Varga Zsolt: Hiányzott az a rutin, amivel egy ilyen döntőt meg lehet nyerni

Hát nem sikerült, pedig sokan hitték, hogy Belgrád is bevehető. Ezüstérmesként zárt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese a vasárnapi döntőben 10-7-es vereséget szenvedett a házigazda és olimpiai bajnok szerb csapattól. A szövetségi kapitány a finálét követően elmondta, csapata az egész kontinensviadalon jól játszott, ám a döntőben a szerbek jöttek ki jobban a két végtelenül fáradt csapat küzdelméből.

Molnár László
2026. 01. 25. 22:37
Varga Zsolt szövetségi kapitány a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjét követően dicsérte az ezüstérmet szerző csapatát Fotó: Mirkó István
Azt mindenki tudta, hogy nehéz lesz, ám a szurkolók egy emberként álltak a csapat mögött. A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, 2018 után diadalmaskodtak újra, miután a vízilabda igazi klasszikusának mondott összecsapáson 10-7-re legyőzték a magyar válogatottat. Persze semmi szégyellnivalója nincs a 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak, hiszen ez volt a kilencedik "klasszikus" döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

A magyar csapat ezüstérmes lett a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon
A magyar csapat ezüstérmes lett a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon     Fotó: Mirkó István

A vízilabda ünnepén két holtfáradt válogatott csapott össze

Az Eb-k történetének két legeredményesebb csapata a középdöntős küzdelmek során már találkozott egymással, egy hete a hazaiak 15-14-re nyertek úgy, hogy sokkal többször játszhattak emberelőnyben, mint a magyarok, ráadásul - mint később kiderült - az időmérés során is követtek el olyan hibákat a zsűriasztalnál, melyek segítették őket. Most semmi ilyen nem történt, mint Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondta, a két nagyon fáradt válogatott csatájában ezúttal a szerbek voltak a jobbak.

– Úgy érzem, egyszerűen nálunk hiányzott az a rutin és tapasztalat, ami ilyen forró helyzetekben mindenképpen szükséges a sikerhez. Végig jól játszott a csapat, a lelkesedésük példaértékű volt a felkészülés és az egész Európa-bajnokság alatt. Nem véletlenül szoktam mondani, hogy 

az ilyen döntőkhöz is gyakorlni kell, és úgy vélem, miután a világbajnokság után az Eb-n is bejutottunk a fináléba, jó úton haladunk. 

Minden meccsünk éles volt, a koncentráció a vége felé nem véletlenül volt fogyóban. Erre a csapatra lehet építeni a jövőben – nyilatkozta az M4 Sport kamerájának Varga Zsolt.

A világbajnokság után az Eb-n is ezüstérmes lett a magyar férfi vízilabda-válogatott
A világbajnokság után az Eb-n is ezüstérmes lett a magyar férfi vízilabda-válogatott     Fotó: Mirkó István

Az olimpiai és világbajnok Varga Dániel úgy vélte, egyszerűen elfogyott a csapat a fináléra, és a szerbek még valahonnan erőt merítve többet tudtak megvillantani a játékból az egyéniségeik és világklasszisaik segítségével.

– A csapat mindent kijátszott magából, ami benne van, és külön öröm volt számomra azt látni, hogy a harmadik negyedben igazi magyaros, fineszes pólót játszott a válogatott. A rutin még hiányzik, de úgy vélem, a 2028-as olimpiára minden adva lesz egy újabb nagy magyar sikerhez – fogalmazott Varga Dániel.

Az Európa-bajnokság végeredménye:

  1. Szerbia
  2. MAGYARORSZÁG (Angyal Dániel, Batizi Benedek, Csoma Kristóf, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor, Vogel Soma)
  3. Görögország
  4. Olaszország
  5. Spanyolország
  6. Horvátország
  7. Montenegró
  8. Románia
  9. Franciaország
  10. Grúzia
  11. Hollandia
  12. Törökország
  13. Málta
  14. Szlovákia
  15. Szlovénia
  16. Izrael

