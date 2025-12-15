Dwayne Johnson feladta a küzdelmet, miután barátnője öngyilkosságot kísérelt meg

Benny Safdie első önálló rendezése (korábban a testvérével közösen forgatták a Netflixen megjelent Csiszolatlan gyémántot, amiben Adam Sandler bújt ki a tőle megszokott léha vígjátékok világából) Mark Kerr MMA-harcos pályafutásának azon pontját vizsgálja, amikor a fizikai fölény többé nem jelentett kapaszkodót, a sportoló identitása pedig – amely kizárólag a győzelemre épült – darabjaira hullott. A film azonban nem hősies visszatérést ígér, nem jól csengő motivációs idézetekben gondolkodik, hanem arról a kellemetlen kérdésről, hogy mi marad egy emberből, ha kihúzzák a talajt a korábbi hitrendszerei alól. Az MMA egyik első meghatározó arca ugyanis abban a hitben élt, hogy verhetetlen, de a versenyszabályok változásával ez is megváltozik.

A Zúzógép Dwayne Johnson karrierjének eddigi legérdekesebb alakítása. Forrás: TMDb

Dwayne Johnson megmutatja, mi fán terem a vereség

Kerr 1997-es első veresége a személyes összeomlása kezdete is. A Zúzógép következetesen építi fel, hogy a bukás nem is annyira egy drámai pillanat, mint inkább egy elhúzódó állapot: függőségek, dühkitörések, érzelmi kiszámíthatatlanság és egy kapcsolat lassú szétmállása. Az alkotás nem is annyira sportfilm, mint inkább egy érdekes állapotrajz megfestése a filmkamerával. Safdie nem pszichologizál, de nem is nagyon dramatizálja a történetet, nincsenek érzelmi csúcspontok – inkább megfigyelőpozícióból rögzít, ami egyszerre erénye és legnagyobb korlátja a filmnek.

Nem csoda, a rendező ugyanis gyakorlatilag az azonos című 2002-es ­HBO-s dokumentumfilmet rekonstruálta újra nagyjátékfilmmé. Számos jelenet egy az egyben visszaköszön a vásznon, a játékfilmes attrakció pedig leginkább Dwayne Johnson külső-belső átalakulása.

Johnson majd másfél évtized után alakít újra átlagembert, legutóbb a nem különösebben ismert, de annál emlékezetesebb Rohanás című bosszúdrámában láthattuk igazán erős drámai szerepben, azóta inkább nagy költségvetésű blockbusterekben jófejeskedik. Johnson játéka akkor a legerősebb, amikor nem történik semmi látványos: az elfojtott düh, egy elcsúszott mondat vagy a kínos hallgatás többet mond, mint bármelyik ketrecharc.