Kétszer százharminc kiló élősúly, a magyar válogatott Benjáminja csak ettől retteg

Varga Vince gólt szerzett a spanyolok elleni, ötméteresekkel, 15-14-re megnyert középdöntős rangadón, amelyet pályafutása egyik csúcspontjaként él meg.

Varga Vince itt éppen blokkol, de a lövése is életveszélyes. A fiatal pólós a görögöket elemezte a vízilabda Eb elődöntője előtt Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Fantasztikus magyar csapategység

Ez volt az egyik legjobb meccs, amin valaha játszottam, főként azért, mert az egész összecsapás során éreztem azt a fantasztikus csapategységet, ami végül sikerre vezetett minket. Nem is tudtam nagyon elaludni, csak valamikor hajnali három óra körül

– mondta a válogatott legfiatalabb tagja, hozzátéve: a csapattársak ugyanúgy kezelik, mint bárki mást, nem éreztetik vele a korkülönbséget.

Más stílus jöhet a görögök ellen a

A pénteki elődöntő kapcsán Varga Vince hangsúlyozta: teljesen más jellegű összecsapás várható, mint a spanyolok vagy a szerbek ellen.

A görögök más stílusban játszanak, ami szerintem jobban feküdhet nekünk

– fogalmazott, majd a görögök erősségeire is kitért:

– Van két elképesztően erős, közel százharminc kilós centerük, akik várhatóan sok kiállítást harcolnak majd ki, így az emberhátrányos védekezésünk kulcskérdés lesz.

Vessük közbe, a Wikipédia adatai szerint a két center, Dimitriosz Nikolaidisz és Konsztantinosz Kakarisz testsúlya „csupán” 96, illetve 110 kilogramm.

Varga szerint támadásban ugyanakkor éppen a mozgékonyság hiánya lehet a görögök gyenge pontja: folyamatosan fárasztani kell őket, különösen emberelőnyben.

Varga Vince tiszteli fradista csapattársát, Sztialianosz Argiropuloszt

A fiatal pólós külön méltatta ferencvárosi csapattársát, a görög válogatott vezérét, Sztialianosz Argiropuloszt is.

– Sokat kell bevinni őt centerbe és fárasztani, nem hagyhatjuk, hogy leforduljon rólunk. Ő nagyon szeret a védekezés utolsó néhány másodpercében megindulni, ezt támadásban kihasználhatjuk – mondta Varga, aki szerint Argiropulosz helyéről lehet igazán jó lövőhelyzeteket kialakítani, de csak fegyelmezett visszazárással.

Vízilabda Eb, elődöntők

A magyar–görög elődöntőt pénteken 17 órától rendezik a Belgrád Arénában. A másik ágon Szerbia és Olaszország csap össze a fináléba jutásért, miután a horvátok szerda este 13-10-re kikaptak az olaszoktól.