyed derekán. Az első két fórunkat remek kapáslövéssel váltotta gólra Tátrai Dávid és a balkezes Nagy Ákos, egy perc alatt egyenlítettünk.

Nem tudtunk leszállni a hullámvasútról: Szkumpakisz balról és a jobbkezes Gkillasz jobbról lepte meg Vogelt (3-5). Vigvári Vendel is villant, a 9 gólt hozó eső nyolc perc után 5-4-es hátrányban volt Varga Zsolt együttese.

A fiatal Nagy Ákos a magyar férfi-vízilabdaválogatott fontos láncszeme lett Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nem sikerült fordítani

Manhercz hosszúsarkos találatával, majd kapufás bombájával kétszer is utolérte ellenfelét Magyarország. A 28 éves klasszis már tíz éve is ott volt a medencében, amikor a bronzmeccsen 13-10-re vertük a görögöket. A sokkal szorosabb, precízebb védekezés közepette elapadt a gólcsap, közben vészjóslóan gyűltek a személyi hibáink. Aztán 6-6-ról újabb tökéletes fórmegjátszás után a rivális törte lépett előre egyet, Kakarisz „zsákolta” be a labdát a kapu torkából úgy, ahogy korábban Papanasztasziu is (6-7). A legifjabb magyarok, a 21 éves Varga Vince és Nagy Ákos is bátran vállalkoztak és gólokat lőttek, így 8-8-cal zártuk a félidőt, amely során egyszer sem vezettünk.