Minket szeretnek a szerbek, másokat utálnak – videón a magyarázat, hogy miért

Miként a Szerbia–Magyarország döntő tudósításában beszámoltunk róla, a mérkőzés előtt a játékosok bemutatásánál a magyar játékosok szórványos fütty kíséretében léptek be Belgrád Aréna küzdőterébe, a magyar himnuszt viszont tiszteletben tartották a házigazdák. Az igazi meglepetés a 10-7-re elvesztett mérkőzés, a hivatalos ceremónia során után ért bennünket.

A Szerbia elleni döntőt elvesztette, ezüstérmes lett a magyar válogatott a vízilabda Eb-n, Varga Zsolt csapata a szurkolók szimpátiáját is kivívta Fotó: Mirkó István

Az Európa-bajnokság mind a tizenhat résztvevőjének zászlaját felvonultatták, a szerb közönség ebből hármat – Horvátországét, Izraelét és Törökországét – élesen kifütyült, Magyarországét viszont megtapsolta.

Vastaps a vízilabda Eb ezüstérmesének, a magyar válogatottnak

S az igazi meglepetés még hátra volt. Amikor a három dobogós csapatot szólították, a magyar válogatottat vastapssal jutalmazták, miközben a győztes szerb csapat játékosainak az aranyérmeket átadó szerb sportminiszter, Zoran Gajics ellen valósággal tüntettek. Megkérdeztem a szerb kollégákat, ugyan miért. „Idióta” – így a tömény válasz. Engedelmükkel nem mélyednénk el a szerb állami sportirányítás megítélésében.

Varga Zsolt duplán a szerbek kedvében járt

S ez még nem minden. A vegyes zónában Varga Zsolt először a szerb sajtónak nyilatkozott. Méghozzá szerbül! Pontosabban talán horvátul, de ezt a szerbek elnézték, a gesztust értékelték. A magyar válogatott szövetségi kapitánya játékosként anno négy évet húzott le a zágrábi Mladostban, s persze elsajátította a horvát nyelvet – aminek Belgrádban is hasznát veszi.

Varga Zsolt azzal is a házigazdák kedvében járt, hogy lényegében ugyanazt mondta a szerb sajtónak, mint a magyarnak: a szerb válogatott rutinosabb, jobban játszott, megérdemelten nyerte meg az Európa-bajnokságot.

Így volt sajnos.