Varga Zsolt: Hiányzott az a rutin, amivel egy ilyen döntőt meg lehet nyerni

Azt mindenki tudta, hogy nehéz lesz, ám a szurkolók egy emberként álltak a csapat mögött. A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, 2018 után diadalmaskodtak újra, miután a vízilabda igazi klasszikusának mondott összecsapáson 10-7-re legyőzték a magyar válogatottat. Persze semmi szégyellnivalója nincs a 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak, hiszen ez volt a kilencedik "klasszikus" döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

A magyar csapat ezüstérmes lett a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon Fotó: Mirkó István

A vízilabda ünnepén két holtfáradt válogatott csapott össze

Az Eb-k történetének két legeredményesebb csapata a középdöntős küzdelmek során már találkozott egymással, egy hete a hazaiak 15-14-re nyertek úgy, hogy sokkal többször játszhattak emberelőnyben, mint a magyarok, ráadásul - mint később kiderült - az időmérés során is követtek el olyan hibákat a zsűriasztalnál, melyek segítették őket. Most semmi ilyen nem történt, mint Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondta, a két nagyon fáradt válogatott csatájában ezúttal a szerbek voltak a jobbak.

– Úgy érzem, egyszerűen nálunk hiányzott az a rutin és tapasztalat, ami ilyen forró helyzetekben mindenképpen szükséges a sikerhez. Végig jól játszott a csapat, a lelkesedésük példaértékű volt a felkészülés és az egész Európa-bajnokság alatt. Nem véletlenül szoktam mondani, hogy

az ilyen döntőkhöz is gyakorlni kell, és úgy vélem, miután a világbajnokság után az Eb-n is bejutottunk a fináléba, jó úton haladunk.

Minden meccsünk éles volt, a koncentráció a vége felé nem véletlenül volt fogyóban. Erre a csapatra lehet építeni a jövőben – nyilatkozta az M4 Sport kamerájának Varga Zsolt.

A világbajnokság után az Eb-n is ezüstérmes lett a magyar férfi vízilabda-válogatott Fotó: Mirkó István

Az olimpiai és világbajnok Varga Dániel úgy vélte, egyszerűen elfogyott a csapat a fináléra, és a szerbek még valahonnan erőt merítve többet tudtak megvillantani a játékból az egyéniségeik és világklasszisaik segítségével.

– A csapat mindent kijátszott magából, ami benne van, és külön öröm volt számomra azt látni, hogy a harmadik negyedben igazi magyaros, fineszes pólót játszott a válogatott. A rutin még hiányzik, de úgy vélem, a 2028-as olimpiára minden adva lesz egy újabb nagy magyar sikerhez – fogalmazott Varga Dániel.