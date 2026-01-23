Szerb dráma vezéráldozattal az Eb-elődöntőben, ennek a magyarok örülhetnek

Legutóbb nagy tornán a 2025-ös szingapúri világbajnokságon csaptak össze egymással a csapatok, akkor a csoportkörben döntetlent követő ötméterespárbajban Olaszország győzött. Más kérdés, hogy az olaszok már a negyeddöntőben kiestek, az elődöntőben Magyarország által legyőzött Szerbia csak a negyedik helyen zárt. A legutóbbi három olimpiát megnyerő délszlávok hasonló triplázásra készültek: a harmadik belgrádi rendezésű vízilabda Eb-t is meg akarták nyerni. A görögöket 15-12-re legyőző Magyarország páholyból nézhette a második elődöntőt, amely Nikola Jaksics drámáját hozta.

Dusan Mandics vezér volt, Nikola Jaksics piros lapot kapott az elődöntőben Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Dusan Mandics szabaddobásgóllal ugrasztotta talpra a közel 14 ezer drukker túlnyomó, a szerbeknek szurkoló részét a belgrádi arénában. A Ferencváros balkezeséhez hasonló gólt szerzett az ex-Fradi-pólós Nikola Jaksics is, kettejük találata közé ékelődött Bruni találata. Sorra kapták az emberelőnyöket a szlovén és a spanyol játékvezetőktől a hazaiak, de nem éltek velük. Matteo Iocchi Gratta viszont fórból kiegyenlített (2-2). Dusan Mandics brutális bombájához hozzá sem tudott szagolni Marco Del Lungo, válaszul a szintén ferencvárosi Edoardo Di Somma lőtte át a szerb kezek erdejét és Milan Gluszac kapust. aztán 3-3 után két szerb gól következett, Sztrahinja Raszovics és Dedovics jóvoltából, először lett kétgólos a differencia pont az első negyed végére (5-3).