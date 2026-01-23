vízilabda-EbOlaszországSzerbiaelődöntő

Szerb dráma vezéráldozattal az Eb-elődöntőben, ennek a magyarok örülhetnek

Szerbia lesz a magyar férfi-vízilabdaválogatott ellenfele a vasárnapi döntőben a belgrádi Európa-bajnokságon, miután a második elődöntőben 17-13-ra legyőzte Olaszországot. A házigazda szerbek végig vezetve, magabiztosan győztek, de a piros lappal kiállított Nikola Jaksics minden bizonnyal eltiltás miatt nem játszhat Magyarország ellen.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 23. 22:04
Nikola Jaksics Zágráb, 2024. január 12. Kovács Péter (b) és a szerb Nikola Jaksic a férfi vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a zágrábi Mladost uszodában 2024. január 12-én. A magyar válogatott 10-10-es d
Nikola Jaksics (felül) lemaradthat a Kovács Péter és Magyarország elleni Eb-döntőről Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Legutóbb nagy tornán a 2025-ös szingapúri világbajnokságon csaptak össze egymással a csapatok, akkor a csoportkörben döntetlent követő ötméterespárbajban Olaszország győzött. Más kérdés, hogy az olaszok már a negyeddöntőben kiestek, az elődöntőben Magyarország által legyőzött Szerbia csak a negyedik helyen zárt. A legutóbbi három olimpiát megnyerő délszlávok hasonló triplázásra készültek: a harmadik belgrádi rendezésű vízilabda Eb-t is meg akarták nyerni. A görögöket 15-12-re legyőző Magyarország páholyból nézhette a második elődöntőt, amely Nikola Jaksics drámáját hozta.

Nikola Jaksics
Dusan Mandics vezér volt, Nikola Jaksics piros lapot kapott az elődöntőben Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Dusan Mandics szabaddobásgóllal ugrasztotta talpra a közel 14 ezer drukker túlnyomó, a szerbeknek szurkoló részét a belgrádi arénában. A Ferencváros balkezeséhez hasonló gólt szerzett az ex-Fradi-pólós Nikola Jaksics is, kettejük találata közé ékelődött Bruni találata. Sorra kapták az emberelőnyöket a szlovén és a spanyol játékvezetőktől a hazaiak, de nem éltek velük. Matteo Iocchi Gratta viszont fórból kiegyenlített (2-2). Dusan Mandics brutális bombájához hozzá sem tudott szagolni Marco Del Lungo, válaszul a szintén ferencvárosi Edoardo Di Somma lőtte át a szerb kezek erdejét és Milan Gluszac kapust.  aztán 3-3 után két szerb gól következett, Sztrahinja Raszovics és Dedovics jóvoltából, először lett kétgólos a differencia pont az első negyed végére (5-3). 

Nikola Jaksics drámája

Feljavultak az emberelőnyös játékban a szerbek, így lőtte be Martinovics a hatodikat. Állandósult a háromgólos különbség, a háromszoros ötkarikás aranyérmes Milos Csuk is hozzászólt egy találattal a kőkemény küzdelemhez (8-5). 

Nem estek össze az olaszok, de vezért vesztettek a szerbek: Nikola Jaksics cserével piros lapot kapott, s könnyen lehet, hogy eltiltás miatt nem játszhat a helyosztó mérkőzésen, azaz a Magyarország elleni döntőben. 

A háromszoros olimpiai bajnok kiválóságot láthatóan megviselte az eset. Csapata függetlenítette magát a kiválásától, s tovább növelte a különbséget (13-8). Ezzel idejekorán eldőlt a rangadó, amelyet végig uralt Urosz Sztevanovics együttese. 

Szerbia 17-13-ra legyőzte Olaszországot a vízilabda Eb elődöntőjében, s vasárnap Magyarországgal játssza a döntőt (20.30, tv.: M4 Sport) Belgrádban. A középdöntőben egy góllal a házigazdák nyertek jókora játékvezetői segédlettel . Varga Zsolt együttese nemes bosszúra készülhet...

 

